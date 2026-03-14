Trumpnál elszakadt a cérna: Amerika az éjjel brutális csapást mért Irán olajütőerére, ami ezerszer fontosabb, mint a Hormuzi-szoros

Az elnök már nem mondja meg, mikor lesz vége az iráni háborúnak. Most olyan támadás történt, amire a hétvége után a piacok biztosan reagálni fognak: Trump Irán olajütőerét támadta. Egyelőre csak az itteni katonai létesítményeket, de ha a perzsa állam nem engedi át a hajókat a Hormuzi-szorosban, totális megsemmisítés jöhet. Az pedig mostani 103 dolláros olajat akármeddig drágíthatja.
2026.03.14, 06:42
Frissítve: 2026.03.14, 07:00
