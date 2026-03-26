Ultimátumot kapott Orbán Viktor szövetségesétől a Mol: azonnal csökkentse az üzemanyag árát – "Az ár egy liter gázolajért felháborító"

Az üzemanyagárak azonnali csökkentésére szólította fel a legnagyobb csehországi forgalmazókat, köztük a magyar Molt is csütörtökön Andrej Babis miniszterelnök.

A cseh kormányfő szerint az Orlen és a Mol visszaél az iráni válság miatti drágulással az autópályák melletti kutakon / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„Ma (csütörtökön) ellátogattam a Karlovarsky régióba, útközben benéztem három üzemanyagtöltő állomásra, és nem győztem csodálkozni. Ezért szeretném felszólítani elsősorban a két legnagyobb üzemanyag-forgalmazót, az Orlen és a Mol csoportokat, amelyek együtt a piac 50-55 százalékát ellenőrzik, tehát domináns helyzetben vannak, hogy ne éljenek vissza az üzemanyag-ellátásban az iráni válság miatt kialakult helyzettel. Az 51,91 koronás (830,4 forint) ár egy liter gázolajért felháborító” – jelentette ki a kormányfő a közösségi médiában.

Az Orlen lengyel, a Mol magyar tulajdonban van. A cseh kormányfő becslése szerint ezek a cégek az autópályák és a főbb közutak mellett mintegy tízkoronás nyereségréssel dolgoznak. „Miért alacsonyabbak három koronával a sztrádák és a főútvonalakon kívüli állomásokon az árak? Ez elfogadhatatlan!” – hangsúlyozta Andrej Babis.

Szerinte Csehországban gyakran esik szó arról, hogy a főbb üzemanyag-szállító cégek a sztrádák és a főútvonalak mellett kartellszerűen egyeztetik áraikat. „Bízom abban, hogy a monopolellenes hivatal tenni fogja a dolgát” – közölte a kormányfő. Andrej Babis rámutatott, hogy az állami kézben lévő Cepro hálózat kútjainál egy liter gázolaj 45,50 koronába (728 forint) kerül.

Mol: az árak a nemzetközi piactól és a helyi adók mértékétől függenek

„Csehország a legnagyobb konkurenciával rendelkező piacok egyike Európában, lakosságarányosan a legtöbb kúttal rendelkezik, ami nagy nyomást eredményez az egész szektorban” – reagált Mikulás Duda, a Mol kommunikációért felelős csehországi menedzsere a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.

Megjegyezte: az árak a nemzetközi piactól és a helyi adók mértékétől függenek. Csehországban az üzemanyagárak három és fél éve nem látott magas szintre emelkedtek a közel-keleti helyzet miatt – közölte csütörtökön délelőtt az állami CCS ügynökség, amely az árak alakulását figyeli.