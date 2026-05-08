Beszakadt a Mol árfolyama a gyorsjelentés után

Gyengüléssel nyitott a BUX a hét utolsó kereskedési napján. A blue chipek közül esik a Mol, a Magyar Telekommal pedig ma kereskednek először idei osztalékszelvény nélkül.
Murányi Ernő
2026.05.08, 09:14
Frissítve: 2026.05.08, 09:26

Az európai részvényindexek gyengültek pénteken, a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután márciusban Németország külkereskedelmi többlete nagyot esett, és az ország ipari kibocsátása is csökkent a reggel 8-kor publikált jelentések szerint. Mára várják a befektetők az Egyesült Királyság lakáspiaci adatait is, az Egyesült Államokból pedig munkaerőpiaci számok érkeznek.

Idehaza kijött az áprilisi inflációs adatsor. A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az előző év azonos havi értékeit.

A BUX 0,3 százalékos csökkenéssel, 134 863 ponton kezdte a napot.

Az OTP-részvények mintegy 0,5  százalékkal csütörtöki záróértékük felett, 42 650 forinton nyitottak. 

OTP részvény
Árfolyam: 42 010 HUF -430 / -1,02 %
Forgalom: 945 565 210 HUF
A Mol papírjai viszont 2,2 százalékkal, 4062 forintra gyengültek, a magyar olajtársaság hajnalban tette közzé első negyedéves gyorsjelentését.

MOL részvény
Árfolyam: 4 026 HUF -126 / -3,13 %
Forgalom: 432 911 282 HUF
A Richter kurzusa eközben 0,7 százalékkal, 12 860 forintra süllyedt. 

RICHTER részvény
Árfolyam: 12 890 HUF -60 / -0,47 %
Forgalom: 28 120 340 HUF
A Magyar Telekom részvényeire nem kötöttek azonnali ügyletet a tőzsdenyitást követő percekben, ám a részvényesek nem sok jóra számíthatnak, hiszen ma kereskednek először a részvényekkel az idei osztalékszelvény nélkül.  

MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 428 HUF -122 / -5,02 %
Forgalom: 1 180 515 346 HUF
A forint némileg gyengült. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 356,24 forintra nőtt reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

