Néhány éve semmisült meg ez a hatalmas égi monstrum, amely ötven elefántot is elszállított volna

Néhány évvel ezelőtt, az orosz–ukrán háborúban semmisült meg minden idők legnagyobb teherszállító repülőgépe, amely több mint ötven elefántot is el tudott volna szállítani.
2026.04.06, 14:02
Frissítve: 2026.04.06, 15:11

Az 1980-as években épített Antonov An–225 Mrija 1988. december 21-én hajtotta végre első repülését. Annak idején a Szovjetunió büszkesége volt ez a figyelemre méltó méretű repülőgép, amelynek hossza elérte a 84 métert, hat motor hajtotta, 32 kerekű futóművel rendelkezett, tömege pedig 285 tonna volt. Az Antonov Mrija a világ legnagyobb és 640 tonnás maximális felszálló tömegével legnehezebb repülőgépe volt – írta meg az Origo.

Az Antonov An–225 Mrija volt a világ legnagyobb méretű repülőgépe / Fotó: Jose Luis Stephens / Shutterstock

Kosárlabdapálya is elfért volna az Antonov An–225 Mrija rakterében

A kolosszális repülőgépet rendkívül nehéz rakományok, köztük akár 250 tonnás szerkezetek szállítására tervezték. Ennek alapján a Chapman Freeborn szakértői szerint az Antonov akár 52 kifejlett elefántot is el tudott volna szállítani – írja az Express.

Az AN–225 több mint 200 világrekordot állított fel, köztük a világ legnehezebb, illetve leghosszabb rakományának légi úton való szállítását is.

Az AviationAtoZ a hatalmas gépcsodával kapcsolatban megjegyzi: „A Mrija belsejébe lépni olyan érzés lehet, mintha egy hangárba lépnénk, nem pedig egy repülőgépbe. A raktere 43 méter hosszú, 6,4 méter széles és 4,4 méter magas. Összehasonlításképpen: egy kosárlabdapálya 28 méter hosszú, vagyis a Mrija rakterében kényelmesen elférne, és még maradna is benne hely.”

Ez a barlangszerű belső tér lehetővé tette mozdonyok, más repülőgépek egész részeinek, sőt óriási szélturbinalapátok szállítását is. Az ilyen hatalmas tárgyak berakodását a jellegzetes orra tette lehetővé, amely felfelé billent, rakományrámpát hozva létre.

Eredetileg a szovjet űrprogram Buran űrrepülőgép és az Enyergija hordozórakéta részegységeinek szállítására tervezték az An–124 Ruszlan továbbfejlesztéseként. 

Máig emlékezetes esemény volt, amikor az 1989-es párizsi légi bemutatón a hátára szerelt űrsiklóval landolt. A gép néhány évvel ezelőtt megsemmisült – erről itt olvashat bővebben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
