Félrecsúszott a Skót-felföld közlekedésének reklámja: váratlanul kínai utazás lett belőle

A felföldi buszos közlekedés népszerűsítése kapcsán a Skóciában kirobbant botrány különösen érzékenyen érinti a térséget, mert a Skót-felföld turizmusa gazdaságilag kiemelt jelentőségű, mégis több problémával küzd. A térség infrastruktúrája továbbra is korlátozott, és a turisták költése nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa a fejlesztésekhez szükséges forrásokat és a fenntartható működést – írja az Origo.

A Skót-felföld buszos reklámkampányában kínai tájat és kínai buszt használt fel a reklámügynökség, botrány lett belőle / Fotó: Wikipedia Commons (illusztráció)

Kínai busz járt a Csangpaj-hegységben a Skót-felföldön a reklámkampányban

A lap bemutatása szerint a kísérleti közlekedési programot hirdető reklámban egy kanyargós úton haladó busz szerepelt, amely egy olyan tájon haladt keresztül, amely első ránézésre a skóciai felföldre emlékeztetett. Azonban a szemfüles közösségimédia-felhasználók észrevették, hogy az úton élénkzöld szalagkorlátok láthatók, és a busz is zöld színű – ezek pedig nem jellemzőek Skócia északi részére. A kép alapját képező fotó egyes feltételezések szerint a kínai Csangpaj-hegységben készült, közel az észak-koreai határhoz.

A Transport Scotland – a nemzeti közlekedési társaság – megerősítette, hogy a kínai buszt ábrázoló hibás képet egy külső marketingügynökség szolgáltatta, és azt azóta eltávolították a kommunikációs anyagokból.

Az inkriminált, marketingcélú kép:

A kampány célja éppen a belföldi és beutazó turizmus élénkítése, amelyben a közlekedési szolgáltatások fejlesztése kulcsszerepet játszik. A hibás reklám azonban rontotta a hitelességet, és kritikákat váltott ki a turisztikai szereplők részéről is, akik szerint komoly kérdéseket vet fel az ellenőrzési folyamatok működése.

Willie Cameron, a Highland Tourism igazgatója így fogalmazott: „Szégyenteljes dolog egy marketingügynökségre hárítani a felelősséget. A felelősség egészen addig vezethető vissza, aki kiadta a megbízást, egészen addig a pontig, amikor a kampány készen állt a publikálásra, és jóváhagyták. Miért nem kérdezte meg senki a Transport Scotland marketingcsapatában, hogy hol készült a kép?” – fejezte ki felháborodását.

A buszos közlekedés fejlesztése a Skót-felföldön a gazdasági fejlődés fontos alapja, mely a belföldi utazóknak és a turistáknak is lehetőséget kínálna arra, hogy gyakrabban utazzanak a térségbe, és akár önállóan is közlekedjenek a hegyvidéki területen. Emellett élénkítené a munkavállalási célú mobilitást is.