A csoki nélküli csoki: a gyártóknak elegük van, új divatot terjesztenének el a csokipiacon
Több mint kétévnyi káosz után a kakaópiacon a csokoládégyártók egyre inkább alternatívák után néznek – a nyomás pedig a nyersanyag-termelőkre nehezedik. Újfajata csoki jön divatba.
Az alapanyag ára szélsőségesen ingadozott: 2024 decemberében tonnánként körülbelül 12 ezer dolláros csúcsról – amit betegségek és száraz időjárás miatti termeléskiesés okozott – idén februárra 2900 dollár alá esett. A kereslet nem igazán állt helyre az árrobbanás után. Múlt csütörtökön közzétett adatok szerint az idei első negyedévben
- Európában 7,8 százalékos,
- Észak-Amerikában pedig 3,8 százalékos visszaesés történt éves alapon számolva a kakaó iránti keresletben, annak ellenére, hogy az árak jócskán estek.
A Barry Callebaut – a világ egyik legnagyobb kakaófeldolgozója és csokoládégyártója – esetében az alacsonyabb árak profitfigyelmeztetést eredményeztek. A vállalat kakaóértékesítési volumene 14,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest a február 28-án zárult fél évben, míg a globális csokoládéeladások volumene 5,1 százalékkal esett.
Csokialternatívák
Az elmúlt évek magas árai arra ösztönözték a gyártókat, hogy alternatívákat keressenek: módosítják a recepteket, hogy kevesebb kakaót használjanak, helyettesítő anyagokat fejlesztenek, vagy laboratóriumban állítanak elő kakaót.
A Nestlé például az Egyesült Királyságban annyira átdolgozta a Toffee Crisp és a Blue Riband termékeit, hogy
azok már nem is nevezhetők „csokoládénak”, mivel nem érik el a minimum 20 százalékos kakaótartalmat.
A vállalat emellett kakaómentes, csokoládéra hasonlító termékeket is fejleszt. Együttműködésben a ChoViva márkával (Planet A Foods) erjesztett és pörkölt napraforgómagból és zabból készítenek ilyen termékeket. Eközben a Mondelez által támogatott izraeli Celleste Bio bejelentette, hogy laboratóriumban növesztett sejtekből készített csokoládétáblákat – írja a The Wall Street Journal.
Februárban a Hershey kritikát kapott Brad Reese-től – az alapító unokájától –, amiért állítólag módosította egyes receptjeit. A vállalat szerint ugyanakkor az alaprecept változatlan marad, és csak új formák vagy innovációk miatt módosítanak.
A Hershey egy befektetői napon hangsúlyozta, hogy a Reese’s és Hershey termékek továbbra is a klasszikus tej- és étcsokoládé-receptekhez igazodnak, miután korábban közösségi médiás kritikák érték őket. Ugyanakkor a cég a KitKat receptjén is változtat az Egyesült Államokban.
Egyes receptmódosítások jelentős médiavisszhangot kaptak, ugyanakkor a Rabobank elemzője, Oran van Dort szerint:
A cégek azt tapasztalják, hogy bár a közösségi médiában van visszatetszés, a vásárlók nem a pénztárcájukkal büntetnek.
Ennek következtében sok gyártó nem siet vissza a magasabb kakaótartalomhoz. Egyes cégek még mindig tetemes készletekkel rendelkeznek, amelyeket előbb-utóbb fel kell használniuk.
Volatilis kakaópiac – kockázatok sorozata
A volatilis kakaópiac időzítése drágának bizonyult, és rávilágított arra, milyen kockázatos egy ilyen ingadozó alapanyagra építeni az üzletet. A pénzügyi eredmények azt mutatják, hogy több csokoládégyártó komoly veszteségekkel szembesülhet, ha az árak nem emelkednek.
- A Hershey 2025-ben 423 millió dolláros (részvényenként 2,08 dolláros) veszteséget könyvelt el árupiaci ügyletein.
- A Mondelez még ennél is nagyobb, 984 millió dolláros adózás előtti veszteséget szenvedett el hasonló szerződéseken.
A kakaó korábban is megégette a gyártókat. Bár a kereslet várhatóan nőhet, ahogy a készletek kifogynak, hosszabb távon csökkenhet az étvágy a kakaó iránt, ha a helyettesítők vagy a laboratóriumban előállított alternatívák elterjednek.