Rekorddrága lett az üzemanyag az országban, amelyet Brüsszel fő energiaszállítójává tett az oroszok helyett

Néhány évtizeddel korábban a világ már megtapasztalhatta, milyen következményei lehetnek egy globális energiaválságnak, amikor 1973-ban az OPEC-országok olajembargót hirdettek Izrael szövetségesei ellen. Most, 53 évvel később újra egy hasonló helyzetben találhatjuk magunkat, és egy elhúzódó közel-keleti konfliktus esetén a döntéshozók kénytelenek lehetnek megszorító intézkedések bevezetésére. Az energiaimportra szoruló EU dupla szorításba került, hiszen a biztos orosz energiáról maga mondott le. A kiszemelt biztos európai pótszállító pedig maga is nehézségekkel küzd.

Skandináviában is elszabadultak az üzemanyagárak: megnéztük hogyan kezelik a válságot Észak-Európában / Fotó: TT News Agency via AFP

Skandináviát sem kerüli el az izgalom, pedig energiában gazdag vidékei vannak.

A dán módszer: tankolj kevesebbet, dolgozz otthonról

Dániában a cikk megjelenésének időpontjában a 95-ös benzin literenkénti ára elérheti a 2,30 eurót (897 forint), ám Lars Aagaard energiaügyi miniszter szerint még nem érkezett el az ideje annak, hogy a kormány beavatkozzon a piaci folyamatokba.

Ha kicsit kevesebbet tankoltok, akkor sokat spórólhattok. Nincs értelme adót csökkenteni egy olyan terméken, aminek fogyasztását egyébként is minimalizálnunk kellene

− mondta a miniszter.

A dán vezetés múlt héten döntött arról, hogy stratégiai készleteiből 1,24 millió hordó olajat szabadít fel. Ez első olvasatra soknak tűnhet, ám ez a mennyiség az ország olajfelhasználását csupán két hétig fedezi. Az intézkedés nem hozott enyhülést a dán piacon, az üzemanyagárak továbbra is emelkednek, ám a folyamatos ellátás még biztosított.

„Körülbelül 80 napra elegendő tartalékunk van. Jelenleg az európai ellátási helyzet stabil, nincs üzemanyaghiány, de mindenkit érintenek a magas árak” − nyilatkozta Aagaard és azt javasolta, hogy aki teheti dolgozzon otthonról, valamint vegye igénybe a carsharing szolgáltatásokat.

Hiába az olajkészletek, a norvégok is drágán tankolnak

Norvégiában az elmúlt napokban rekordokat döntött az üzemanyagok ára. Hétfőn a gázolaj literenkénti ára elérte a 30 koronát (körülbelül 1040 forint), amire eddig soha nem volt példa. Bár az országban sokan használnak elektromos autót, a gépjárműpark 30 százalékát adják ezek az autók, az ország lakosságának két harmada nincs szerencsés helyzetben.