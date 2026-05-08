Brutális, ami Ferihegyen készül: lerohanják a legnagyobb légitársaságok, a Wizz Air vezeti őket – elárasztják a külföldiek Magyarországot

Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája-döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A meccsen két nagyon népszerű csapat, a brit Arsenal és a francia PSG mérkőzik meg egymással. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a légitársaságok is.

A Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak / Fotó: Vémi Zoltán

Sokan jönnének Budapestre, a légitársaságok lecsaptak a lehetőségre, brutálisat emeltek a jegyárakon

A The Independent beszámolója szerint pluszjáratokat indítanak Budapestre, hogy a megnövekedett keresletet kielégítse.

A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Délkelet-Anglia és a magyar főváros között, és összesen nyolc járatot indít Lutonból és Gatwickről. A döntő napjára további négy járatot ütemeztek be.

Az EasyJet a futballszurkolók nagy keresletére reagálva irányonként több mint 750 további ülőhellyel bővítette kapacitását az Egyesült Királyság és Budapest között.

A brit szurkolóknak az idei BL-döntő azért is kiemelkedő, mert az Arsenal húsz év után először jutott el a sorozat mindent eldöntő meccsére.

Yvonne Moynihan, a Wizz Air UK ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Az, hogy az Arsenal bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, hatalmas pillanat a klub és a szurkolói számára – hosszú volt a várakozás. Pontosan tudjuk, hol szeretnének lenni a drukkerek: Budapesten. A kereslet rendkívül erős, ezért arra biztatjuk a szurkolókat, hogy foglaljanak korán, és biztosítsák helyüket arra, ami történelmi hétvégének ígérkezik.”

A Wizz Air meccs előtti, május 30-i járataira a legalacsonyabb viteldíj 370 font (152 600 forint), szemben az egy héttel későbbi, reggeli budapesti járat 92 fontos (37 900 forint) árával.

Ugyanezen a napon a legolcsóbb EasyJet-járat Lutonból Budapestre 366 fontba (150 900) kerül.

Az EasyJet közleményében azt írta, hogy más légitársaságokhoz hasonlóan árazása „keresletvezérelt”, vagyis a viteldíjak „alacsonyról indulnak, majd emelkednek, ahogy egyre kevesebb ülőhely marad elérhető”.