A globális tőkepiacokon a három éve nem látott, évi 4,2 százalékos amerikai inflációs csúcs borzolta szerdán a kedélyeket, melyek megfeleltek ugyan a várakozásoknak – sőt a maginflációs adatok némileg jobbak is lettek a vártnál –, s a tőzsdék első reakciója is egy minirali volt, ám később újra lefordultak az indexek. Utóbbiban persze az iráni konfliktus újabb eszkalációja is szerepet játszott.

Zuhanórepülésbe váltottak a Mol a részvényei / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában is hasonló volt a helyzet, elmozdultak a tőzsdemutatók a kora délutáni mélypontról, ám például a DAX így is 0,7 százalékos mínuszban állt a pesti börze kicsengetésekor.

A BÉT-en a szerdai zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 132 231 pontra esett.