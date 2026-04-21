Deviza
EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12% EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akkumulátorgyártó
részvény
Debrecen
tőzsde
Kína
CATL

Debrecenben óriásgyárat építenek, mindenkinek az ő részvényük kell – bombasiker született

A kínai CATL egyszerre uralja a tőzsdét és építi tovább európai pozícióit: miközben Debrecenben közel 3000 milliárd forintos gigaberuházás zajlik, a vállalat legújabb részvényértékesítésére is kétszeres túljegyzés érkezett. A CATL papírjai iránti erős befektetői kereslet azt mutatja, hogy a piac továbbra is ígéretes növekedési potenciált lát az akkumulátoróriásban.
VG
2026.04.21, 09:41
Frissítve: 2026.04.21, 09:53

Miközben Debrecenben már épül a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártójának európai zászlóshajója, a befektetők is egyre nagyobb összegeket tesznek a vállalatra: a kínai CATL legújabb részvényértékesítése több mint kétszeres túljegyzéssel zárult, annak ellenére, hogy a papír árfolyama idén már több mint 20 százalékot emelkedett. Ez jól mutatja, hogy a piac továbbra is bőséges növekedési potenciált lát az akkumulátoróriásban, amelynek magyarországi beruházása is stratégiai jelentőségű.

CATL-láz a tőzsdén: miközben Debrecenben épül az óriásgyár, kétszeres túljegyzés jött a részvényekre
CATL-láz a tőzsdén: miközben Debrecenben épül az óriásgyára, kétszeresen túljegyezték a részvényeit / Fotó: Alex Kraus

A CATL hétfőn 58 millió részvényt adott el, a teljes részvényállomány 1,27 százalékát. A papírokat darabonként 410,34 jüanos áron értékesítették, összesen 23,8 milliárd jüanért, vagyis mintegy 3,6 milliárd dollárért (nagyjából 1290 milliárd forintért). Az ár ugyan 5,1 százalékkal alacsonyabb volt a piaci szintnél, de ez még így is kedvezőbb, mint a tavaly novemberi hasonló ügylet, amikor 6,9 százalékos diszkonttal kellett értékesíteni – írja a Bloomberg.

A befektetői érdeklődés különösen erős volt: ötven intézményi befektető jelentkezett a csomagra, a kereslet pedig több mint kétszeresen haladta meg a kínálatot. 

A bejelentés után a CATL részvényei Hongkongban több mint 6 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcsra kerültek, és a sencseni tőzsdén is majdnem 4 százalékos pluszban jártak.

A kínai technológiai és akkumulátorgyártó cégek részvényei az elmúlt egy évben rendkívül erős ralit futottak. A ChiNext index például 87 százalékot emelkedett egy év alatt, és 11 éves csúcsra jutott. Az energiatárolási szektor lendületét most tovább erősíti a közel-keleti geopolitikai feszültség, amely az olajárak emelkedésén keresztül ismét felértékelte az alternatív energiatárolási megoldásokat.

A debreceni CATL-gyár a magyar gazdaságra is nagy hatással lehet

A CATL esetében a piaci optimizmus nemcsak a részvényekben, hanem a globális terjeszkedésben is jól látható. A kínai vállalat Debrecenben építi második európai akkumulátorgyárát , amely a cég egyik legnagyobb külföldi beruházása: a projekt értéke 7,34 milliárd euró, vagyis közel 3000 milliárd forint. A 100 gigawattórásra tervezett kapacitású üzem három ütemben valósul meg, és teljes kiépülése után a kontinens egyik legnagyobb akkumulátorgyára lehet. A CATL korábban egyértelművé tette, hogy a debreceni gyár elsősorban az európai autógyártók – köztük a BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen csoport – ellátását szolgálhatja, ami különösen fontos a német autóipari láncok szempontjából. 

A debreceni beruházás jelentősége túlmutat a helyi munkahelyteremtésen. 

Magyarország az elmúlt években az európai akkumulátoripar egyik kiemelt célpontjává vált, és a CATL megjelenése tovább erősíti ezt a pozíciót. 

A projekt közvetlenül kapcsolódik a BMW debreceni gyárához és a magyarországi elektromosautó-gyártási kapacitások bővüléséhez, ezért nemcsak iparpolitikai, hanem export- és növekedési szempontból is stratégiai jelentőségű.

A mostani részvényértékesítés azt mutatja, hogy a befektetők jelenleg inkább a hosszú távú növekedési potenciált árazzák, mint az iparági kockázatokat. A szűk diszkont és az erős túljegyzés arra utal, hogy az intézményi befektetők továbbra is bíznak abban, hogy a CATL meg tudja őrizni piacvezető szerepét az elektromobilitás globális versenyében.

Ez Magyarország számára sem mellékes kérdés: ha a debreceni beruházás a tervek szerint halad tovább, annak közvetlen hatása lehet az ipari exportteljesítményre, a foglalkoztatásra és a beszállítói láncok átalakulására. A CATL részvényei iránti mostani befektetői roham ezért nemcsak a kínai tőzsdékről szól, hanem arról is, hogy a piac mennyire hisz az akkumulátoripar következő növekedési ciklusában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu