Európa lebukott, ezt vállalnia kell: minden gázt megvesz Oroszországtól, a háború előtt se volt ilyen – nem lesz itt semmilyen tilalom

Az Európai Unió 2026 első négy hónapjában rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszország legnagyobb LNG-projektjéből, a Yamal mezőről. A beszerzések értéke elérte a 3,88 milliárd eurót, miközben a háborús és szállítási válságok felhajtották a globális gázárakat.

Az európai gázpiacot ismét az orosz LNG dominálja a friss adatok szerint, történelmi importvolumenekkel / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió 2026 első négy hónapjában példátlan mennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszország legnagyobb LNG-projektjéből, a Yamal LNG-ből. A friss, hajózási adatokon alapuló elemzés szerint a blokk 91 szállítmányt fogadott január és április között, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben.

Ez a projekt 2017-es indulása óta a legmagasabb azonos időszaki volumen.

A beszerzések értéke körülbelül 3,88 milliárd euró a piaci referenciaárak alapján számolva. A számok azt jelzik, hogy nemcsak a volumen nőtt, hanem az árak is jelentősen emelkedtek az év elején kibontakozó energiapiaci sokkhatások miatt.

A piaci feszültségeket több tényező erősítette. A Közel-Keleten zajló háborús helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása komoly fennakadásokat okozott a globális LNG-szállításokban. A világ cseppfolyósított földgázforgalmának mintegy ötöde halad át ezen az útvonalon, így annak kiesése azonnali kínálati szűkülést eredményezett Európa számára is.

A hatás gyorsan megjelent az árakban. Az európai gázpiaci referencia, a TTF árfolyama januárban még 35 euró körül mozgott megawattóránként, márciusra viszont 52,87 euróra emelkedett. Áprilisban az átlagár 45,21 euró volt. Ez azt jelentette, hogy minden egyes orosz LNG-szállítmány jelentősen drágábbá vált a korábbi hónapokhoz képest.

Nem csökkent az EU étvágya az orosz gázra

Az elemzést készítő Urgewald szerint ez a trend nem átmeneti jelenség. Sebastian Rötters, a szervezet szankciós kampányosa úgy fogalmazott, hogy Európa történelmi csúcsot döntött a Yamal LNG importjában, és hónapokon keresztül minden, a végső célállomásra érkező szállítmány az EU-ba került.

Az adatok szerint az Európai Unió a Yamal export 98 százalékát vette át az adott időszakban. Ez gyakorlatilag teljes függőséget mutat egyetlen piac irányába, legalábbis a rövid távú kereskedelmi útvonalakon.