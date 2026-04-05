Hivatalos: mostantól magyar topmenedzser vezeti a világ egyik legnagyobb autógyárát, már át is vette az irányítást – 700 ezer járművet kell legyártatnia

A győri Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagját, Les Zoltánt nevezték ki a kínai, Csangcsunban levő FAW Volkswagen autógyár élre – írja a Kisalföld az Autószektor alapján, amely interjút is közölt a magyar cégvezetővel.

Magyar vezető került a kínai autógyár élére

Les Zoltán 1998 óta töltött be vezetői pozíciókat az Audi Hungariánál, az elmúlt hét évben mint az igazgatóság járműgyártásért felelős tagjaként dolgozott. Április 1-jétől a 9 milliós Csangcsunban lesz gyárigazgató az FAW Volkswagennél, a wolfsburgi központú Volkswagen Konszern világviszonylatban is legnagyobb gyáránál, amelynek kapacitása évi 700 ezer autó. Érdekesség, hogy a városban található egy Audi gyár is. Csangcsun vonattal négy és fél óra Pekingtől. A telek nagyon zordak mínusz 25 fokokkal, a nyár pedig enyhébb 27 fokokkal.

A döntés sok-sok hónapos egyeztetés eredménye, Les Zoltán úgy érezte, itt volt az ideje a váltásnak.

Ha nem most lépek, akkor már nem fogok. Kína mindig is érdekelt, az az ország, ahol most igazán érdemes dolgozni és tapasztalatot szerezni. Kicsit Kína is választott engem, és én is Kínát

– mondta az indulás előtt.

A magyar szakember a termelés teljes folyamatáért felel, a présüzemtől a karosszériagyáron át a lakkozóüzemen keresztül a szereldéig. A volumen más lesz, ugyanis a győri évi 200 ezres darabszám helyett mintegy 700 ezer autót kell majd legyártaniuk a kínai gyárban.

Csangcsunban nyolcféle modellt,

négy Volkswagen

és négy Audi

típusú autót gyártanak. A korábbi győri járműgyárvezető kiküldetése három évre szól.

„Úgy érzem, hogy 29 éves Audi Hungaria-múlttal a hátam mögött ez a vállalat visszavár, és ezt így is tervezem – mondta a lapnak Les Zoltán.

Áttörés az Audi győri autógyárban: mostantól átállnak a szupermotorokra, nincs hozzá fogható a Volkswagennél

Új, nagy teljesítményű benzinmotor gyártását indította el a győri motorgyár. Az Audi Hungária üzemében készül az új V6 Otto EVO LK3 erőforrás, amely a vállalat eddigi legerősebb benzines motorjának számít.

Az új hathengeres Otto EVO LK3 motor kulcsszerepet kap a Audi Hungaria hosszú távú stratégiájában: bővíti a hajtásportfóliót, hozzájárul a gyártókapacitások stabil kihasználásához, és tovább erősíti a győri üzem technológiai pozícióját. Az erőforrás 375 kilowattos teljesítményre és 600 newtonméteres nyomatékra képes, amely a sportos modellekhez illeszkedő dinamikát biztosít.