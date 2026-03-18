Csak smafura elég az arany 75 százalékos ralija – ez a fém 500 százalékon húzott el mellette

A volfrám átmeneti fém ára az idén több mint kétszeresére drágult a Fastmarkets európai referencia árjelzője szerint. A most tonnánkénti kb. 2250 dolláros ár azt jelenti, hogy a fém értéke 557 százalékkal emelkedett azóta, hogy Peking tavaly februárban – az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi vita közepette – bizonyos volfrámtermékekre exportkorlátozást rendelt el. Az áremelkedés mértéke messze magasabb, mint az aranyé, mely ebben az időszak kb. 75 százalékos mértékben drágult.
2026.03.18, 16:39
Frissítve: 2026.03.18, 16:45

A fegyvergyártásban használt fém, a volfrám 550 százalékos ralival felülmúlta az arany és a réz teljesítményét, ahogy ez a fegyverekhez és félvezetőkben használt fém egyre inkább a geopolitikai feszültségek középpontjába kerül. A kínai exportkorlátozások és a növekvő katonai kereslet ugyanis szűkítik a volfrámkínálatot, ami rekordmagasságba hajtja az árakat. A volfrám piaca ugyanakkor viszonylag kicsi más nyersanyagokéhoz képest, ám a háborúkra termelő hadiipar miatt egyre többet kell arra költeni – írja az Origo.

A volfrám ára elképesztő mértékű emelkedést produkált egy év alatt, az átmeneti fém különösen fontos a lőszergyártásban / Fotó: Freepik

Kicsi, de egyre fontosabb a volfrámpiac

A volfrámötvözeteket gyakran használják 

  • rakéták alkatrészeiben, és
  • repülőgépek, illetve helikopterek ellensúlyaiban, mert nagy sűrűségük lehetővé teszi, hogy a lövedékek megtartsák lendületüket és áthatoljanak a páncélzaton. 

Emellett tüzérségi lövedékekben, gránátokban és golyóálló járművek borításához is felhasználják.

Sok más kritikus nyersanyaghoz és ritkaföldfémhez hasonlóan az elmúlt évtizedekben Kína vált a volfrám domináns termelőjévé. Egy fontos különbséggel: az ország rendelkezik a világ legnagyobb volfrámkészleteivel is.

A lap cikke szerint az árnövekedés az elmúlt hetekben tovább gyorsult, mivel a vásárlók fokozatosan felélik készleteiket, miközben a Közel-Keleten zajló konfliktusok ismét ráirányítják a figyelmet a katonai célú keresletre.

Stratégiai jelentősége ellenére a volfrám piaca viszonylag szűk. A Project Blue nyersanyagpiaci elemző becslése szerint 

a volfrám piacának értéke idén mintegy 16 milliárd dollár lehet, ami a jelenlegi árakon a rézpiac körülbelül 5 százalékának felel meg.

A piac emellett sokkal kevésbé átlátható és likvid, mivel a volfrámmal nem kereskednek a nagy árutőzsdéken. Ennek ellenére az elmúlt évben elért árfolyam-emelkedése messze felülmúlta olyan nyersanyagok teljesítményét, mint az arany vagy az olaj.  

„A Közel-Keleten zajló jelenlegi konfliktus is hozzájárul a legutóbbi árrobbanáshoz” – mondta Janine Le Roux, a Project Blue kutatója. Elmondása szerint a katonai célú volfrámfelhasználás – beleértve a helikopterekben, vadászgépekben és lőszerekben történő alkalmazást – idén várhatóan 12 százalékkal növekszik. 

