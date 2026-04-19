A csoki nélküli csoki: a gyártóknak elegük van, új divatot terjesztenének el a csokipiacon

Több mint kétévnyi káosz után a kakaópiacon a csokoládégyártók egyre inkább alternatívák után néznek – a nyomás pedig a nyersanyag-termelőkre nehezedik. Újfajata csoki jön divatba.

Átalakul a csoki, a gyártóknak elegük van az alapanyagárak szélsőséges ingadozásaiból / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alapanyag ára szélsőségesen ingadozott: 2024 decemberében tonnánként körülbelül 12 ezer dolláros csúcsról – amit betegségek és száraz időjárás miatti termeléskiesés okozott – idén februárra 2900 dollár alá esett. A kereslet nem igazán állt helyre az árrobbanás után. Múlt csütörtökön közzétett adatok szerint az idei első negyedévben

Európában 7,8 százalékos,

Észak-Amerikában pedig 3,8 százalékos visszaesés történt éves alapon számolva a kakaó iránti keresletben, annak ellenére, hogy az árak jócskán estek.

A Barry Callebaut – a világ egyik legnagyobb kakaófeldolgozója és csokoládégyártója – esetében az alacsonyabb árak profitfigyelmeztetést eredményeztek. A vállalat kakaóértékesítési volumene 14,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest a február 28-án zárult fél évben, míg a globális csokoládéeladások volumene 5,1 százalékkal esett.

Csokialternatívák

Az elmúlt évek magas árai arra ösztönözték a gyártókat, hogy alternatívákat keressenek: módosítják a recepteket, hogy kevesebb kakaót használjanak, helyettesítő anyagokat fejlesztenek, vagy laboratóriumban állítanak elő kakaót.

A Nestlé például az Egyesült Királyságban annyira átdolgozta a Toffee Crisp és a Blue Riband termékeit, hogy

azok már nem is nevezhetők „csokoládénak”, mivel nem érik el a minimum 20 százalékos kakaótartalmat.

A vállalat emellett kakaómentes, csokoládéra hasonlító termékeket is fejleszt. Együttműködésben a ChoViva márkával (Planet A Foods) erjesztett és pörkölt napraforgómagból és zabból készítenek ilyen termékeket. Eközben a Mondelez által támogatott izraeli Celleste Bio bejelentette, hogy laboratóriumban növesztett sejtekből készített csokoládétáblákat – írja a The Wall Street Journal.

Februárban a Hershey kritikát kapott Brad Reese-től – az alapító unokájától –, amiért állítólag módosította egyes receptjeit. A vállalat szerint ugyanakkor az alaprecept változatlan marad, és csak új formák vagy innovációk miatt módosítanak.