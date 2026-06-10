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időjárás
vihar
napsütés

Villámok, jégeső majd szivárvány és napsütés – abszolút filmszínház az időjárás a héten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Villámfényes éjszaka elé nézünk, heves viharok vannak kilátásban. Az időjárás-előrejelzések szerint nagyobb méretű jég, szélvihar is társulhat hozzájuk.
Csókási Annamária
2026.06.10, 17:26

Egy hullámzó hidegfront pörgeti fel az időjárást, izgalmakból nem lesz hiány. Napközben többségében északon, északkeleten alakulhatnak ki zivatarok, néhol már ezek között is lehet egy-egy intenzívebb cella.

vihar, villám időjárás
Minden időjárási jelenséget megkapunk pár napon belül: eső, forróság és vihar / Fotó: BerryBeni32 / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az igazán vérpezsdítő események az Időkép szerint este jönnek. Ekkor nyugat felől rendszerbe szerveződött zivatarok érik el a Dunántúlt, melyek az éjszaka folyamán kelet felé fognak haladni. A Duna vonalát nagyjából éjfél körül éri el a rendszer, majd csütörtök reggelre már a keleti megyékre fog korlátozódni a záporos, zivataros időjárás.

Az időjárás átáll a sötét oldalra estétől

Jó eséllyel heves zivatarok is előfordulhatnak, kiemelten a Dunántúl déli felén, a HungaroMet emiatt Baranya, Somogy és Tolna megyékre narancssárga figyelmezetést adott ki, a többi megyében citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Ezekhez a zivatarokhoz nagyobb méretű, akár 2–4 centiméter átmérőjű jég, felhőszakadás és 80–90 km/órát meghaladó széllökések társulhatnak. 

A csapadékzóna csütörtök kora délelőtt kelet, északkelet felé elhagyja az országot, ezt követeően zivatartevékenység már nem várható. Mindenhol visszaesik a hőmérséklet a front mögött, a szeles időben 20–27 fokra készülhetünk.

A hétvégén elmos minket az eső

Gyakran változik majd a felhőzet, de több órára a nap is előbújik. Csapadék már csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor formájában. Az északnyugati légmozgás továbbra is többfelé erős marad. 

Délután 25-26 fok körüli, kellemes nyári idő valószínű.

A napsütést szombaton időnként gomolyfelhők zavarják meg, amelyekből helyenként futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél még mindig élénk, gyakran erős, néhol viharos lökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül várható.

Vasárnap többnyire napos-gomolyfelhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban 23 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

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