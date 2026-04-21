Aranyra kapcsolt Lengyelország: Európa legnagyobb vásárlója lett a jegybank, jobban betárazott, mint az EKB

A lengyel jegybank az elmúlt években a világ egyik legaktívabb aranyvásárlójává vált. 2025-ben több mint 100 tonnával növelte készleteit, ami történelmi rekord az országban, és globálisan is az egyik legnagyobb éves vásárlásnak számított. A felhalmozás nem egyszeri lépés: már 2025 első hónapjaiban is csaknem 50 tonnával bővült az állomány.

A 2010-es évek közepén még alig haladta meg a 100 tonnát a lengyel aranytartalék / Fotó: RomanR / Shutterstock

A vásárlások mögött többéves stratégia áll, amely a tartalékok diverzifikálását és a pénzügyi stabilitás erősítését célozza. A lengyel jegybank ezzel a lépéssel egyértelműen kilépett a regionális keretek közül, és globális szinten is meghatározó szereplővé vált az aranypiacon.

Európai élmezőnyben: 550 tonna fölött a készlet

A készletek 2025 végére meghaladták az 550 tonnát, amivel Lengyelország a világ egyik legnagyobb aranytartalékával rendelkező országa lett. Az állomány értéke több tízmilliárd euróra rúg, és már európai összevetésben is a legnagyobb dinamikával bővülő készletnek számít.

A növekedés különösen látványos annak fényében, hogy a 2010-es évek közepén még alig haladta meg a 100 tonnát a lengyel aranytartalék. Az elmúlt évtizedben tehát több mint ötszörösére nőtt az állomány, ami ritka gyors szerkezeti átalakulást jelez a jegybanki tartalékkezelésben. Tavalyelőtt még Lengyelország devizatartalékainak 16,86 százalékát tette ki az arany. A 2025. december végi becslések 28,22 százalékra ugrottak, ami a tartalékok szerkezetében világszerte a központi bankok között az egyik leggyorsabb változást jelzi.

A legnagyobb tranzakciókat 2025 utolsó hónapjaiban hajtották végre, a fokozott piaci volatilitás és geopolitikai feszültségek időszakában.

Cél a 700 tonna

A jegybank további bővítést tervez: a cél a 700 tonnás aranytartalék elérése, amellyel Lengyelország a világ tíz legnagyobb aranytartalékával rendelkező országa közé kerülhet. Ezzel párhuzamosan az arany súlya is jelentősen nő a tartalékokon belül: néhány év alatt közel 30 százalékra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a devizatartalékok szerkezete alapjaiban változik meg, egyre nagyobb szerepet kap egy olyan eszköz, amely nem függ közvetlenül sem a dollártól, sem más vezető valutáktól.