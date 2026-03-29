Aranytartalék: soha nem fordult még elő ilyen a modern történelemben – így áll most Magyarország a nemesfém vásárlásával

Románia aranytartaléka jelenleg mintegy 103,6 tonna, amely évek óta gyakorlatilag változatlan szinten áll. Ez a mennyiség a régióban továbbra is jelentősnek számít, ugyanakkor a növekedés hiánya miatt az ország pozíciója gyengült Közép- és Kelet-Európában.

A román aranykészlet több mint fele egy londoni bankban van tárolva / Fotó: NurPhoto via AFP

A román aranykészlet sajátossága, hogy jelentős része nem az országban található. A mintegy 103 tonnás állományból körülbelül 60 tonnát – vagyis nagyjából 60 százalékot – a Bank of England londoni trezorjaiban őriznek. Ez történelmi és pénzügyi okokra vezethető vissza, ugyanakkor időről időre politikai vitákat is kivált Romániában.

Magyarország látványosan erősített aranyfronton

A régiós erőviszonyokat alapvetően változtatta meg, hogy hazánk az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékát. A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben, alapításának centenáriumi évében Magyarország hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembe véve az aranytartalék 94,5 tonnáról 110 tonnára emeléséről döntött.

Ezzel Magyarország megelőzte Romániát:

Magyarország: 110 tonna

Románia: mintegy 103,6 tonna

Ez az első alkalom a modern történelemben, hogy Magyarország nagyobb aranytartalékkal rendelkezik, mint Románia.

A jegybank 1924-es alapítása óta tart aranytartalékot, állománya azonban nagymértékben ingadozott az évtizedek során. Az aranytartalék állománya a második világháborúig emelkedett, majd a háború végén az MNB legendás Aranyvonatán mintegy 30 tonna súlyú aranytömböt és aranypénzt menekített ki a jegybank az ausztriai Spital am Pyhrnbe.

A magyar aranytartalék rekordszintre emelkedett 2024-ben / Fotó: Science Photo Library via AFP

A háború után az aranytartalék visszakerült az országba, és fedezetként támogatta a magyar gazdaság stabilizációját és a pénzügyi konszolidációt a forint bevezetésekor. A rendszerváltás idején Magyarország aranytartaléka több lépcsőben minimális, mintegy 3,1 tonnás szintre csökkent. Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai célokat szem előtt tartva

2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelte az aranytartalékot, majd

2021-ben megháromszorozta, 94,5 tonnára emelte az aranykészlet állományát.

Az aranytartalék jelenlegi 110 tonnára növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot a hosszú távú nemzetstratégiai célok elérése érdekében. A magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett. A régiós jegybankok mezőnyében az aranytartalék növelésével Magyarország egy főre jutó aranytartaléka 0,32 unciáról 0,37 unciára emelkedik, így

a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

Ez a stratégia illeszkedik ahhoz a globális trendhez, amelyben a jegybankok ismét növelik aranytartalékaikat a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében.

Miért fontos az arany? A jegybanki aranytartalékok szerepe az elmúlt években ismét felértékelődött. Az arany: válságálló értékőrző,

erősíti a befektetői bizalmat,

csökkenti a devizakockázatot, és geopolitikai bizonytalanság idején is stabil eszköznek számít. Egy tonna arany értéke a jelenlegi árak mellett nagyjából 70-80 millió dollár körül alakul, ami jól mutatja, hogy akár néhány tonnás elmozdulás is milliárdos hatású.

Regionális átrendeződés

A magyar bővítés és a román stagnálás együtt azt eredményezte, hogy a régióban új sorrend alakult ki. Románia ugyan továbbra is jelentős aranytartalékkal rendelkezik, de a növekedési dinamika hiánya miatt elveszítette korábbi előnyét Magyarországgal szemben. A kérdés most az, hogy Bukarest követi-e a jegybanki aranyfelhalmozási trendet, vagy továbbra is a stabil, de változatlan tartalékszint mellett marad.