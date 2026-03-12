Deviza
konfliktus
Török Áramlat
Ukrajna
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A Török Áramlat támadásával Ukrajna teljes energiablokádot akar, de a kormány nem hagyja magát

Az ukránok támadást intéztek a Török Áramlat gázvezeték ellen. Szijjártó Péter szerint ezzel Ukrajna egy totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot.
VG
2026.03.12, 11:46
Frissítve: 2026.03.12, 12:02

„Telefonon beszéltem Pavel Szorokin kollégámmal. Oroszország energiaügyi miniszterhelyettese arról tájékoztatott, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat gázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúra-elemei ellen Oroszország területén” – jelentette ki csütörtökön, a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter Irán, Ukrajna
Szijjártó Péter: Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezzel Ukrajna egy totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot: Ukrajna el akarja lehetetleníteni Magyarország teljes energiaellátását, hiszen az ukránok blokád alatt tartják az olajellátásunkat, és most blokád alá akarják vonni a gázellátásunkat is, hiszen a Török Áramlat gázvezeték kritikus fontosságú Magyarország földgázellátása szempontjából.

„Ha a Török Áramlat gázvezeték működését ellehetetlenítik, akkor Magyarország és még néhány közép-európai, délkelet-európai ország biztonságos földgázellátása is ellehetetlenül. Nyilvánvaló, hogy miért csinálják ezt az ukránok, hiszen egy hónap van a magyar parlamenti választásig, totális energiablokád alá akarnak minket vonni, ezzel akarnak beavatkozni a választásba, ezzel akarják támogatni a Tisza Pártot. Ráadásul egy hosszú távú céljukat is el akarják érni közösen a Tisza Párttal, hiszen a Tisza Pártnak is az a célja, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, az olcsó orosz gázról és az olcsó orosz kőolajról, hogy aztán drágábban vehessék azt másoktól. És ezáltal mások, nyugati energiavállalatok és az ő részvényeseik ezen aztán jó sokat kereshessenek” – mondta a videóban a tárcavezető.

„Mi azonban megvédjük Magyarország energiaellátását. Ragaszkodunk a biztonságos ellátásunkhoz, ragaszkodunk az olcsó energiához, mert az olcsó orosz energia jelenti a biztosítékot a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartására. Ezért felszólítjuk Zelenszkij elnököt, felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus fontosságú energia-infrastruktúra elleni támadásokat, fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a Tisza Párt támogatását” – jelentette ki Szijjártó Péter.

 

Kormányinfó: Gulyás Gergely felszólította Ukrajnát és Oroszországot, hogy a magyar energia-infrastruktúrát ne fenyegessék

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő kormányinfót tartott csütörtökön. A miniszter kiemelte, hogy nem lehet fenyegetni a miniszterelnököt és családját. Értik azt, hogy más kormányt akarnak látni, mert vannak itthon ukránpárti erők, de el kell utasítani a magyar belpolitikába való beavatkozást és a fenyegetéseket.

„Ahogy elítéltük az orosz agressziót, úgy elítélünk minden energiabiztonságot érintő támadást” – mondta a Török Áramlatot ért szerdai támadásról. Hozzátette, az energiabiztonságot támogató létesítményekre vigyázni kell.

Innen is felhívjuk a háborúban részt vevő feleket, hogy az az energia-infrastruktúrát ne fenyegessék

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette, meggyőződtek arról, hogy van elég tartaléka az országnak, emellett a Mol megkezdte az importot is, az Adrián keresztül tudja behozni az országba. Még van egy vita a vezeték kapacitásáról a Mol és a Janaf között, ami hamarosan nyugvópontra kerülhet, mivel zajlanak a kapacitástesztek.

