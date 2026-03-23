Súlyos repülőgép-baleset történt az éjjel, nyolcvanan voltak a fedélzeten: összeütközött az utasszállító egy tűzoltóval, többen megsérültek – videó

Földi járművel ütközött egy repülő a New York-i LaGuardia repülőtéren. A repülőgép-balesetnek legalább négy sérültje van.
VG
2026.03.23, 07:10
Frissítve: 2026.03.23, 08:02

Szokatlan repülőgép-baleset történt éjjel az Amerikai Egyesült Államokban. Egy repülőgép összeütközött a földön közlekedő egyik járművel a LaGuardia repülőtéren, a balesetben többen megsérültek – számoltak be róla a mentési hatóságok.

Autóval ütközött egy repülőgép a New York-i LaGuardia repülőtéren / Fotó: Angela Weiss / AFP

A New York-i tűzoltóság (FDNY) tájékoztatása szerint az ütközés vasárnap este, helyi idő szerint körülbelül 23:30-kor történt a queensi repülőtéren. A rendőrség szerint egy Air Canada-gép a leszállási eljárás végéhez közeledett, amikor összeütközött egy – a jelek szerint – a Kikötői Hatósághoz tartozó járművel.

Források az NBC New Yorknak arról számoltak be, hogy a repülőgép az ütközés idején mintegy 30 mérföld per órás sebességgel haladt. Ez azért szokatlan, mivel gurulás közben a repülőgépek jellemzően körülbelül 5 mérföld per órás sebességgel közlekednek.

A balesetben legalább négyen megsérültek, köztük a Kikötői Hatóság rendőrségének két munkatársa is, akiket környékbeli kórházakba szállítottak. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A források szerint a repülőgépen négyfős személyzet és 76 utas tartózkodott.

A városi hatóságok közölték, hogy az incidens következtében járattörlésekre, útlezárásokra, forgalmi fennakadásokra és a tűzoltóság fokozott jelenlétére kell számítani a LaGuardia repülőtér környékén, ezért arra kérték az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a térséget.

Még nem tudják, mi okozta a repülőgép-balesetet

Az ütközés oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van. A baleset egy olyan éjszaka történt, amikor New York város térségében több hullámban intenzív esőzés volt. A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy a csapadék miatt víz állt a betonon, azonban az egyelőre nem világos, hogy az eső vagy az időjárási körülmények szerepet játszottak-e a balesetben.

Az sem derült még ki, hogy a repülőtéri létszámhelyzet bármilyen módon hozzájárult-e az ütközéshez. Mindez azt követően történt, hogy a Belbiztonsági Minisztérium tájékoztatása szerint több mint 400, a Közlekedésbiztonsági Hivatalnál dolgozó munkavállaló távozott azóta, hogy a február 14-én kezdődött részleges kormányzati leállás miatt fizetés nélkül kellett dolgozniuk. A légi forgalmi irányítók szakszervezetei évek óta szintén a létszámhiányra panaszkodnak.

