Németország összeomlott, átadja a legnagyobb autógyárait Kínának: egyedül nem bírja megmenteni őket, kiakadtak az elemzők – "Báránybőrbe bújt farkasok"
A Volkswagen németországi gyárhálózatának jövője egyre élesebb vita tárgya, miután a vállalat takarékossági programja nemcsak több ezer munkahely megszüntetésével, hanem egyes üzemek lehetséges bezárásával is számol. A konszernnek a kihasználatlan gyártókapacitásokkal is kezdenie kell valamit, ez pedig különösen érzékeny kérdés azokban a régiókban, ahol a Volkswagen a helyi gazdaság egyik legfontosabb szereplője.
Szinte mindenhol leépítések vannak Németországban
A bizonytalanság átvette az utalmat számos németországi telephelyen.
- Emden,
- Zwickau
- és Hannover,
- valamint az Audi neckarsulmi gyártása is érintett lehet.
Egy gyár bezárása azonban nemcsak politikailag kényes lépés lenne, hanem rendkívül költséges megoldás is a túlkapacitások leépítésére, közölte a Frankfurter Rundschau.
Az egyik lehetséges irány a meglévő üzemek más ipari szereplőknek való átadása vagy részleges hasznosítása. Az osnabrücki gyár esetében, ahol a termelés 2027-ben kifut, már szándéknyilatkozat is született arról, hogy az üzemet egy izraeli hadiipari vállalat veheti át. Más telephelyek esetében felmerült az is, hogy a Volkswagen kínai vegyesvállalati partnerei számára végezzenek bérgyártást.
Szászföld kormányzója szerint osztozni kéne
A kínai autógyártók bevonása különösen a zwickaui Volkswagen-üzem miatt került előtérbe. A szászországi gyárban kizárólag teljesen elektromos autók készülnek, köztük a Volkswagen ID.3 és az Audi Q4 e-tron. A telephely tehát már most is az elektromos átállás egyik fontos németországi bázisa, ugyanakkor a kihasználatlan kapacitások miatt
új partnerekre lehet szükség.
Dirk Panter, Szászország gazdasági minisztere szerint Zwickau számára lehetőséget jelenthetnek a kínai autógyártók. A szociáldemokrata politikus a Bildnek arról beszélt, hogy jobb a Volkswagen szászországi ipari tudását továbbfejleszteni és a termelést biztosítani, mint „elveszett pozícióból harcolni” és elveszíteni a hozzáadott értéket.
A miniszter elképzelése szerint az egyik megoldás egy vegyesvállalat lehetne a Volkswagen és egy kínai gyártó között. Ebben a modellben a kínai partner a jelenleg nem teljesen kihasznált gyártósorok közül egyet vagy többet használhatna arra, hogy Szászországban készítsen autókat. Panter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez világos európai szabályokra és normákra lenne szükség.