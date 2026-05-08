Ítéletet mondott a bíróság Trump csodafegyveréről, ezzel tartotta sakkban az egész világot: óriási botrány készül, beleremeghet Amerika

Egy amerikai kereskedelmi bíróság törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról érkező importárukra kivetett 10 százalékos vámot.

A New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság a 10 százalékos ideiglenes vámok ellen tiltakozó kisvállalkozások javára döntött, és az intézkedést jogellenesnek, ezért érvénytelennek nyilvánította. A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt.

Sem az amerikai kormány, sem az amerikai vám- és határvédelmi hivatal nem szedhet be behozatali vámokat a felperesektől – köztük Washington államtól. Ezenkívül a bíróság elrendelte, hogy

a már beszedett vámokat vissza kell téríteni.

A bíróság megállapította, hogy az amerikai kormány nem bizonyította kellőképpen azokat az alapvető nemzetközi fizetési problémákat, amelyekre az intézkedés indoklásához hivatkozott 1974-es kereskedelmi törvény előírja.

Február 24. óta az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki a legtöbb importárura. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy ezt az arányt 15 százalékosra emeli. Ez lenne a maximális arány, amelyet az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény értelmében 150 napra kivethet.

Februárban a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy Trump túllépte hatáskörét egy másik vámcsomaggal, amelyet 2025 januárjában, második elnöki ciklusának kezdetén vezetett be, és amely egy 1977-ben elfogadott vészhelyzeti törvényre hivatkozott. Ezt követően hirdette ki az általános 10 százalékos vámtarifát.

Korábban Donald Trump július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre tervezett vámemelést, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Trump közlése szerint Brüsszel vállalta a korábbi kereskedelmi megállapodásban foglalt vámcsökkentések teljesítését. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte: ha ez nem valósul meg, az EU-s járművekre kivetett vámok 25 százalékra emelkedhetnek. A felek az iráni atomprogramról is egyeztettek, hangsúlyozva, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.