BYD: lecserélnék a londoni buszflottát a kínaiak – ha hagyják őket

A kínaiak már bevették London taxis piacát a Geely csoporthoz tartozó leányvállalatuk, a London Electric Vehicle Company Angliában gyártott járműveivel, most a legendás double-decker flotta megújítására kiírandó pályázatra neveznének be új emeletes elektromos buszukkal, melyet a Szegeden gyárat építő BYD készít majd – de aligha Szegeden. Jóllehet a BYD-nek Komáromban már van egy elektromosbusz-gyára, de a Londonnak szántakat egyenest Kínából hozzák majd be.

A ma a londoni utakon közlekedő BYD-buszokat brit Alexander Denisszel közösen gyártották/ Fotó: AFP

A BD11 néven futó prototípust stílszerűen a londoni buszmúzeumban mutatták be a héten, s iparági szakértők elragadtatással beszéltek róla, a verseny potenciális győztesét látják benne, a most a londoni utakon futó dízel-elektromos hibrid hajtású New Routemaster buszok utódját.

Drága a BYD busza, de olcsón üzemeltethető

A BD11-est egy 532 kWh-s Blade akkumulátor látja el energiával, ami normális közlekedési körülmények között 640 kilométer megtételéhez lehet elegendő egy feltöltéssel. Ennél több nem is kell, a brit fővárosban szolgáló buszok többségének – vonaltól függően – napi 160-320 kilométer közötti a futásteljesítménye.

Az akkumulátor hasznos kapacitása 457 kWh. Az emeletes busz energiafogyasztása pedig a jóindulati számítások szerint 1,45 kilométer/kWh, vagyis a magyar viszonyokra lefordítva és rezsivédett áramtarifával számolva 27,5 forintból hoz ki egy kilométert.

A kínaiak az akkumulátor elhelyezésével is pluszteljesítményhez jutottak, azt ugyanis az alvázba építették be, így több hely marad az utasoknak, a busz stabilitása is javult a súlypont mélyebbre kerülésével. Nő a hatótávolság is azzal, hogy az elhelyezéssel 8 százalékos súlycsökkenést értek el. A BD11

10,9 méter hosszú,

tengelytávja 5,44 méter,

szélessége 2,55 méter,

magassága pedig 4,3 méter.

Konfigurációtól függően akár 90 utas szállítására is alkalmas. Két 150 kW-os kerékagymotor hajtja, amelyek összehangolt működésükkel 16 méteresre csökkentik a fordulási kört. A töltés történhet egy opcionális 500 kW-os áramszedőn (felsővezeték) vagy a szabványos töltőportokon keresztül.

Sencsenben már teljesen elektromos a városi buszflotta, melynek egyik főszereplője a BYD / Fotó: Imaginechina via AFP

A BYD autóihoz hasonlóan egyszerre több töltő csatlakoztatására is lehetőség van a töltési sebesség növeléshez. Az áramszedő töltő két óra alatt képes nulláról teljesen feltölteni a busz akkumulátorát. A BD11-es alapmodellt egyszintes és alacsonyabb kivitelű változattal egészítik majd ki a tervek szerint.

A Transport for London (TfL) megbízásából a fővárosi buszokat üzemeltető Go-Ahead Group a The Sunday Times információi szerint első körben

száz darabot rendelne a BYD buszából, melynek alapára ugyan 400 ezer font (182 millió forint),

de még így is százezerrel olcsóbb, mint a BYD egykori partneréből versenytárssá előlépett brit Alexander Dennis hasonló paraméterekkel rendelkező emeletes busza. A BYD az Alexander Denisszel közösen 1800 buszt gyártott Angliában, de a frigyük nemrég felbomlott, így külön utakon folytatják a buszgyártást.

A BorisBusok napjai megvannak számlálva

A kínaiak busza egyébként lehetne olcsóbb is, de az abban szereplő 34 százalékos európai alkatrészarány miatt ez objektíve nem valósítható meg. A TfL az elkövetkező években fokozatos kivonja a forgalomból a 2017-ig gyártott New Routemastereket, a cél, hogy 2030-ra csak elektromos hajtású járművek maradjanak a flottában.

Boris Johnson, a névadó. Választást nyert a flottacsere ígéretével. /Fotó: AFP

A londoni szlengben BorisBus és BorisMaster becenéven ismert New Routemasterek 2011-től váltották fel az 1958-től 1968-ig gyártott, elnyűhetetlen dízel AEC Routemastereket, utóbbiakból 2800 darab készült.

A BorisBus a becenevét a politikai életből immár kiselejtezett Boris Johnsonról kapta.

A korábbi miniszterelnök még 2008-ban, a londoni polgármesterségért vívott csatában emelte legfőbb kampánytémájává a teljes buszcserét, amit később pokoli költségek árán, de meg is valósított a New Routemasterekkel.

A most következő teljes flottacserében tehát a kínai BYD versenyelőnyös helyzetben van, ugyanakkor a brit politikai viszonyokat ismerve korántsem vehető biztosra a győzelme. Sokkal valószínűbb, hogy a megrendeléseket valamelyik riválisával megosztva nyerik el, hogy jusson is, meg maradjon is = azaz ne legyenek kiszolgáltatva egyetlen kínai cég cégnek sem, még ha azt BYD-nek is hívják.