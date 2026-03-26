Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Csehország
üzemanyagárak
Mol

Ultimátumot kapott Orbán Viktor szövetségesétől a Mol: azonnal csökkentse az üzemanyag árát – "Az ár egy liter gázolajért felháborító"

Andrej Babis cseh miniszterelnök azonnali árcsökkentésre szólította fel a legnagyobb üzemanyag-forgalmazókat, köztük a magyar Mol csoportot is. A kormányfő szerint az Orlen és a Mol visszaél az iráni válság miatti drágulással az autópályák melletti kutakon.
VG/MTI
2026.03.26, 19:26
Frissítve: 2026.03.26, 19:59

Az üzemanyagárak azonnali csökkentésére szólította fel a legnagyobb csehországi forgalmazókat, köztük a magyar Molt is csütörtökön Andrej Babis miniszterelnök.

High gasoline prices - fuel tourism A cseh kormányfő az üzemanyagárak azonnali csökkentésére hívta fel a legnagyobb csehországi forgalmazókat, köztük a Molt A cseh kormányfő az üzemanyagárak azonnali csökkentésére hívta fel a legnagyobb csehországi forgalmazókat, köztük a Molt
A cseh kormányfő szerint az Orlen és a Mol visszaél az iráni válság miatti drágulással az autópályák melletti kutakon / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„Ma (csütörtökön) ellátogattam a Karlovarsky régióba, útközben benéztem három üzemanyagtöltő állomásra, és nem győztem csodálkozni. Ezért szeretném felszólítani elsősorban a két legnagyobb üzemanyag-forgalmazót, az Orlen és a Mol csoportokat, amelyek együtt a piac 50-55 százalékát ellenőrzik, tehát domináns helyzetben vannak, hogy ne éljenek vissza az üzemanyag-ellátásban az iráni válság miatt kialakult helyzettel. Az 51,91 koronás (830,4 forint) ár egy liter gázolajért felháborító” – jelentette ki a kormányfő a közösségi médiában.

Az Orlen lengyel, a Mol magyar tulajdonban van. A cseh kormányfő becslése szerint ezek a cégek az autópályák és a főbb közutak mellett mintegy tízkoronás nyereségréssel dolgoznak. „Miért alacsonyabbak három koronával a sztrádák és a főútvonalakon kívüli állomásokon az árak? Ez elfogadhatatlan!” – hangsúlyozta Andrej Babis.

Szerinte Csehországban gyakran esik szó arról, hogy a főbb üzemanyag-szállító cégek a sztrádák és a főútvonalak mellett kartellszerűen egyeztetik áraikat. „Bízom abban, hogy a monopolellenes hivatal tenni fogja a dolgát” – közölte a kormányfő. Andrej Babis rámutatott, hogy az állami kézben lévő Cepro hálózat kútjainál egy liter gázolaj 45,50 koronába (728 forint) kerül.

Mol: az árak a nemzetközi piactól és a helyi adók mértékétől függenek

„Csehország a legnagyobb konkurenciával rendelkező piacok egyike Európában, lakosságarányosan a legtöbb kúttal rendelkezik, ami nagy nyomást eredményez az egész szektorban” – reagált Mikulás Duda, a Mol kommunikációért felelős csehországi menedzsere a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.

Megjegyezte: az árak a nemzetközi piactól és a helyi adók mértékétől függenek. Csehországban az üzemanyagárak három és fél éve nem látott magas szintre emelkedtek a közel-keleti helyzet miatt – közölte csütörtökön délelőtt az állami CCS ügynökség, amely az árak alakulását figyeli.

A leginkább használatos 95-ös benzin az utóbbi héten 2,40 koronával drágult, és jelenlegi országos átlagára 41,44 korona (663,04 forint), a dízel literje pedig 4,75 koronával 47,90 koronára (776,40 forint) drágult. Az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapások február végi kezdetén érvényes árakhoz viszonyítva a benzin átlagban majdnem nyolc koronával, a gázolaj pedig majdnem 15 koronával kerül ma többe Csehországban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu