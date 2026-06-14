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UniCredit
Commerzbank

Kitört a bankháború: büntetőfeljelentést tesznek a Magyarországon is jelenlévő nagy pénzintézet ellen, hatalmas felvásárlás zajik a háttérben – átverték a nyilvánosságot?

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Egyre durvul a Commerzbank és az UniCredit közötti felvásárlási harc. A legújabb fejlemény, hogy a német bank üzemi tanácsa büntetőfeljelentést tesz az UniCredit ellen, azzal vádolva, hogy félrevezeti a piacot a felvásárlás állásáról.
Murányi Ernő
2026.06.14, 06:24
Frissítve: 2026.06.14, 06:29

Tovább fokozódik a Commerzbank és az UniCredit közötti heves felvásárlási harc. Legújabban a Commerzbank központi üzemi tanácsa azzal vádolta meg az olasz nagybankot, hogy felvásárlási ajánlatával kapcsolatban félrevezető információkat közölt, ezért büntetőfeljelentést nyújtanak be ellene – írta a Handelsblatt pénteken. 

Commerzbank - Annual General Meeting
Büntetőfeljelentést tesz az UniCredit ellen a Commerzbank üzemi tanácsa / Fotó:DPA Picture-Alliance via AFP

Megerősítem, hogy ma rendkívüli ülést tartott a Commerzbank üzemi tanácsa – nyilatkozta Sascha Uebel, a tanács elnöke a német üzleti lapnak. 

Az ülésen pedig arról döntöttünk, hogy a tanács megbízza elnökét: tegyen büntetőfeljelentést ismeretlen elkövetők ellen piaci manipuláció és félrevezetés gyanúja miatt 

– tette hozzá. A vád meglehetősen súlyos, hiszen a piaci manipuláció Németországban bűncselekménynek minősül.

Az UniCredit május elején tett felvásárlási ajánlatot a Commerzbankra, amelyben 0,485 darab saját részvényt kínált egy Commerzbank-részvényért. Az ajánlat azonban az UniCredit részvényárfolyamát alapul véve, körülbelül 1,5 euróval alacsonyabb összegű, mint a Commerzbank 35,78 eurós kurzusa. 

Ennek ellenére az olasz banknak saját közlése szerint már a Commerzbank összes részvényének 11,22 százalékát ajánlották fel. A részesedése ezzel csaknem 38 százalékra emelkedne.

Az mindenképpen meglepő azonban, hogy a milánói bankház – a június 16-án lejáró, de július 3-ig meghosszabbítható felvásárlási határidő lejárta előtt – máris ilyen sok részvényt szedett össze nem túl kedvező ajánlatával. Ráadásul a nagybefektetők általában csak a felvásárlási határidő lejárta előtt röviddel ajánlják fel részvényeiket.

Sok Commerzbank-alkalmazottal együtt gyanítom, hogy ezzel szándékosan akarják félrevezetni a tőkepiacot. Azt a benyomást akarják kelteni, mintha a Commerzbank már szinte az UniCredit zsebében lenne, de ez nem így van

– mondta Uebel.

A Commerzbank igazgatósága is gyaníthat valamit, hiszen a pénzintézet a Bafin német tőzsdefelügyelethez fordult, mert úgy véli, hogy az UniCredit nem tisztességesen jár el. A frankfurti bank vezetése azt kifogásolja, hogy a felajánlott részvények túlnyomórészt bankoktól és azokhoz kapcsolódó felektől származnak, amelyek közül néhányan az UniCredit ügyfelei, azaz nem független befektetőkről van szó. 

Az UniCredit elutasította a vádakat. Állítása szerint a törvényi előírásoknak megfelelően jár el, és korrekt párbeszédet folytat a Bafinnal.

 

 

 

 

 

 

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