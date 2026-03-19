A németek nem viccelnek, a tankok a tőzsdére mennek: megirigyeltek egy másik EU-tagot – ebben most nagy pénz van
Nem akar lemaradni a hadiipari cégek szárnyalásáról a német–francia tankgyártó KNDS sem, mely a cég vezérigazgatója, Jean-Paul Alary szerint egyre közelebb kerül a tőzsdei bevezetéshez (IPO), noha politikai vitát váltott ki, hogy a német állam is részesedést szerezne a vállalatban.
Kapósak a fegyvergyártók részvényei a tőzsdéken
A cégvezető szerdán arról beszélt, hogy nincsenek akadályok, a tőzsdei listázás sínen van és arra még az idei évben sor kerülhet, ha a piaci kondíciók engedik. A fokozódó geopolitikai feszültségek és Európa újrafegyverkezésének árnyékában ezek nem is lehetnének kedvezőbbek, amit a Czechoslovak Group idei sikeres listázása is bizonyít. A cseh cég IPO-ja volt a legnagyobb hadiipari bevezetés, és
míg az iráni háború és a kibontakozó energiaválság megtépázta az európai cégek árfolyamát, a hadiipari szektor cégeinek árfolyama továbbra is magasan van.
Bár Alary pontos dátumot nem nevezett meg, a Reuters információi szerint a cég részvényeit a párizsi és a frankfurti tőzsdére is bevezetnék és a listázásra júniusban vagy júliusban kerülhet sor. A tervek szerint a több milliárd eurós ügylet a cég értékét 20 milliárd euróban határozná meg, és a részvények mintegy 25 százalékát tennék elérhetővé. A párizsi tőzsdét üzemeltető Euronext vezére az év elején arról beszélt, hogy számos hadiipari IPO van a csőben.
A KNDS terjeszkedne is az IPO-ból befolyt pénzzel
Az IPO során nemcsak már létező részvényeket dobnának piacra a tulajdonosok – a francia állam és a német Bode család –, hanem friss tőkét is bevonnának beruházások és felvásárlások finanszírozása érdekében. Azonban a cégvezető szerint
a vállalat fókusza megmaradna a szárazföldi rendszereken.
Alaryt az sem aggasztja, hogy a tőzsdére lépést a rivális Rheinmetall arra használná, hogy részesedést szerezzen a KNDS-ben, mondván, nem lát stratégiai értéket egy ilyen lépésben. Bár a két vállalat egymás vetélytársának számít, a Rheinmetall drónellenes fejlesztésének, a Skyrangernek a gyártásában a KNDS is részt vesz. A vállalatok között tehát együttműködésre is sor kerül.
A tankgyártóban a német kormány is kisebbségi részesedést szerezne, legalább 25 százalék mértékben, miközben a KNDS közelgő IPO-járól már tavaly nyáron felröppentek a pletykák. A cég megrendeléseit és nyereségét az ukrajnai háborúhoz köthető megrendelések is javítják, miközben a KNDS az európai fegyverkezés egyik nyertese is lehet. A cég az utóbbi időszakban számos jelentős kormányzati megrendelést is elnyert, miközben fontos fejlesztésekben is részt vesz.
A KNDS fejlesztései között találjuk például a Leopard 2 A8 változatát, ami a tank legújabb változata és melyből már mintegy 350 rendelés érkezett öt országból. A harckocsiból Németország mellett rendelt Hollandia, Norvégia, Csehország és Litvánia is. A tankgyártó friss fejlesztése, az RCH-155 pedig Ukrajnában éles bevetésen is bemutatkozhat a közeljövőben. A francia–német vállalat rendelésállománya tehát alighanem évekre biztosítja a termelés folytonosságát.