Beszakadt a Mol árfolyama a gyorsjelentés után
Az európai részvényindexek gyengültek pénteken, a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután márciusban Németország külkereskedelmi többlete nagyot esett, és az ország ipari kibocsátása is csökkent a reggel 8-kor publikált jelentések szerint. Mára várják a befektetők az Egyesült Királyság lakáspiaci adatait is, az Egyesült Államokból pedig munkaerőpiaci számok érkeznek.
Idehaza kijött az áprilisi inflációs adatsor. A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos havi értékeit.
A BUX 0,3 százalékos csökkenéssel, 134 863 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények mintegy 0,5 százalékkal csütörtöki záróértékük felett, 42 650 forinton nyitottak.
A Mol papírjai viszont 2,2 százalékkal, 4062 forintra gyengültek, a magyar olajtársaság hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését.
A Richter kurzusa eközben 0,7 százalékkal, 12 860 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom részvényeire nem kötöttek azonnali ügyletet a tőzsdenyitást követő percekben, ám a részvényesek nem sok jóra számíthatnak, hiszen ma kereskednek először a részvényekkel az idei osztalékszelvény nélkül.
A forint némileg gyengült. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 356,24 forintra nőtt reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.