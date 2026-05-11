Elkészült az új orosz szörny, beépítették a Poszeidónt – Moszkva olyan pusztítót épített, amire gondolni sem mertünk
Oroszország állítólag megépítette új tengeralattjáróját, a Habarovszkot, amelyet a rendelkezésre álló elemzések szerint szinte teljes egészében egyetlen feladatra optimalizáltak: a Poszeidón nevű, nukleáris meghajtású, stratégiai víz alatti fegyver hordozására.
Új tengeralattjáró kellett a Poszeidón hordozására
A Naval News értesülése szerint a Habarovszk szerkezeti elemeiben a Borej-osztályú ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárókra, valamint a Belgorodra emlékeztet, amely az első olyan orosz tengeralattjáróként szerepel a beszámolóban, amelyet a Poszeidón hordozására alakítottak ki. A műholdfelvételekre és nyílt forrású elemzésekre hivatkozó becslések szerint a tengeralattjáró körülbelül 135 méter hosszú és 13,5 méter széles lehet.
A két nagyobb indítórendszer között egy kisebb rész is található, amely hagyományos nehéztorpedók befogadására szolgálhat. Az elemzők szerint azonban a tengeralattjáró klasszikus harci képessége másodlagos: a Habarovszk elsődleges feladata
a Poszeidón szállítása és indítása lehet.
Mit nyer Moszkva egy ilyen fegyverrendszerrel?
Ezt a fegyverrendszert amerikai beszámolók szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök 2018-as évértékelő beszédében mutatták be először a nyilvánosságnak. A fegyvert part menti célpontok elleni támadásra tervezték. Az orosz média olyan eszközként ír róla, amely radioaktív cunamit okozhat, nagy területeket szennyezhet be, és hosszú időre használhatatlanná tehet part menti térségeket. A Kremlhez közel álló sajtó állítása szerint a Poszeidón akár 200 kilométer/órás sebességre is képes lehet.
Moszkva azt állítja, hogy a Poszeidón nukleáris meghajtása gyakorlatilag
korlátlan hatótávolságot adhat
az eszköznek, míg sebessége és merülési mélysége megnehezítheti a felderítését. A fegyver egyike annak a hat új elrettentésre szánt rendszernek, amelyet Putyin 2018-ban „szuperfegyverként” említett.
Orosz szuperfegyverek korát éljük
Az elnök azóta a Poszeidónt és a Burevesztnyiket is tartalmazó új fegyverarzenált az amerikai rakétavédelmi pajzs kiépítésére adott válaszként írta le. A beszámoló szerint Moszkva 2025 októberének végén jelentette be, hogy először tesztelte sikeresen tengeren a Poszeidón nukleáris meghajtórendszerét. A prototípus állítólag egy tengeralattjáróról indítva, saját kompakt nukleáris erőművét használva működött a víz alatt.
A Habarovszkról és a Poszeidónról szóló információk jelentős része továbbra is állításokon, nyílt forrású elemzéseken és orosz médiabeszámolókon alapul. A rendelkezésre álló szöveg alapján ugyanakkor az látszik, hogy az új tengeralattjárót nem hagyományos többcélú haditengerészeti platformnak, hanem kifejezetten a Poszeidón stratégiai fegyverrendszer hordozójának szánhatják.