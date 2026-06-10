Melonit váratlan helyről döfték hátba, a következmények Budapestig is elérhetnek

Az Európai Bizottság mozgásteret adott volna a tagállamoknak az energiaársokk kezelésére, az unió költségvetési őre szerint azonban ezzel éppen a frissen átalakított fiskális szabályok hitelességét kockáztatja Brüsszel. Az Európai Fiskális Tanács szerdán élesen bírálta a testület döntését, amely lehetővé tenné, hogy a kormányok a védelmi kiadásokra kapott rugalmasság egy részét energiaügyi intézkedésekre használják fel. A változás mögött több tagállami vezető nyomása állt, köztük Giorgia Meloni olasz miniszterelnöké, aki hetek óta azt sürgette, hogy Brüsszel az energiabiztonságot kezelje a védelmi kiadásokhoz hasonló stratégiai kérdésként.

Az EU-s tagállamok nyomását az olasz Giorgia Meloni kormánya is megérezhette / Fotó: AFP

Káoszt okoz, ha mindenki szabadon dönt

A Meloni-kormány számára a vita azért is különösen fontos, mert Olaszország továbbra is a túlzottdeficit-eljárás hatálya alatt áll, amely azt jelenti, hogy a tagállamok korrigálják a túl magas költségvetési hiányt vagy államadósságot. Eljárás indulhat például akkor, ha a deficit

meghaladja a GDP 3 százalékát,

vagy az államadósság 60 százalék felett van, és nem csökken megfelelő ütemben.

A Stabilitási és Növekedési Paktum korrekciós ágához tartozó eljárásban az érintett országnak határidőkkel ellátott kiigazítási tervet kell bemutatnia, az euróövezeti tagállamok pedig végső esetben bírságot is kaphatnak, ha nem teljesítik az ajánlásokat. Az Európai Fiskális Tanács szerint a bizottság nem engedhetett volna a tagállami nyomásnak. A testület úgy látja, hogy az újabb kivétel indokolatlan költségvetési élénkítést hozhat, miközben a tagállami támogatások szintje továbbra is magas, az infláció pedig érezhetően gyorsul. A tanács kifogásolja, hogy a korábban védelmi kiadásokra megnyitott nemzeti mentességi záradékot most

energiaügyi támogatásokra is kiterjesztenék.

A brüsszeli javaslat lényege, hogy a tagállamok a katonai kiadásokra kapott, de fel nem használt költségvetési rugalmasság egy részét energiaügyi célokra fordíthatnák. A keret évente a bruttó hazai termék

legfeljebb 0,3 százaléka lehetne 2026 és 2028 között,

három év alatt pedig összesen legfeljebb 0,6 százalék.

A bizottság korábbi döntése alapján a tagállamok a GDP 1,5 százalékáig terjedő többletvédelmi kiadást számolhatnak el úgy, hogy az ne ütközzön automatikusan az uniós hiányszabályokba.