Az európai részvényindexek gyengültek pénteken, a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután márciusban Németország külkereskedelmi többlete nagyot esett, és az ország ipari kibocsátása is csökkent a reggel 8-kor publikált jelentések szerint. Mára várják a befektetők az Egyesült Királyság lakáspiaci adatait is, az Egyesült Államokból pedig munkaerőpiaci számok érkeznek.

Beszakadt a Mol árfolyama a gyorsjelentés után

Idehaza kijött az áprilisi inflációs adatsor. A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos havi értékeit.