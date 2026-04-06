Néhány éve semmisült meg ez a hatalmas égi monstrum, amely ötven elefántot is elszállított volna

Az 1980-as években épített Antonov An–225 Mrija 1988. december 21-én hajtotta végre első repülését. Annak idején a Szovjetunió büszkesége volt ez a figyelemre méltó méretű repülőgép, amelynek hossza elérte a 84 métert, hat motor hajtotta, 32 kerekű futóművel rendelkezett, tömege pedig 285 tonna volt. Az Antonov Mrija a világ legnagyobb és 640 tonnás maximális felszálló tömegével legnehezebb repülőgépe volt – írta meg az Origo.

Az Antonov An–225 Mrija volt a világ legnagyobb méretű repülőgépe / Fotó: Jose Luis Stephens / Shutterstock

Kosárlabdapálya is elfért volna az Antonov An–225 Mrija rakterében

A kolosszális repülőgépet rendkívül nehéz rakományok, köztük akár 250 tonnás szerkezetek szállítására tervezték. Ennek alapján a Chapman Freeborn szakértői szerint az Antonov akár 52 kifejlett elefántot is el tudott volna szállítani – írja az Express.

Az AN–225 több mint 200 világrekordot állított fel, köztük a világ legnehezebb, illetve leghosszabb rakományának légi úton való szállítását is.

Az AviationAtoZ a hatalmas gépcsodával kapcsolatban megjegyzi: „A Mrija belsejébe lépni olyan érzés lehet, mintha egy hangárba lépnénk, nem pedig egy repülőgépbe. A raktere 43 méter hosszú, 6,4 méter széles és 4,4 méter magas. Összehasonlításképpen: egy kosárlabdapálya 28 méter hosszú, vagyis a Mrija rakterében kényelmesen elférne, és még maradna is benne hely.”

Ez a barlangszerű belső tér lehetővé tette mozdonyok, más repülőgépek egész részeinek, sőt óriási szélturbinalapátok szállítását is. Az ilyen hatalmas tárgyak berakodását a jellegzetes orra tette lehetővé, amely felfelé billent, rakományrámpát hozva létre.

Eredetileg a szovjet űrprogram Buran űrrepülőgép és az Enyergija hordozórakéta részegységeinek szállítására tervezték az An–124 Ruszlan továbbfejlesztéseként.

Máig emlékezetes esemény volt, amikor az 1989-es párizsi légi bemutatón a hátára szerelt űrsiklóval landolt. A gép néhány évvel ezelőtt megsemmisült – erről itt olvashat bővebben.