Szép csendben halmozza az aranyat Csehország: hat év alatt tízszeresére nőtt a tartalék – a magyar szint a cél

Csehország aranytartaléka 2026 elejére mintegy 75–77 tonna körül alakult, miközben 2019-ben még alig haladta meg a 8 tonnát – derült ki a Cseh Nemzeti Bank adataiból. Az adatokat megnézve egyértelműen látszik , hogy ez bő hat év alatt közel tízszeres növekedést jelent, ami a régió egyik leggyorsabb bővülése.

A folyamat különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Csehország korábban szinte teljesen leépítette aranykészleteit

A cseh stratégia különlegessége, hogy az ország a 90-es évek végén gyakorlatilag kiszállt az aranyból. A rendszerváltás után még mintegy 70 tonnás készletet szinte teljesen értékesítették, így a 2010-es évek végére az arany szerepe minimálisra csökkent a devizatartalékokban. Ez éles kontrasztot jelent a jelenlegi iránnyal, amely már egyértelműen

a diverzifikációról

és a kockázatcsökkentésről

szól. A fordulat az elmúlt néhány évben gyorsult fel igazán. A jegybank nem egyszeri nagy vásárlásokkal, hanem folyamatos, lépcsőzetes bővítéssel növeli készleteit, jellemzően a nemzetközi piacokon. A tempó azonban így is figyelemre méltó:

a 2022 körüli 10–12 tonnás szintről néhány év alatt több tíz tonnával nőtt az állomány.

Ez azt jelzi, hogy a cseh jegybank tudatosan és hosszabb távra tervezve építi újra aranypozícióját.

Száz tonna arany a cél

A jegybank deklarált célja, hogy a következő években 100 tonna körüli szintre emelje az aranytartalékot. Ez nem pusztán szimbolikus határ: a számítások szerint ezen a szinten az arany már érdemben hozzájárul a tartalékok stabilitásához és csökkenti azok volatilitását.

A lépés jól illeszkedik a globális trendekbe, hiszen a jegybankok világszerte növelik aranykészleteiket a geopolitikai kockázatok erősödése és a pénzügyi piacok bizonytalansága miatt.

Más utat járnak, mint a lengyelek

A régióban ugyanakkor nem egységes a stratégia. Míg Lengyelország agresszívan, több száz tonnás szintre növelte aranytartalékát, addig Csehország inkább felzárkózó pályán mozog.

Magyarország eközben egy korábbi, gyors bővítési ciklus után stabilizálta készleteit 100 tonna körüli szinten, így a három ország három eltérő modellt képvisel:

Lengyelország: gyors és nagy volumenű felhalmozás

Magyarország: korai, egyszeri nagy bővítés

Csehország: későn indult, de most felgyorsult növekedés