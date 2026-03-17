Magyarország utolsó gázvezetéke: mostantól a NATO egyik legerősebb országa védi a Török Áramlatot "a kijevi rezsim" ellen

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a felek, áttekintve a kétoldalú napirend aktuális kérdéseit, "különös hangsúlyt fektettek az orosz-török stratégiai energetikai projektek zavartalan működéséhez szükséges feltételek megteremtésének fontosságára".

A Török Áramlat megtámadásával Ukrajna Magyarországra támad

Annak fényében hogy a "kijevi rezsim" folyamatos kísérleteteket tesz a Kék Áramlat és a Török Áramlat gázvezeték infrastruktúrájának megrongálására, a két tárcavezető kiemelt figyelmet fordított a gázvezetékek átfogó biztonságának biztosítására. Lavrov és Fidan megvitatta a többoldalú platformokon, egyebek között

az Iszlám Együttműködési Szervezeten belüli együttműködés kérdéseit.

Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy e fórumon a témák és az együttműködés aspektusainak megvitatásakor kiegyensúlyozott és objektív megközelítésre van szükség. A felek véleménycserét folytattak az Irán körüli helyzetről is. Lavrov ismertette Oroszország elvi álláspontját, amely szerint mihamarabb le kell csillapítani az Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni támadásai által kiváltott válságot, erőszakmentes politikai-diplomáciai módszerekre támaszkodva.

Az orosz miniszter kifejezte Moszkva készségét arra, hogy minden lehetséges módon elősegítse a rendezést, és koordinálja - mások mellett Törökországgal együtt - azokat az erőfeszítéseket, amelyek a régióban a feszültség csökkentését szolgálják. Az orosz külügyminisztérium szerint a felek megerősítették elkötelezettségüket a konstruktív és hasznos kétoldalú kapcsolatok folytatására a legmagasabb és a magas szinteken.

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték oroszországi infrastruktúráját – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint ez a lépés súlyos támadás Magyarország szuverenitása ellen, mert a vezeték jelenleg a magyar gázellátás egyik kulcsfontosságú útvonala.

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán, egy balatonlellei lakossági fórumon. A politikus a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint azt mondta: az információt az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől kapta.