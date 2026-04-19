BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 284,86 -0,38% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 208 +2,85% OTP44 270 -1,31% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75% BUX138 284,86 -0,38% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 208 +2,85% OTP44 270 -1,31% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csokoládé
Mondelez
Hershey
Nestlé

A csoki nélküli csoki: a gyártóknak elegük van, új divatot terjesztenének el a csokipiacon

A kakaó iránti kereslet nem állt helyre a 2024-es árrobbanás óta. A csokoládégyártók csökkentenék a kakaó felhasználását az árak ingadozása miatt – jön a csoki nélküli csoki.
VG
2026.04.19, 13:10
Frissítve: 2026.04.19, 13:34

Több mint kétévnyi káosz után a kakaópiacon a csokoládégyártók egyre inkább alternatívák után néznek – a nyomás pedig a nyersanyag-termelőkre nehezedik. Újfajata csoki jön divatba.

Átalakul a csoki, a gyártóknak elegük van az alapanyagárak szélsőséges ingadozásaiból / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alapanyag ára szélsőségesen ingadozott: 2024 decemberében tonnánként körülbelül 12 ezer dolláros csúcsról – amit betegségek és száraz időjárás miatti termeléskiesés okozott – idén februárra 2900 dollár alá esett. A kereslet nem igazán állt helyre az árrobbanás után. Múlt csütörtökön közzétett adatok szerint az idei első negyedévben 

  • Európában 7,8 százalékos, 
  • Észak-Amerikában pedig 3,8 százalékos visszaesés történt éves alapon számolva a kakaó iránti keresletben, annak ellenére, hogy az árak jócskán estek.

A Barry Callebaut – a világ egyik legnagyobb kakaófeldolgozója és csokoládégyártója – esetében az alacsonyabb árak profitfigyelmeztetést eredményeztek. A vállalat kakaóértékesítési volumene 14,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest a február 28-án zárult fél évben, míg a globális csokoládéeladások volumene 5,1 százalékkal esett.

Csokialternatívák

Az elmúlt évek magas árai arra ösztönözték a gyártókat, hogy alternatívákat keressenek: módosítják a recepteket, hogy kevesebb kakaót használjanak, helyettesítő anyagokat fejlesztenek, vagy laboratóriumban állítanak elő kakaót. 

A Nestlé például az Egyesült Királyságban annyira átdolgozta a Toffee Crisp és a Blue Riband termékeit, hogy 

azok már nem is nevezhetők „csokoládénak”, mivel nem érik el a minimum 20 százalékos kakaótartalmat.

A vállalat emellett kakaómentes, csokoládéra hasonlító termékeket is fejleszt. Együttműködésben a ChoViva márkával (Planet A Foods) erjesztett és pörkölt napraforgómagból és zabból készítenek ilyen termékeket. Eközben a Mondelez által támogatott izraeli Celleste Bio bejelentette, hogy laboratóriumban növesztett sejtekből készített csokoládétáblákat – írja a The Wall Street Journal.

Februárban a Hershey kritikát kapott Brad Reese-től – az alapító unokájától –, amiért állítólag módosította egyes receptjeit. A vállalat szerint ugyanakkor az alaprecept változatlan marad, és csak új formák vagy innovációk miatt módosítanak.

A Hershey egy befektetői napon hangsúlyozta, hogy a Reese’s és Hershey termékek továbbra is a klasszikus tej- és étcsokoládé-receptekhez igazodnak, miután korábban közösségi médiás kritikák érték őket. Ugyanakkor a cég a KitKat receptjén is változtat az Egyesült Államokban.

Egyes receptmódosítások jelentős médiavisszhangot kaptak, ugyanakkor a Rabobank elemzője, Oran van Dort szerint:  

A cégek azt tapasztalják, hogy bár a közösségi médiában van visszatetszés, a vásárlók nem a pénztárcájukkal büntetnek.

Ennek következtében sok gyártó nem siet vissza a magasabb kakaótartalomhoz. Egyes cégek még mindig tetemes készletekkel rendelkeznek, amelyeket előbb-utóbb fel kell használniuk.

Volatilis kakaópiac – kockázatok sorozata

A volatilis kakaópiac időzítése drágának bizonyult, és rávilágított arra, milyen kockázatos egy ilyen ingadozó alapanyagra építeni az üzletet. A pénzügyi eredmények azt mutatják, hogy több csokoládégyártó komoly veszteségekkel szembesülhet, ha az árak nem emelkednek.

  • A Hershey 2025-ben 423 millió dolláros (részvényenként 2,08 dolláros) veszteséget könyvelt el árupiaci ügyletein. 
  • A Mondelez még ennél is nagyobb, 984 millió dolláros adózás előtti veszteséget szenvedett el hasonló szerződéseken.

A kakaó korábban is megégette a gyártókat. Bár a kereslet várhatóan nőhet, ahogy a készletek kifogynak, hosszabb távon csökkenhet az étvágy a kakaó iránt, ha a helyettesítők vagy a laboratóriumban előállított alternatívák elterjednek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
