A németek nem viccelnek, a tankok a tőzsdére mennek: megirigyeltek egy másik EU-tagot – ebben most nagy pénz van

A geopolitikai feszültségek és az európai fegyverkezés ideális lehetőséget teremt a tőzsdei debütálásra. A KNDS megirigyelte a Czechoslovak Group sikerét és friss tőkét is bevonna az IPO-val.
Kosztolányi Bálint
2026.03.19, 10:14
Frissítve: 2026.03.19, 11:53

Nem akar lemaradni a hadiipari cégek szárnyalásáról a német–francia tankgyártó KNDS sem, mely a cég vezérigazgatója, Jean-Paul Alary szerint egyre közelebb kerül a tőzsdei bevezetéshez (IPO), noha politikai vitát váltott ki, hogy a német állam is részesedést szerezne a vállalatban.

A KNDS standja egy hadiipari expón / Fotó: AFP

Kapósak a fegyvergyártók részvényei a tőzsdéken

A cégvezető szerdán arról beszélt, hogy nincsenek akadályok, a tőzsdei listázás sínen van és arra még az idei évben sor kerülhet, ha a piaci kondíciók engedik. A fokozódó geopolitikai feszültségek és Európa újrafegyverkezésének árnyékában ezek nem is lehetnének kedvezőbbek, amit a Czechoslovak Group idei sikeres listázása is bizonyít. A cseh cég IPO-ja volt a legnagyobb hadiipari bevezetés, és 

míg az iráni háború és a kibontakozó energiaválság megtépázta az európai cégek árfolyamát, a hadiipari szektor cégeinek árfolyama továbbra is magasan van.

Bár Alary pontos dátumot nem nevezett meg, a Reuters információi szerint a cég részvényeit a párizsi és a frankfurti tőzsdére is bevezetnék és a listázásra júniusban vagy júliusban kerülhet sor. A tervek szerint a több milliárd eurós ügylet a cég értékét 20 milliárd euróban határozná meg, és a részvények mintegy 25 százalékát tennék elérhetővé. A párizsi tőzsdét üzemeltető Euronext vezére az év elején arról beszélt, hogy számos hadiipari IPO van a csőben.

A KNDS terjeszkedne is az IPO-ból befolyt pénzzel

Az IPO során nemcsak már létező részvényeket dobnának piacra a tulajdonosok – a francia állam és a német Bode család –, hanem friss tőkét is bevonnának beruházások és felvásárlások finanszírozása érdekében. Azonban a cégvezető szerint 

a vállalat fókusza megmaradna a szárazföldi rendszereken.

Alaryt az sem aggasztja, hogy a tőzsdére lépést a rivális Rheinmetall arra használná, hogy részesedést szerezzen a KNDS-ben, mondván, nem lát stratégiai értéket egy ilyen lépésben. Bár a két vállalat egymás vetélytársának számít, a Rheinmetall drónellenes fejlesztésének, a Skyrangernek a gyártásában a KNDS is részt vesz. A vállalatok között tehát együttműködésre is sor kerül.

A tankgyártóban a német kormány is kisebbségi részesedést szerezne, legalább 25 százalék mértékben, miközben a KNDS közelgő IPO-járól már tavaly nyáron felröppentek a pletykák. A cég megrendeléseit és nyereségét az ukrajnai háborúhoz köthető megrendelések is javítják, miközben a KNDS az európai fegyverkezés egyik nyertese is lehet. A cég az utóbbi időszakban számos jelentős kormányzati megrendelést is elnyert, miközben fontos fejlesztésekben is részt vesz.

A KNDS fejlesztései között találjuk például a Leopard 2 A8 változatát, ami a tank legújabb változata és melyből már mintegy 350 rendelés érkezett öt országból. A harckocsiból Németország mellett rendelt Hollandia, Norvégia, Csehország és Litvánia is. A tankgyártó friss fejlesztése, az RCH-155 pedig Ukrajnában éles bevetésen is bemutatkozhat a közeljövőben. A francia–német vállalat rendelésállománya tehát alighanem évekre biztosítja a termelés folytonosságát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu