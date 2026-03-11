Deviza
EUR/HUF385,36 -0,15% USD/HUF331,67 -0,23% GBP/HUF445,43 -0,13% CHF/HUF426,44 -0,13% PLN/HUF90,44 -0,03% RON/HUF75,67 -0,22% CZK/HUF15,79 -0,21% EUR/HUF385,36 -0,15% USD/HUF331,67 -0,23% GBP/HUF445,43 -0,13% CHF/HUF426,44 -0,13% PLN/HUF90,44 -0,03% RON/HUF75,67 -0,22% CZK/HUF15,79 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 100 +1,43% MOL3 764 -0,16% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS515 -1,55% ANY7 560 0% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28% BUX124 573,38 +0% MTELEKOM2 100 +1,43% MOL3 764 -0,16% OTP37 680 +5,55% RICHTER11 690 +2,63% OPUS515 -1,55% ANY7 560 0% AUTOWALLIS160 +3,9% WABERERS5 100 +3,66% BUMIX9 675,36 +0,1% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 596,7 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
benzin
olaj
Norvégia

Hiába ülnek hatalmas olajkészleten, a Norvégokat is megütheti az energiaválság

A közel-keleti helyzet pattanásig feszült, az iráni konfliktus egyre eszkalálódik, az energiaárak még mindig magasan járnak, a piacok pedig nyugtalanok. Logikusnak tűnhet a hipotézis, miszerint az olajtermelő országok nagy nyertesei lehetnek az aktuális gazdasági folyamatoknak, ám a Norvég példa cáfolja ezt a feltételezést.
Nagy Krisztián
2026.03.11, 05:20

Miután az iráni Forradalmi Gárda lezárta a Hormuzi-szorost, a nyersolaj ára meredeken emelkedni kezdett, négy év után először fordut elő, hogy a Brent olaj hordónkénti ára meghaladta a 100 dollárt. Hétfő hajnalban az ár egy időre megközelítette a 120 dollárt is. Habár Norvégia hatalmas bevételekre tesz szert az olajból, Harald Magnus Andreassen, az SB1 Markets befektetési bank vezető elemzője arra figyelmeztet, hogy a norvég vállalatok és háztartások nagy része mégis nehéz helyzetbe kerülhet. 

Hiába ülnek hatalmas olajkészleten, a Norvégokat is megütheti az energiaválság
Hiába ülnek hatalmas olajkészleten, a Norvégokat is megütheti az energiaválság / Fotó: Nieuwland Photography / Shutterstock

Andreassen úgy véli, jelenleg nem az emelkedő kereslet okoz problémát az energiahordozók piacán, hanem kínálati sokk érte a piacot, azaz egész egyszerűen olajhiány alakult ki a termeléscsökkenés következtében. 

Az árak mindenhol gyorsabban nőnek, ami csökkenti a gazdasági növekedést. Amikor a fogyasztók energiaszámlái nőnek, kevesebb pénzük marad másra

− nyilatkozta Andreassen. 

A szakértő azt is hozzátette, hogy a norvég gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzések valamelyest csökkentek.

Örülhetnek a norvégok, akik elektromos autóra váltottak 

A norvégoknak hatalmas előnyt jelent más országokkal szemben, hogy az ország autóparkjának tetemes része (32 százalék) elektromos járművekből áll, ezért 

mivel a lakosság kevesebb benzint használ más országokhoz képest, az árnövekedés hatása kevésbé mutatkozik meg a fogyasztói árindexben.

Andreassen kiemeli, hogy a norvég gazdaság kilátásai az olajárrobbanás következtében mérsekelten ugyan, de romlottak.

A vállalatok jártak a legrosszabbul

Mivel a norvég háztartásokat védi az állami áramtámogatási rendszer, valamint az, hogy sokan elektromos autót használnak, számukra az áremelkedések hatása kevésbé lesz drasztikus. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a vállalatok, mivel az emelkedő energiaárak hatása a termelési láncok egészét érinti: 

  • Drágulnak a logisztikai költségek. 
  • Emelkednek a termelés költségei. 
  • A vállalatokat nem védi a lakosságra érvényes áramtámogatási rendszer

A termelők, ha a többletköltségek egy részét be is nyelik, a magasabb inputköltségek egy részét a fogyasztókra hárítják majd, így minden bizonnyal növelni fogják a termékek árát.

Három hullámban érkezhet a baj 

  1. Közvetlenül emelkednek az energiaárak − például a benzin és a gáz ára. 
  2. A vállalatoknál nőnek a termelési és szállítási költségek, amelyeket végül áthárítanak a fogyasztókra. 
  3. A hatás a bérekben jelenik meg. A globális gazdasági növekedés lassulása miatt a bérek növekedése alacsonyabb lehet, mint amilyen egyébként lett volna.

Az erős korona rontja a norvég export helyzetét  

A norvég korona az iráni konfliktus kirobbanása óta megközelítőleg 5 százalékot erősödött.  

Az erősödő nemzeti valuta miatt a norvég vállalatok versenyképessége némileg csökkent − mutat rá Andreassen, majd hozzáteszi: a norvég vállalatok működési költségei az elmúlt három évben kiugróan magasak voltak, ám a lassuló világgazdaság és az erősödő korona miatt ez most mérséklődhet.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu