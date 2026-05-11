Most még több pénzre számíthat, ha szülés után munkába áll

Ami az idei évet illeti, számos dolog változott a családtámogatásoknál: emelkedett a családi adókedvezmény, bővült az szja-mentességre jogosult anyák köre, és rugalmasabbá vált a csed melletti munkavállalás lehetősége is. Mutatjuk, milyen támogatások járnak 2026-ban a munkába visszatérő édesanyáknak.

Egyes szülés utáni támogatások is jelentősen nőttek 2026-ban / Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project / Pexels)

Egyes szülés utáni támogatások is jócskán megnőttek 2026-ban

A legfontosabb újdonságok a csecsemőgondozási díjat, azaz a csedet érintik, amely a szülés utáni első 168 napra jár. Míg korábban a megállapított bruttó összegből levonták a 15 százalékos személyi jövedelemadót, 2026-ban a csed teljesen adómentes. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az édesanya a korábbi bruttó bérét immár nettó összegként, hiánytalanul kapja kézhez. Szintén komoly változás, hogy míg régen a csed folyósítása alatt tilos volt dolgozni, ma már a baba három hónapos (90 napos) kora után ismét munkába lehet állni.

Ám ebben az esetben – a csed extra keretében – az ellátás összege a bér 100 százalékáról 70 százalékra csökken.

Szintén új könnyítés, hogy ha az édesanya a várandósság előtt munkahelyet váltott, egy külön kérvénnyel kérheti, hogy a csed összegének kiszámításakor a korábbi, esetlegesen magasabb bérét vegyék figyelembe a jelenlegi helyett.

A gyermek 6 hónapos kora után igényelhető gyed extra, illetve gyes: az ellátások melletti munkavégzés szabályai nem változtak idén, a szülő korlátozás nélkül, akár napi 8 órában is dolgozhat. Ebben az időszakban már nincs semmilyen levonás az ellátásból, az édesanya a fizetése mellett a gyed vagy a gyes teljes 100 százalékát is megkapja, ráadásul a munkába állást nem is kell külön jeleznie a kormányhivatal felé – írja összeállításában a Hóvége.

Magasabb adókedvezmények és bölcsődei támogatás is jár

Amikor az anya újra elkezdi kapni a fizetését, érdemes azonnal érvényesítenie az adókedvezményeket. A családi adókedvezmény egy olyan adóalap-kedvezmény, amelyet valamennyi gyerek után lehet igényelni, és 2026. január 1-jétől nagyot nőtt: a családi adókedvezmény egy gyermek után havi 20 ezer, két gyermek esetén gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forintra emelkedett. Ezt tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén – orvosi igazolással – egy külön jogcímen futó, havi 20 ezer forintos adókedvezménnyel is ki lehet egészíteni – írja cikkében az Origo.