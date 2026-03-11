Miután az iráni Forradalmi Gárda lezárta a Hormuzi-szorost, a nyersolaj ára meredeken emelkedni kezdett, négy év után először fordut elő, hogy a Brent olaj hordónkénti ára meghaladta a 100 dollárt. Hétfő hajnalban az ár egy időre megközelítette a 120 dollárt is. Habár Norvégia hatalmas bevételekre tesz szert az olajból, Harald Magnus Andreassen, az SB1 Markets befektetési bank vezető elemzője arra figyelmeztet, hogy a norvég vállalatok és háztartások nagy része mégis nehéz helyzetbe kerülhet.

Hiába ülnek hatalmas olajkészleten, a Norvégokat is megütheti az energiaválság / Fotó: Nieuwland Photography / Shutterstock

Andreassen úgy véli, jelenleg nem az emelkedő kereslet okoz problémát az energiahordozók piacán, hanem kínálati sokk érte a piacot, azaz egész egyszerűen olajhiány alakult ki a termeléscsökkenés következtében.

Az árak mindenhol gyorsabban nőnek, ami csökkenti a gazdasági növekedést. Amikor a fogyasztók energiaszámlái nőnek, kevesebb pénzük marad másra

− nyilatkozta Andreassen.

A szakértő azt is hozzátette, hogy a norvég gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzések valamelyest csökkentek.

Örülhetnek a norvégok, akik elektromos autóra váltottak

A norvégoknak hatalmas előnyt jelent más országokkal szemben, hogy az ország autóparkjának tetemes része (32 százalék) elektromos járművekből áll, ezért

mivel a lakosság kevesebb benzint használ más országokhoz képest, az árnövekedés hatása kevésbé mutatkozik meg a fogyasztói árindexben.

Andreassen kiemeli, hogy a norvég gazdaság kilátásai az olajárrobbanás következtében mérsekelten ugyan, de romlottak.

A vállalatok jártak a legrosszabbul

Mivel a norvég háztartásokat védi az állami áramtámogatási rendszer, valamint az, hogy sokan elektromos autót használnak, számukra az áremelkedések hatása kevésbé lesz drasztikus. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a vállalatok, mivel az emelkedő energiaárak hatása a termelési láncok egészét érinti:

Drágulnak a logisztikai költségek.

Emelkednek a termelés költségei.

A vállalatokat nem védi a lakosságra érvényes áramtámogatási rendszer.

A termelők, ha a többletköltségek egy részét be is nyelik, a magasabb inputköltségek egy részét a fogyasztókra hárítják majd, így minden bizonnyal növelni fogják a termékek árát.