Beletört az üzemanyagárakba a nagy légitársaság: lehúzza a rolót, sorra törlik a járatokat – ez volt az utolsó csepp a pohárban
A Lufthansa bejelentette, hogy bezárja regionális leányvállalatát, a Lufthansa CityLine-t, miután az emelkedő kerozinárak és a sorozatos sztrájkok tarthatatlanná tették a működési környezetet. A döntés az egyik legnagyobb szerkezeti visszavágás a csoporton belül az elmúlt években.
A cég közleménye szerint az első azonnali lépés az volt, hogy a CityLine 27 üzemelő repülőgépét kivonják a menetrendből. A vállalat ezt a veszteségek további növekedésének megfékezésével indokolta.
A CityLine mintegy 2000 munkavállalót foglalkoztat, akik számára más leányvállalatoknál kínálnak további elhelyezkedési lehetőségeket.
A háttérben jelentős energiapiaci sokk áll. A kerozin ára a közel-keleti háború kitörése óta több mint a duplájára emelkedett, ami különösen érzékenyen érinti a rövid távú és regionális járatokat, ahol a profitmarzs eleve alacsony. A légitársaságok költségszerkezete ilyenkor gyorsan romlik, mivel az üzemanyag a működés egyik legnagyobb tétele.
A költségnyomást tovább súlyosbították a sztrájkok is. A héten például öt egymást követő napon tartottak munkabeszüntetést a légiutas-kísérők és a pilóták, ami jelentős fennakadásokat okozott a menetrendben és további bevételkiesést eredményezett. A vállalat szerint a két tényező együtt olyan strukturális problémát hozott létre, amely már nem kezelhető átmeneti intézkedésekkel.
Folytatódik a sztrájk Európa egyik legnagyobb légitársaságánál – az összes budapesti járatát törölte
Törölték a Lufthansa hétfői budapesti járatait is a sztrájk miatt.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is figyelmeztetett az üzemanyag-ellátási láncok sérülékenységére. Az ügynökség igazgatója, Fatih Birol szerint Európának „talán hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt”, és arra figyelmeztetett, hogy járattörlések is következhetnek, ha az ellátás tovább romlik az iráni háború miatt.
Belső átalakítást indít a Lufthansa
A légitársaság a CityLine bezárása mellett a teljes hálózat újraszervezését is bejelentette. A nyári menetrend után a hosszú távú kapacitásból hat interkontinentális repülőgép kerül kivonásra. Emellett a téli menetrendben további leépítések jönnek: öt gépet vonnak ki a flottából, ami több célállomást és járatpárt is érinteni fog.
A vállalat pénzügyi vezetése szerint a cél a működés „fókuszáltabbá és versenyképesebbé” tétele. Till Streichert pénzügyi igazgató úgy fogalmazott, hogy a rövid- és középtávú szolgáltatások átalakítása elengedhetetlen a költségnyomás kezelése érdekében.
A piaci reakció sem maradt el: a Lufthansa részvényárfolyama csütörtök délután több mint 3,5 százalékot esett Frankfurtban. A befektetők így azonnal beárazták az átalakítás rövid távú költségeit és a szektor egészét érintő bizonytalanságot.
Ekkora a baj: földön maradhatnak az európai repülőgépek: nehéz lesz nyaralást tervezni
Válságforgatókönyvekkel készül a Lufthansa a közel-keleti háború miatt. A Lufthansa arra is felkészült, hogy akár negyven repülőgépet is kivonjon a forgalomból, ha az iráni háború miatt visszaesik az utazási kereslet, vagy akadozni kezd az ellátás repülőgép-üzemanyagból.