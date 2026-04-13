Svájc új fejezetet nyit a csokoládéturizmusban

A világ legrégebbi működő csokoládégyára egy 436,1 millió eurós költségvetésű megaprojektet indított el. A tervek szerint 2030-ra egy hatalmas csokoládéparkot nyitnak Brocban, Gruyere-ben.
VG
2026.04.13, 12:28
Frissítve: 2026.04.13, 12:37

A Maison Cailler csokoládégyár egy csokoládé témájú turisztikai parkot kíván létrehozni, amely „népszerűsíti a helyszín egyedi kulturális és ipari örökségét, valamint a Cailler csokoládé gyártását”. A Parc du chocolat Cailler elnevezésű csokoládépark a tervek szerint 30 ezer négyzetméteren terül el, és évente egymillió látogatót vonz majd – írja az Independent. A szervezők magával ragadó élményt ígérnek, amely lehetővé teszi, hogy a vendégek „felfedezzék a csokoládé világát, bepillantsanak a csokoládékészítés kulisszái mögé, megkóstolják a kreációkat, valamint csokoládékészítő mesterek workshopjain is részt vegyenek.”

A csokoládéparkot építtető Maison Cailler a világ legrégebben működő csokoládégyára / Fotó: Michal Stipek / Shutterstock

Gruyere Csokoládészövetsége szerint a csokoládépark projekt költségvetése 400 millió svájci frank (436,1 millió euró)

A Maison Cailler a világ legrégebben működő csokoládégyára és  Svájc szövetségi örökségvédelmi helyszíneinek jegyzékében (ISOS) is szerepel. 

A broci üzem 1898 óta készíti az édességet és 1929 óta része a Nestlé Csoportnak.

A projekt hivatalosan négy évvel ezelőtt indult. A Callier Csokoládépark tervei között szerepel a korábbi mechanikus műhelyek és a gyártósorok rekonstrukciója, szállodák, éttermek, kakaóbab alakú üvegházak és egy új galéria építése, valamint egy úgynevezett Csokoládé Emporiumot is létrehoznak majd, ahol a látogatók meg is kóstolhatják a finomságokat.

Az Euronews beszámolója szerint a park első fázisa már 2027-ben megnyílhat (bár a hivatalos megnyitó dátuma 2030-ra van kitűzve).

Mitől olyan ízletes a svájci csokoládé?

Broc Svájc Gruyere régiójában található, és a különleges Gruyere tejet használják a Cailler csokoládé készítéséhez. Ezt a magas zsírtartalmú tejet olajmentes kakaóvajjal, valamint a „conching” technikával – amely során a csokoládét órákon vagy akár napokon keresztül keverik és melegítik, hogy megszüntessék a keserűséget – párosítva nem meglepő, hogy olyan krémes a svájci csokoládé. Egyébiránt a Gruyere régióból származó félkemény alpesi sajt is igazi kulináris különlegességnek számít, és a világversenyeken évről évre a legízletesebbek közé választják – írta cikkében az Origo.

