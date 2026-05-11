Ursula von der Leyen pánikban: megtámadta a Mercosurt az egyik legnagyobb uniós tagállam – rögtön felfüggesztheti a bíróság

Lengyelország az Európai Unió Bíróságához fordult a Mercosur-megállapodás ügyében, és egyedüliként támadja annak jogszerűségét az EU-tagállamok közül. Varsó szerint a kereskedelmi egyezmény jelenlegi formájában veszélyezteti a gazdák és fogyasztók érdekeit, ezért a felfüggesztését is kezdeményezte.

A lengyel kormány szerint a Mercosur-egyezmény sérti az uniós szabályozási egyensúlyt / Fotó: Anadolu via AFP

Lengyelország hivatalosan is az Európai Unió Bíróságán támadja meg a Mercosur-megállapodást

– jelentette be Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter. A döntés alapján Varsó egyedüli tagállamként indít jogi eljárást az EU és a dél-amerikai országok közötti kereskedelmi egyezmény ellen.

A miniszter közleménye szerint Lengyelország nemcsak a megállapodás felülvizsgálatát kéri, hanem a felfüggesztését is addig, amíg az Európai Bíróság nem hoz végleges döntést. Krajewski azonban hangsúlyozta, hogy a lengyel kormány alapelve nem a verseny elutasítása, hanem az „egyenlő feltételek” biztosítása. Álláspontja szerint a gazdák és a fogyasztók védelme csak akkor garantálható, ha az importtermékek ugyanazon szabályok szerint kerülnek az uniós piacra, mint az európai termékek. A miniszter szavai szerint: a lengyel vidék számíthat a kormány támogatására.

A Mercosur-megállapodás az Európai Unió és több dél-amerikai ország közötti kereskedelmi nyitást szabályozza, és jelenleg ideiglenesen hatályban van.

A rendszer lehetővé teszi bizonyos mezőgazdasági termékek – például marhahús, baromfi, tejtermékek, cukor és etanol – kedvezményes vámokkal történő behozatalát az EU-ba. Ez azonban csak meghatározott kvótákra vonatkozik.

Cserébe a dél-amerikai országok csökkentik az ipari termékek, köztük az autók vámterheit az európai export számára. Az egyezmény így egy klasszikus kétoldalú kereskedelmi egyensúlyra épül, amely azonban komoly feszültségeket váltott ki több tagállamban.

A lengyel álláspont egyik fő kritikája, hogy az EU-n belüli döntéshozatali folyamat nem volt megfelelő. Varsó szerint a megállapodás kereskedelmi része nem kizárólag az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, hanem az EU Tanácsának jóváhagyását is igényli. Ez a jogi értelmezés képezi a mostani bírósági beadvány egyik alapját.