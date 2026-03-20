LNG-re állt át a fél világ, most hosszú évekig hiány lesz belőle, az egekbe szökik az ára – mégiscsak az orosz gáz lesz a megoldás?

Az iráni támadások miatt Katar LNG-exportjának jelentős része kiesett, ami több évre szűkítheti a globális kínálatot. A kieső kapacitás tartós áremelkedést vetíthet előre az energiahordozók piacán. A kialakuló helyzetben ismét felértékelődhet az orosz gáz szerepe a nemzetközi ellátásban.
VG
2026.03.20, 08:57

Az iráni konfliktus következtében Katar cseppfolyósított földgáz-exportjának 17 százaléka kiesett, ami alapjaiban rengetheti meg a globális LNG-piacot. A több évre elhúzódó kapacitáscsökkenés éppen akkor érkezik, amikor Európa és Ázsia egyre inkább erre az energiahordozóra támaszkodik. A kialakult helyzet tartós kínálati hiányt és emelkedő árakat vetít előre a nemzetközi piacon, és újra felveti a kérdést, hogy ki mikor fordul az orosz gáz felé.

Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek

Irán támadásai Katar cseppfolyósított földgáz-export kapacitásának mintegy 17 százalékát kiütötték, ami éves szinten körülbelül 20 milliárd dolláros (mintegy 7300 milliárd forintos) bevételkiesést okozhat. A katari állami energiavállalat vezetője szerint két LNG-üzem és egy gáz-folyadék átalakító létesítmény is megsérült, így évi 12,8 millió tonna kapacitás eshet ki három-öt évre – írja a Reuters

Ez különösen érzékenyen érinti Európát és Ázsiát, mivel a kieső mennyiség hosszú távú szerződéseket is érint, többek között 

  • Olaszország, 
  • Belgium, 
  • Dél-Korea 
  • és Kína irányába.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a katari fél vis maior helyzetet hirdetett, vagyis nem tudja teljesíteni a szerződéses szállításokat, ráadásul a termelés újraindítása a harci cselekmények leállásához kötött. A károk nagysága miatt a régió energiaipara akár 10-20 évvel is visszacsúszhat, miközben a katari export más területeken is jelentősen visszaesik: a kondenzátum kivitel 24, az LPG 13, a hélium 14 százalékkal csökkenhet.

A kínálati sokk különösen rosszkor jött, mivel az elmúlt években – főként Európában – az LNG vált az orosz vezetékes gáz egyik fő alternatívájává. 

A most kieső kapacitás több évre szűkítheti a globális kínálatot, ami tartósan magas árakat vetít előre, különösen, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik.

A katari beruházásokban érintett nemzetközi szereplők, köztük amerikai és európai energiacégek, szintén érintettek a kiesésben, miközben a tervezett bővítések is csúszhatnak. Mindez tovább növeli annak esélyét, hogy a világ egy része – kényszerből vagy pragmatikus megfontolásból – ismét az orosz gáz felé fordulhat, legalább átmeneti megoldásként.

Megtörtént, Irán bosszút állt: lángokban a világ legnagyobb LNG-központja

Szerdán este rakétatalálat érte Katar legfontosabb gázipari központját, a Ras Laffan ipari várost, ahol tűz ütött ki, és jelentős károkról számoltak be. Az iráni támadás közvetlenül érinti a világ egyik legkritikusabb energiaellátási csomópontját, amely a cseppfolyósított földgáz globális termelésének mintegy ötödét adja.

A katari belügyminisztérium közlése szerint a polgári védelem egységei azonnal megkezdték a tűz oltását a létesítményben, míg a QatarEnergy megerősítette, hogy a rakétacsapások kiterjedt károkat okoztak. A vállalat hangsúlyozta, hogy 

minden dolgozót sikerült azonosítani, és a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt.

A támadás órákkal azután következett be, hogy Irán nyíltan kilátásba helyezte: válaszul az iráni South Pars gázmezőt ért csapásra a Perzsa-öböl térségének kulcsfontosságú olaj- és gázipari létesítményeit is célba veheti. 

