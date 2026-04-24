Szép csendben halmozza az aranyat Csehország: hat év alatt tízszeresére nőtt a tartalék – a magyar szint a cél
Csehország aranytartaléka 2026 elejére mintegy 75–77 tonna körül alakult, miközben 2019-ben még alig haladta meg a 8 tonnát – derült ki a Cseh Nemzeti Bank adataiból. Az adatokat megnézve egyértelműen látszik , hogy ez bő hat év alatt közel tízszeres növekedést jelent, ami a régió egyik leggyorsabb bővülése.
A cseh stratégia különlegessége, hogy az ország a 90-es évek végén gyakorlatilag kiszállt az aranyból. A rendszerváltás után még mintegy 70 tonnás készletet szinte teljesen értékesítették, így a 2010-es évek végére az arany szerepe minimálisra csökkent a devizatartalékokban. Ez éles kontrasztot jelent a jelenlegi iránnyal, amely már egyértelműen
- a diverzifikációról
- és a kockázatcsökkentésről
szól. A fordulat az elmúlt néhány évben gyorsult fel igazán. A jegybank nem egyszeri nagy vásárlásokkal, hanem folyamatos, lépcsőzetes bővítéssel növeli készleteit, jellemzően a nemzetközi piacokon. A tempó azonban így is figyelemre méltó:
a 2022 körüli 10–12 tonnás szintről néhány év alatt több tíz tonnával nőtt az állomány.
Ez azt jelzi, hogy a cseh jegybank tudatosan és hosszabb távra tervezve építi újra aranypozícióját.
Száz tonna arany a cél
A jegybank deklarált célja, hogy a következő években 100 tonna körüli szintre emelje az aranytartalékot. Ez nem pusztán szimbolikus határ: a számítások szerint ezen a szinten az arany már érdemben hozzájárul a tartalékok stabilitásához és csökkenti azok volatilitását.
A lépés jól illeszkedik a globális trendekbe, hiszen a jegybankok világszerte növelik aranykészleteiket a geopolitikai kockázatok erősödése és a pénzügyi piacok bizonytalansága miatt.
Más utat járnak, mint a lengyelek
A régióban ugyanakkor nem egységes a stratégia. Míg Lengyelország agresszívan, több száz tonnás szintre növelte aranytartalékát, addig Csehország inkább felzárkózó pályán mozog.
Magyarország eközben egy korábbi, gyors bővítési ciklus után stabilizálta készleteit 100 tonna körüli szinten, így a három ország három eltérő modellt képvisel:
- Lengyelország: gyors és nagy volumenű felhalmozás
- Magyarország: korai, egyszeri nagy bővítés
- Csehország: későn indult, de most felgyorsult növekedés
Nem presztízskérdés, pusztán kockázatkezelés
A cseh jegybank döntése mögött nem presztízsokok állnak, hanem klasszikus portfóliólogika. Az arany szerepe elsősorban abban rejlik, hogy válsághelyzetekben is értékálló, és csökkenti a devizatartalékok kockázatát.
A mostani folyamat így inkább tekinthető egy hosszú távú stratégiai korrekciónak: Csehország lényegében visszaépíti azt a pozíciót, amelyet korábban tudatosan leépített.
A tendencia alapján pedig egyértelmű: bár későn kezdtek bele, a csehek most gyors ütemben zárkóznak fel a régió aranytartalékait tekintve.
Rekordszint, de közben ingadozik az érték
Az aranytartalék mennyisége ugyan gyorsan nő, az értéke azonban rövid távon már ingadozást mutat. 2026 elején a cseh aranykészlet értéke történelmi csúcsra emelkedett, majd néhány hónapon belül vissza is esett, ami jól mutatja, hogy az arany nem kockázatmentes eszköz, hanem árfolyamérzékeny befektetés.
Ez különösen azért érdekes, mert a jegybank éppen a stabilitás miatt növeli az arany súlyát – rövid távon azonban maga az eszköz is jelentős ármozgásokat produkálhat, ami a tartalékok értékét is befolyásolja.
Nem a profit, hanem a stabilitás a cél
A cseh jegybank ugyanakkor tudatosan nem spekulatív eszközként kezeli az aranyat. A stratégia lényege a fokozatos vásárlás és a hosszú távú portfólióépítés, még akkor is, ha közben az árfolyamok ingadoznak. A pénzintézet kommunikációja szerint az arany szerepe elsősorban a diverzifikáció és a pénzügyi stabilitás erősítése, nem pedig a rövid távú nyereség maximalizálása. Ez a megközelítés jól illeszkedik a mostani globális trendekbe: a jegybankok egyre inkább „biztosításként” tekintenek az aranyra, még akkor is, ha annak ára időnként hektikusan mozog.