Magyar Péter nem bírta ki: azonnali utasítást adott az Orbán-kormánynak, pár órát hagyott az összes miniszternek – "Felszólítom önöket"

Nagyon különös és szokatlan bejegyzést tett közzé Magyar Péter néhány perccel ezelőtt a közösségi oldalán. Ebben a megválasztott miniszterelnök azonnali utasítást adott az Orbán-kormány ügyvezető miniszterei számára.

Magyar Péter azonnali utasítást adott az Orbán-kormánynak, pár órát hagyott az összes miniszternek / Fotó: Hegedüs Róbert

Magyar Péter egy levelet hozott nyilvánosságra, amely a megadott időpont alapján ma 19:30-kor született. Ehhez képest mindössze 2 és fél órás hatáidővel, ma 22 óráig azonnali tájékoztatást kért az összes leköszönő minisztertől. Hogy ez mennyire reális, az kiderül, mindenesetre nem nevezhető életszerűnek a megadott időpont teljesítése.

Magyar Péter azonnali utasítást adott az Orbán-kormánynak, pár órát hagyott az összes miniszternek

A megosztott levél tanúsága szerint Magyar Péter a következő kormánytagokat utasította:

Dr. Semjén Zsolt Ügyvezető Miniszter,

Bóka János Ügyvezető Miniszter,

Gulyás Gergely Ügyvezető Miniszter,

Hankó Balázs Ügyvezető Miniszter,

Lantos Csaba Ügyvezető Miniszter,

Lázár János Ügyvezető Miniszter,

Nagy István Ügyvezető Miniszter,

Nagy Márton Ügyvezető Miniszter,

Navracsics Tibor Ügyvezető Miniszter,

Pintér Sándor Ügyvezető Miniszter,

Rogán Antal Ügyvezető Miniszter,

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Ügyvezető Miniszter,

Szijjártó Péter Ügyvezető Miniszter,

Tuzson Bence Ügyvezető Miniszter.

​A levél tárgyaként tehát soron kívüli tájékoztatás-kérést jelölt meg. A Tisza vezetője ezt írta:

"​Tisztelt Miniszter Urak! Kérem soron kívüli, írásbeli tájékoztatásukat ma 22:00 óráig arra vonatkozóan, hogy 2026. május 09. 16:00 órát követően milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak. Kérem megjelölni ezen döntések és kötelezettségvállalások pontos jogcímét, indokát. ​Kérem továbbá minden, az előzőek szerint döntésekkel és kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos okirat megküldését. ​A tájékoztatás és az iratküldés teljesítési helye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.

​Felszólítom továbbá Önöket, hogy a jelen okirat átvételét követően, Magyarország új Kormányának megalakulásáig további kötelezettségeket csak és kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.

​A keltezésből látszik, hogy a levél Budapesten, 2026. május 11. 19:30-kor íródott.