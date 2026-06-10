Rendkívüli exkluzív: nyomasztó határidőtől szabadulhatnak a magyar napelemesek

Ígéretes a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ), valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) arra vonatkozó egyeztetése, hogy egy sokakat érintő lakossági pályázatban a projektek készre jelentési határideje június 15-ről három hónappal későbbre kerüljön. Az akár 1-2 napon belül is várható döntés megszületése azonban nem alapértelmezés – mutatott rá a Világgazdaságnak Szilágyi László, a szövetség alelnöke. A kérdésben ugyanis nem egyedül a központ dönt, a probléma többszereplős, és meg kell hozzá szerezni az uniós jóváhagyást is.

Gond van a napelemek telepítésével és a szaldóelszámolással is / Fotó: Németh András Péter

Pedig egy sikerpályázatról van szó

A 2021-ben kiírt, RRF-6.2.1-es pályázattal vannak nehézségek. Ez háztartási méretű kiserőművek (HMKE), lényegében napelemek, velük pedig energiatárolók telepítésére kínál támogatást. Az, hogy módosítani kellene a projektek készre jelentési határidejét, már korábban látható volt a lassú, bár alapvetően külső okokra visszavezethető ügyintézés miatt. Az egyik gond az volt, hogy a nyertes pályázók egy része szolgáltatóváltásra kényszerült, de az erre vonatkozó kérelmük elbírálása akadozott. A pályázatok kezelése ugyanis átkerült az ÉMI-től az NFK-hoz, az átadás-átvétel miatt pedig körülbelül két hónapig állt a munka. A szolgáltatóváltás egyébként amiatt vált szükségessé, mert a napelemek és az akkumulátor telepítését vállaló kivitelezők valamely okból mégsem tudták elvégezni a munkát, újat kellett keresni helyettük. Csakhogy, ha a visszalépő vállalkozó előzőleg már felvett bizonyos összeget a támogatás terhére, akkor azt előbb vissza kell juttatnia, máskülönben az NFK nem járul hozzá az új szolgáltatóval való megállapodáshoz.

Szilágyi László magyarázata szerint éppen ezért nem is önmagában a közelgő, június 15-i határidő a probléma, és nem is elsősorban a határidő meghosszabbítása a megoldás. A távolabbra kerülő határidő csak lehetőséget ad arra, hogy a távozó vállalkozástól vissza lehessen szerezni a tőle visszajáró pénzt. Amúgy az említett átadás-átvétel miatt már nincs késlekedés a hivatali ügyintézésben.