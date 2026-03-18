Áttörés: megkerülték a Hormuzi-szorost, mostantól újra jön olaj a világ egyik legnagyobb termelőjétől – egy csővezeték a megoldás

Irak és Kurdisztán újraindítja egy fontos olajvezeték működését, amelyen Törökországba szállítanak olajat. Ezzel szerdától ismét a Perzsa-öblöt és vele együtt az elzárt Hormuzi-szorost elkerülő útvonalon juthat olaj a világpiacra, ami mérsékelheti az olajárrobbanást.
Németh Anita
2026.03.18, 07:29
Frissítve: 2026.03.18, 08:10

Irak megállapodott Kurdisztánnal arról, hogy szerdán újraindítják az olajexportot a félautonóm régió területén futó vezetéken keresztül – írja a Bloomberg Hajján Abdul-Ghani iraki olajminiszterre hivatkozva.

Irak megkerüli a Hormuzi-szorost, a világ egyik legnagyobb termelője csővezetéken szállít olajat Törökországba / Fotó: Hodoimg / Shutterstock

Irak megkerüli a Hormuzi-szorost az olajexportja egy részével

A vezeték a kurdisztáni és a kirkuki mezőkről szállít olajat Törökország mediterrán kikötőjébe, Ceyhanba, messze a konfliktus sújtotta Perzsa-öböltől. A csővezeték-hálózaton keresztüli szállításokat a hónap elején állították le elővigyázatossági intézkedés részeként.

Abdul-Ghani korábban azt mondta, hogy Irak az északi vezetéken keresztül legalább napi 150–200 ezer hordót képes szállítani Kirkukból, emellett napi 210 ezer hordót Kurdisztánból.

A vezeték újraindítása segítséget jelenthet az OPEC második legnagyobb termelőjének, miután a Hormuzi-szoros lezárása kitermeléscsökkentésre kényszerítette.

A globális olajpiacot felkavarta az iráni háború. Irán a térségben energiaipari létesítményeket támadott, és a Hormuzi-szoroson átmenő forgalmat is elfojtotta. Ez arra kényszerítette a termelőket – köztük Irakot is –, hogy milliós nagyságrendben zárjanak el kitermelést, ami felhajtotta az árakat, és versenyfutást indított az importőrök között az olajért.

Irak jóval kevesebb olajat exportál, amióta kitört az iráni háború

Irak a háború előtt a kőolajának jelentős részét a dél-iraki Bászra kikötőjéből exportálta ezen a tengeri útvonalon keresztül. A szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási folyosója, ahol naponta hatalmas mennyiségű nyersolaj halad át. A helyzet azonban drámaian megváltozott, miután Irán az izraeli–amerikai támadásokra válaszul gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a térségben.

A miniszter szerint Irak jelenleg napi 1,3-1,4 millió hordót termel, szemben a Hormuzi-szoros lezárása előtti 4,3 millió hordóval.

Bagdad számára ez különösen súlyos probléma, mivel gazdasága nagymértékben függ az olajexportból származó bevételektől. 

Az iraki kormány más lehetőségeket is vizsgál arra, hogy minél több olajat exportálhasson.

Ez a valódi rémálom: Irán bemondta, hogy jöhet a 200 dolláros olajár – több kellhet a 400 millió hordós tartaléknál

Irán szerint a világ készüljön fel arra, hogy az olajár akár hordónként 200 dollárig is emelkedhet. A fenyegetés akkor hangzott el, amikor a térségben zajló háború már most is komoly zavarokat okoz az energiaszállításban, különösen a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál. A szakértők szerint még a 400 millió hordós stratégiai készlet felszabadítása sem biztos, hogy elegendő lenne egy tartós olajárrobbanás megfékezésére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
