Németország sem akar lemaradni a nagy üzletről – a Közel-Kelet felé kacsingatnak a német fegyvergyártók

Az iráni rakéták és drónok egymást követő hullámai ellen mindenki védekezni akar, Németország pedig nem áll a cégei útjába. A német hadiipar egymás után kapja a növekedést segítő löketeket.
K. B. G.
2026.03.20, 14:10
Frissítve: 2026.03.20, 15:07

Újabb lendületet kaphat a már egyébként is szárnyaló német hadiipar, miután az ország gazdasági minisztériuma pénteken közölte, hogy egyszerűsíti több tengeri és légvédelmi felszerelés kivitelét az öböl menti országokba.

A német hadiipar most a légvédelem területén segítené az öböl menti országokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Sürgősen kellenek a fegyverek, a német hadiipar ugrásra készen figyel

A döntést Katherina Reiche gazdasági miniszter Irán válogatás nélküli támadásaival indokolta, amelyek miatt a katonai felszerelésekre, különösen a légvédelmi eszközökre sürgősen szükség van. A tárcavezető szerint az új, ideiglenes licenc lehetővé teszi az exportkorlátozások alkalmazkodását a sürgős igényekhez. A Reuters összefoglalója szerint Ukrajna mellett 

a hat hónapig érvényes általános exportlicenc Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Bahrein és Omán számára teszi lehetővé az egyszerűsített szállításokat.

Az új szabályozás értelmében az exportőrök anélkül képesek útnak indítani a fegyvereket, hogy előtte az exportot felügyelő BAFA felé egyesével engedélyért folyamodnának. Azonban a vállalatoknak továbbra is havi jelentéseket kell készíteni a kivitelről, és a könnyítés a légvédelmi és tengeri árucikkekre vonatkozik, amiben a tengeri aknák hatástalanítását segítő eszközök is benne vannak.

Az orosz–ukrán háború és a német újrafegyverkezés hullámain lovagló német fegyvergyártás így újabb lendületet kaphat. A szektor erejét jelzi, hogy a frankfurti tőzsdén pénteken debütáló Vincorion árfolyama rögtön több mint 17 százalékot ugrott.

