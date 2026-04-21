Sorra törlik a járatokat Európában – mutatjuk, visszakapja-e a pénzét, ha az öné is köztük van

A londoni Energex elemzőcég adatai szerint az iráni háború kezdete óta a kerozin ára mintegy 122 százalékkal emelkedett, ami tovább növeli a már így is kerülő útvonalakkal és lezárt légterekkel küzdő légitársaságok költségeit. A légi közlekedés költségeinek eddig is 20–30 százalékát tette ki az üzemanyag: így az árak emelkedése teljesen felborítja a korábbi üzleti modelleket.

Nincs olyan nap, hogy a légitársaságok ne jelentenének be újabb járattörléseket Európában

Az európai légitársaságok reakciója a kerozinhiányra: dráguló jegyek és ritkuló járatok

Noha a legsúlyosabban érintett régió Ázsia, ahol a kerozinárak 163 százalékkal emelkedtek éves szinten, ugyanakkor Európa is jelentősen függ a közel-keleti importtól. A vén kontinens kerozinimportjának mintegy 50 százaléka származik az Öböl térségéből. Így az áremelkedésen túl Európa akár néhány héten belül súlyos repülőgépüzemanyag-hiánnyal nézhet szembe, ha a Hormuzi-szoros körüli fennakadások nem oldódnak meg.

A légitársaságok sorra jelentik is be a járatritkításokat: most, a kizárólag business osztályú helyeket kínáló Beond függesztette fel a Maldív-szigetek és európai nagyvárosok közötti járatait a nyári szezonra. A vállalat csak 2026 októberében, a téli menetrenddel tervezi az újraindítást. A légitársaság közlése szerint az utasoknak teljes visszatérítést vagy díjmentes átfoglalást kínálnak a téli időszakra.

A Beond példája nem egyedi: korábban a Eurowings, a Lufthansa és a Ryanair is bejelentette, hogy járatokat töröl. Jó hír viszont, hogy

ha a légitársaság töröl egy járatot, akkor az utasok jogosultak ingyenes átfoglalásra vagy teljes pénz-visszatérítésre.

Azonban az ilyen helyzetet valószínűleg rendkívüli körülménynek minősítik, így kártérítés nem jár. Ez azt jelenti, hogy bár a pénzt visszakapjuk, extra kompenzációra nem számíthatunk. A csomagban foglalt utazásoknál az utazásszervező köteles alternatívát kínálni vagy visszafizetni az összeget.

Kevesen tudják, de bizonyos esetekben az üzemanyag drágulását az utasokra is átháríthatják.

Ez legfeljebb a teljes utazási díj 8 százalékáig történhet, és csak akkor, ha ezt a szerződés tartalmazza. A díjemelést legkésőbb 20 nappal az indulás előtt kell közölni. Ha az áremelés meghaladja a 8 százalékot, az utas jogosult díjmentesen elállni az utazástól. Összességében tehát a helyzet bizonytalan, de az utasok alapvető jogai továbbra is védettek.

