BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Aranytartalék: soha nem fordult még elő ilyen a modern történelemben – így áll most Magyarország a nemesfém vásárlásával

Románia több mint 100 tonnás aranytartalékkal rendelkezik, amely az elmúlt években lényegében nem változott. Közben Magyarország jelentős aranyvásárlásokkal megelőzte keleti szomszédját, ami új helyzetet teremtett a régióban.
2026.03.29, 06:00

Románia aranytartaléka jelenleg mintegy 103,6 tonna, amely évek óta gyakorlatilag változatlan szinten áll. Ez a mennyiség a régióban továbbra is jelentősnek számít, ugyanakkor a növekedés hiánya miatt az ország pozíciója gyengült Közép- és Kelet-Európában.

A román aranykészlet több mint fele egy londoni bankban van tárolva / Fotó: NurPhoto via AFP

A román aranykészlet sajátossága, hogy jelentős része nem az országban található. A mintegy 103 tonnás állományból körülbelül 60 tonnát – vagyis nagyjából 60 százalékot – a Bank of England londoni trezorjaiban őriznek. Ez történelmi és pénzügyi okokra vezethető vissza, ugyanakkor időről időre politikai vitákat is kivált Romániában.

Magyarország látványosan erősített aranyfronton

A régiós erőviszonyokat alapvetően változtatta meg, hogy hazánk az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékát. A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben, alapításának centenáriumi évében Magyarország hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembe véve az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára emeléséről döntött.

Ezzel Magyarország megelőzte Romániát:

  • Magyarország: 110 tonna
  • Románia: mintegy 103,6 tonna 

Ez az első alkalom a modern történelemben, hogy Magyarország nagyobb aranytartalékkal rendelkezik, mint Románia.

A jegybank 1924-es alapítása óta tart aranytartalékot, állománya azonban nagymértékben ingadozott az évtizedek során. Az aranytartalék állománya a második világháborúig emelkedett, majd a háború végén az MNB legendás Aranyvonatán mintegy 30 tonna súlyú aranytömböt és aranypénzt menekített ki a jegybank az ausztriai Spital am Pyhrnbe.

A magyar aranytartalék rekordszintre emelkedett 2024-ben / Fotó: Science Photo Library via AFP

A háború után az aranytartalék visszakerült az országba, és fedezetként támogatta a magyar gazdaság stabilizációját és a pénzügyi konszolidációt a forint bevezetésekor. A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka több lépcsőben minimális, mintegy 3,1 tonnás szintre csökkent. Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva

  • 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd
  • 2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet állományát.

Az aranytartalék jelenlegi 110 tonnára növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében. A magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett. A régiós jegybankok mezőnyében az aranytartalék növelésével Magyarország egy főre jutó aranytartaléka 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedik, így

a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

Ez a stratégia illeszkedik ahhoz a globális trendhez, amelyben a jegybankok ismét növelik aranytartalékaikat a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében.

Miért fontos az arany?

A jegybanki aranytartalékok szerepe az elmúlt években ismét felértékelődött. Az arany:

  • válságálló értékőrző,
  • erősíti a befektetői bizalmat,
  • csökkenti a devizakockázatot,

és geopolitikai bizonytalanság idején is stabil eszköznek számít.

Egy tonna arany értéke a jelenlegi árak mellett nagyjából 70-80 millió dollár körül alakul, ami jól mutatja, hogy akár néhány tonnás elmozdulás is milliárdos hatású.

Regionális átrendeződés

A magyar bővítés és a román stagnálás együtt azt eredményezte, hogy a régióban új sorrend alakult ki. Románia ugyan továbbra is jelentős aranytartalékkal rendelkezik, de a növekedési dinamika hiánya miatt elveszítette korábbi előnyét Magyarországgal szemben. A kérdés most az, hogy Bukarest követi-e a jegybanki aranyfelhalmozási trendet, vagy továbbra is a stabil, de változatlan tartalékszint mellett marad.

A világ legnagyobb aranytartalékával messze az Egyesült Államok rendelkezik, több mint 8100 tonnával, ezt követi Németország (3350 tonna), majd Olaszország és Franciaország (egyaránt 2400 tonna felett). A nagy gazdaságok mellett az elmúlt években különösen

  • Kína
  • és Oroszország

növelte gyorsan a készleteit, miközben Európában is megmaradt az arany kiemelt szerepe a jegybanki tartalékokban.

Bár 2025-ben a jegybanki vásárlások volumene mérséklődött, így is kiemelkedően magas maradt: összesen mintegy 860 tonna aranyat vettek a világ jegybankjai, ami jóval meghaladja a korábbi évtized átlagát. A legnagyobb vevő Lengyelország volt, amely önmagában mintegy 80 tonna feletti mennyiséget halmozott fel, de jelentős vásárló maradt Kazahsztán és Brazília is. Érdekesség, hogy a globális aranykereslet 2025-ben történelmi rekordot döntött, meghaladta az 5000 tonnát, miközben az árfolyam is csúcsokat döntött – ez tovább erősítette a jegybankok aranyra váltási stratégiáját.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu