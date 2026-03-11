Hiába ülnek hatalmas olajkészleten, a Norvégokat is megütheti az energiaválság
Miután az iráni Forradalmi Gárda lezárta a Hormuzi-szorost, a nyersolaj ára meredeken emelkedni kezdett, négy év után először fordut elő, hogy a Brent olaj hordónkénti ára meghaladta a 100 dollárt. Hétfő hajnalban az ár egy időre megközelítette a 120 dollárt is. Habár Norvégia hatalmas bevételekre tesz szert az olajból, Harald Magnus Andreassen, az SB1 Markets befektetési bank vezető elemzője arra figyelmeztet, hogy a norvég vállalatok és háztartások nagy része mégis nehéz helyzetbe kerülhet.
Andreassen úgy véli, jelenleg nem az emelkedő kereslet okoz problémát az energiahordozók piacán, hanem kínálati sokk érte a piacot, azaz egész egyszerűen olajhiány alakult ki a termeléscsökkenés következtében.
Az árak mindenhol gyorsabban nőnek, ami csökkenti a gazdasági növekedést. Amikor a fogyasztók energiaszámlái nőnek, kevesebb pénzük marad másra
− nyilatkozta Andreassen.
A szakértő azt is hozzátette, hogy a norvég gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzések valamelyest csökkentek.
Örülhetnek a norvégok, akik elektromos autóra váltottak
A norvégoknak hatalmas előnyt jelent más országokkal szemben, hogy az ország autóparkjának tetemes része (32 százalék) elektromos járművekből áll, ezért
mivel a lakosság kevesebb benzint használ más országokhoz képest, az árnövekedés hatása kevésbé mutatkozik meg a fogyasztói árindexben.
Andreassen kiemeli, hogy a norvég gazdaság kilátásai az olajárrobbanás következtében mérsekelten ugyan, de romlottak.
A vállalatok jártak a legrosszabbul
Mivel a norvég háztartásokat védi az állami áramtámogatási rendszer, valamint az, hogy sokan elektromos autót használnak, számukra az áremelkedések hatása kevésbé lesz drasztikus. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a vállalatok, mivel az emelkedő energiaárak hatása a termelési láncok egészét érinti:
- Drágulnak a logisztikai költségek.
- Emelkednek a termelés költségei.
- A vállalatokat nem védi a lakosságra érvényes áramtámogatási rendszer.
A termelők, ha a többletköltségek egy részét be is nyelik, a magasabb inputköltségek egy részét a fogyasztókra hárítják majd, így minden bizonnyal növelni fogják a termékek árát.
Három hullámban érkezhet a baj
- Közvetlenül emelkednek az energiaárak − például a benzin és a gáz ára.
- A vállalatoknál nőnek a termelési és szállítási költségek, amelyeket végül áthárítanak a fogyasztókra.
- A hatás a bérekben jelenik meg. A globális gazdasági növekedés lassulása miatt a bérek növekedése alacsonyabb lehet, mint amilyen egyébként lett volna.
Az erős korona rontja a norvég export helyzetét
A norvég korona az iráni konfliktus kirobbanása óta megközelítőleg 5 százalékot erősödött.
Az erősödő nemzeti valuta miatt a norvég vállalatok versenyképessége némileg csökkent − mutat rá Andreassen, majd hozzáteszi: a norvég vállalatok működési költségei az elmúlt három évben kiugróan magasak voltak, ám a lassuló világgazdaság és az erősödő korona miatt ez most mérséklődhet.