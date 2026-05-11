Ursula von der Leyen pánikban: megtámadta a Mercosurt az egyik legnagyobb uniós tagállam – rögtön felfüggesztheti a bíróság
Lengyelország az Európai Unió Bíróságához fordult a Mercosur-megállapodás ügyében, és egyedüliként támadja annak jogszerűségét az EU-tagállamok közül. Varsó szerint a kereskedelmi egyezmény jelenlegi formájában veszélyezteti a gazdák és fogyasztók érdekeit, ezért a felfüggesztését is kezdeményezte.
Lengyelország hivatalosan is az Európai Unió Bíróságán támadja meg a Mercosur-megállapodást
– jelentette be Stefan Krajewski lengyel mezőgazdasági miniszter. A döntés alapján Varsó egyedüli tagállamként indít jogi eljárást az EU és a dél-amerikai országok közötti kereskedelmi egyezmény ellen.
A miniszter közleménye szerint Lengyelország nemcsak a megállapodás felülvizsgálatát kéri, hanem a felfüggesztését is addig, amíg az Európai Bíróság nem hoz végleges döntést. Krajewski azonban hangsúlyozta, hogy a lengyel kormány alapelve nem a verseny elutasítása, hanem az „egyenlő feltételek” biztosítása. Álláspontja szerint a gazdák és a fogyasztók védelme csak akkor garantálható, ha az importtermékek ugyanazon szabályok szerint kerülnek az uniós piacra, mint az európai termékek. A miniszter szavai szerint: a lengyel vidék számíthat a kormány támogatására.
A Mercosur-megállapodás az Európai Unió és több dél-amerikai ország közötti kereskedelmi nyitást szabályozza, és jelenleg ideiglenesen hatályban van.
A rendszer lehetővé teszi bizonyos mezőgazdasági termékek – például marhahús, baromfi, tejtermékek, cukor és etanol – kedvezményes vámokkal történő behozatalát az EU-ba. Ez azonban csak meghatározott kvótákra vonatkozik.
Cserébe a dél-amerikai országok csökkentik az ipari termékek, köztük az autók vámterheit az európai export számára. Az egyezmény így egy klasszikus kétoldalú kereskedelmi egyensúlyra épül, amely azonban komoly feszültségeket váltott ki több tagállamban.
A lengyel álláspont egyik fő kritikája, hogy az EU-n belüli döntéshozatali folyamat nem volt megfelelő. Varsó szerint a megállapodás kereskedelmi része nem kizárólag az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, hanem az EU Tanácsának jóváhagyását is igényli. Ez a jogi értelmezés képezi a mostani bírósági beadvány egyik alapját.
Az európai gazdák a Mercosur-egyezmény legnagyobb vesztesei
A vita középpontjában a mezőgazdasági versenyfeltételek állnak. A megállapodás ellenzői szerint a dél-amerikai termékek alacsonyabb előállítási költsége és eltérő szabályozási környezete versenyhátrányt okozhat az európai gazdáknak.
Az egyezmény ugyanakkor tartalmaz egy védzáradékot is, amely elvben az uniós termelők védelmét szolgálja. Ennek értelmében akkor aktiválható beavatkozás, ha egy adott termék esetében az EU-ban az árak legalább 5 százalékkal csökkennek a Mercosurból érkező import miatt.
A lengyel lépés újabb feszültséget jelez az Európai Unión belül a szabadkereskedelem és az agrárvédelem közötti egyensúlyról. Bár a Mercosur-egyezmény már ideiglenesen hatályba lépett, a most induló bírósági eljárás akár hosszabb távon is befolyásolhatja a sorsát.
Teljes döbbenet, Ursula von der Leyen erre nem készült fel: megérkezett Európába az egyik első Mercosur-hajó, azonnal visszafordították – nagyon nagy baj van a csirkehússal
Súlyos élelmiszer-biztonsági botrány árnyékolhatja be az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást. Sajtójelentések szerint az egyik első, Brazíliából érkező csirkeszállítmány jelentős részében szalmonellafertőzést találtak az európai laborok, ezért a rakományokat azonnal visszafordították. Brüsszel hónapok óta azt próbálja bizonyítani a Mercosur miatt, hogy a dél-amerikai import nem veszélyezteti az európai élelmiszer-biztonságot.