Szijjártó Péter: A Török Áramlat támadásával Ukrajna teljes energiablokádot akar, de a kormány nem hagyja magát

„Telefonon beszéltem Pavel Szorokin kollégámmal. Oroszország energiaügyi miniszterhelyettese arról tájékoztatott, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat gázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúra-elemei ellen Oroszország területén” – jelentette ki csütörtökön, a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezzel Ukrajna egy totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot: Ukrajna el akarja lehetetleníteni Magyarország teljes energiaellátását, hiszen az ukránok blokád alatt tartják az olajellátásunkat, és most blokád alá akarják vonni a gázellátásunkat is, hiszen a Török Áramlat gázvezeték kritikus fontosságú Magyarország földgázellátása szempontjából.

„Ha a Török Áramlat gázvezeték működését ellehetetlenítik, akkor Magyarország és még néhány közép-európai, délkelet-európai ország biztonságos földgázellátása is ellehetetlenül. Nyilvánvaló, hogy miért csinálják ezt az ukránok, hiszen egy hónap van a magyar parlamenti választásig, totális energiablokád alá akarnak minket vonni, ezzel akarnak beavatkozni a választásba, ezzel akarják támogatni a Tisza Pártot. Ráadásul egy hosszú távú céljukat is el akarják érni közösen a Tisza Párttal, hiszen a Tisza Pártnak is az a célja, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, az olcsó orosz gázról és az olcsó orosz kőolajról, hogy aztán drágábban vehessék azt másoktól. És ezáltal mások, nyugati energiavállalatok és az ő részvényeseik ezen aztán jó sokat kereshessenek” – mondta a videóban a tárcavezető.

„Mi azonban megvédjük Magyarország energiaellátását. Ragaszkodunk a biztonságos ellátásunkhoz, ragaszkodunk az olcsó energiához, mert az olcsó orosz energia jelenti a biztosítékot a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartására. Ezért felszólítjuk Zelenszkij elnököt, felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus fontosságú energia-infrastruktúra elleni támadásokat, fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a Tisza Párt támogatását” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő kormányinfót tartott csütörtökön. A miniszter kiemelte, hogy nem lehet fenyegetni a miniszterelnököt és családját. Értik azt, hogy más kormányt akarnak látni, mert vannak itthon ukránpárti erők, de el kell utasítani a magyar belpolitikába való beavatkozást és a fenyegetéseket.