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Zuhanórepülésbe váltottak a Mol a részvényei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csökkenéssel zárta a szerdai kereskedést a BUX. Minden blue chip gyengült, a Mol búcsúzott a legnagyobb veszteséggel a parkettől.
Murányi Ernő
2026.06.10, 17:26
Frissítve: 2026.06.10, 18:17

A globális tőkepiacokon a három éve nem látott, évi 4,2 százalékos amerikai inflációs csúcs borzolta szerdán a kedélyeket, melyek megfeleltek ugyan a várakozásoknak – sőt a maginflációs adatok némileg jobbak is lettek a vártnál –, s a tőzsdék első reakciója is egy minirali volt, ám később újra lefordultak az indexek. Utóbbiban persze az iráni konfliktus újabb eszkalációja is szerepet játszott.

Mol
Zuhanórepülésbe váltottak a Mol a részvényei / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Európában is hasonló volt a helyzet, elmozdultak a tőzsdemutatók a kora délutáni mélypontról, ám például a DAX így is 0,7 százalékos mínuszban állt a pesti börze kicsengetésekor.

A BÉT-en a szerdai zárásra a BUX 0,9 százalékkal, 132 231 pontra esett.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 25,2 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama egész jól feljött a nap végére, s már csak egy 0,5 százalékos veszteség maradt, 40 150 forintos záróárral. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 150 HUF 0 / -0,45 %
Forgalom: 15 381 080 310 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 2,4 százalékkal, kereken 3800 forintra zuhant, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,3 százalékkal, 92,60 dollárra nőtt. 

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 800 HUF 0 / -2,36 %
Forgalom: 4 575 533 240 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kora reggel remek hírt közlő Richter csak módjával került lejjebb, záróára 0,2 százalékkal, 11 820 forintra süllyedt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 820 HUF 0 / -0,17 %
Forgalom: 2 776 573 020 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2708 forinton búcsúztak a szerdai kereskedéstől, ami több mint 1 százalékkal múlja alul keddi záróárukat. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 708 HUF 0 / -1,02 %
Forgalom: 2 009 473 018 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A többi tőzsdei cég közül a CIG Pannónia tűnt ki, amely ezen a borús napon 1,6 százalékkal, 315 forintra drágult.

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A forint nagyjából ott tartott délután öt körül, ahol az előző napot zárta. Az eurót 355,8 forint, míg a dollárt 308 forint körül jegyezték a bankközi devizapiacon.

 

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