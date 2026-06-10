Zuhanórepülésbe váltottak a Mol a részvényei
A globális tőkepiacokon a három éve nem látott, évi 4,2 százalékos amerikai inflációs csúcs borzolta szerdán a kedélyeket, melyek megfeleltek ugyan a várakozásoknak – sőt a maginflációs adatok némileg jobbak is lettek a vártnál –, s a tőzsdék első reakciója is egy minirali volt, ám később újra lefordultak az indexek. Utóbbiban persze az iráni konfliktus újabb eszkalációja is szerepet játszott.
Európában is hasonló volt a helyzet, elmozdultak a tőzsdemutatók a kora délutáni mélypontról, ám például a DAX így is 0,7 százalékos mínuszban állt a pesti börze kicsengetésekor.
A BÉT-en a szerdai zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 132 231 pontra esett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25,2 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama egész jól feljött a nap végére, s már csak egy 0,5 százalékos veszteség maradt, 40 150 forintos záróárral.
A Mol kurzusa viszont 2,4 százalékkal, kereken 3800 forintra zuhant, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,3 százalékkal, 92,60 dollárra nőtt.
A kora reggel remek hírt közlő Richter csak módjával került lejjebb, záróára 0,2 százalékkal, 11 820 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom részvényei 2708 forinton búcsúztak a szerdai kereskedéstől, ami több mint 1 százalékkal múlja alul keddi záróárukat.
A többi tőzsdei cég közül a CIG Pannónia tűnt ki, amely ezen a borús napon 1,6 százalékkal, 315 forintra drágult.
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A forint nagyjából ott tartott délután öt körül, ahol az előző napot zárta. Az eurót 355,8 forint, míg a dollárt 308 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.