Deviza
EUR/HUF390,02 -0,66% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF451,26 -0,77% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,37 -0,55% RON/HUF76,53 -0,52% CZK/HUF15,96 -0,56% EUR/HUF390,02 -0,66% USD/HUF339,79 -1,02% GBP/HUF451,26 -0,77% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,37 -0,55% RON/HUF76,53 -0,52% CZK/HUF15,96 -0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 547,95 -0,17% MTELEKOM2 055 +0,24% MOL3 766 -2,12% OTP35 780 +0,75% RICHTER11 860 -0,17% OPUS508 -1,18% ANY7 200 -1,11% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS4 820 -2,9% BUMIX9 415,12 -0,58% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 554,94 +0,37% BUX121 547,95 -0,17% MTELEKOM2 055 +0,24% MOL3 766 -2,12% OTP35 780 +0,75% RICHTER11 860 -0,17% OPUS508 -1,18% ANY7 200 -1,11% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS4 820 -2,9% BUMIX9 415,12 -0,58% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 554,94 +0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
édességipar
kakaótermés
növényi zsír
kakaóbab

Lassan luxus lesz az édességfogyasztás: aranyárban mérik a legnépszerűbb élelmiszert

A kakaó világpiaca az elmúlt két évben extrém kilengéseket produkált: a történelmi rekordot hozó 2024-es árrobbanás után, 2026-ra meredek esés következett. A tőzsdei jegyzések ma már jóval alacsonyabbak a csúcsnál, ám a csokoládégyártók költségei továbbra is magasak, a fogyasztók pedig sok helyen még mindig drága édességekkel találkoznak a boltokban. A piaci turbulencia nemcsak a feldolgozóipart, hanem a kakaótermelő országokat is komoly kihívások elé állította.
VG
2026.03.16, 11:05

A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett: a tőzsdei jegyzések egy ponton 12 ezer dollár fölé ugrottak tonnánként, ami példátlan szint a modern árupiaci történelemben.

Chocoshow Chocolate Fair in Bogota kakaó kakaóbab édesség csokoládé
A kakaó világpiaca az elmúlt két évben extrém kilengéseket produkált / Fotó: Anadolu via AFP

A drágulást elsősorban kínálati problémák okozták – írta a The Guardian. A világ kakaótermelésének mintegy kétharmada Nyugat-Afrikából, főként Elefántcsontpartról és Ghánából származik, ahol az elmúlt években kedvezőtlen időjárás, növénybetegségek és elöregedett ültetvények rontották a terméshozamot.

A hiánytól tartó piac gyorsan reagált, és a kakaó ára néhány hónap alatt több mint megduplázódott. A feldolgozóipar – köztük a nagy csokoládégyártók – emiatt jelentős költségnyomás alá került. A rekordot azonban gyors korrekció követte. 2026 márciusában a kakaó ára nagyjából 3300 dollár körül mozog tonnánként, ami több mint 60 százalékos visszaesés a csúcshoz képest.

Egyes elemzések szerint a jegyzések még ennél is mélyebbre, 3000 dollár környékére estek, ami miatt több tervezett termelési beruházást le is állítottak.

Túlkínálat és keresletcsökkenés

A hirtelen áresés mögött több tényező áll. Az egyik a kínálat bővülése: a magas árak ösztönözték a termelőket, hogy növeljék a termést és új ültetvényeket telepítsenek. Emellett kedvezőbb időjárás is javította a hozamokat több nyugat-afrikai régióban. Eközben a kereslet is gyengült. A drága alapanyag miatt a csokoládétermékek ára sok piacon jelentősen emelkedett:

az Egyesült Államokban például 2026 elején 14 százalékkal voltak drágábbak a csokoládék, mint egy évvel korábban. A magas árak miatt egyes fogyasztók visszafogták a vásárlást, ami tovább csökkentette a keresletet, és hozzájárult az árak korrekciójához.

From bean to bar, Haiti's cocoa wants international recognition kakaó kakaóbab édesség csokoládé
A kakaó különösen fontos exportcikk Elefántcsontparton: a termék a nemzeti exportbevétel mintegy 40 százalékát adja / Fotó: AFP

A gyártók még nem tudnak olcsóbb csokit adni

A kakaópiaci fordulat ellenére a fogyasztók nem feltétlenül érzik azonnal az árcsökkenést. Ennek egyik oka a fedezeti ügyletek rendszere: a nagy gyártók gyakran hónapokra vagy akár évekre előre lekötik a kakaóbeszerzést.

A Cadburyt és a Tobleronét is gyártó Mondelez például közölte, hogy 2026-ra már korábban, a magasabb árak idején biztosította a kakaóellátását, így a jelenlegi piaci esés ellenére sem tudja gyorsan csökkenteni a termékek árát. Hasonló helyzetről számolt be az amerikai Hershey is: a vállalat az elmúlt évben többször árat emelt, hogy ellensúlyozza a kakaó drágulását, ami a profitmarzsokat is erősen szűkítette.

A recept is változik

A magas alapanyagárak miatt a gyártók egy része nem csak áremeléssel reagált. Az iparágban egyre több példa van arra, hogy a termékek összetétele is módosul:

egyes édességeknél csökkentik a kakaótartalmat, vagy növényi zsiradékkal helyettesítik a drága kakaóvaj egy részét.

Egy friss vita például a Hershey egyik Reese’s termékéhez kapcsolódik: egy új édesség bevonata kevesebb mint 2 százalék kakaót tartalmaz, a többi része cukor és növényiolaj-alapú bevonat. Ez jól mutatja, hogy a kakaópiaci turbulencia a termékfejlesztésre is hatással van.

Nehéz helyzetben a termelők

A gyors árzuhanás a termelő országok számára is komoly problémát jelent. Elefántcsontpart – a világ legnagyobb kakaóexportőre – például már a marketingrendszer átalakítását fontolgatja, mert a globális árak esése miatt jelentős mennyiségű eladatlan kakaó halmozódott fel.

A kakaó különösen fontos exportcikk a régióban: Elefántcsontpart esetében a termék a nemzeti exportbevétel mintegy 40 százalékát adja.

Volatilis maradhat a kakaópiac

Elemzők szerint a kakaópiac a következő években is volatilis maradhat. Bár a jelenlegi árak jóval alacsonyabbak a rekordnál,

továbbra is erős kilengéseket okozhat. A Reuters által idézett piaci felmérések szerint ugyanakkor 2026 végére mérsékelt árnövekedés is elképzelhető, ha a kereslet stabilizálódik és a készletek csökkennek. A kakaópiac így továbbra is az egyik leglátványosabb példája annak, hogy az agrárnyersanyagok globális kínálati és keresleti sokkjai milyen gyorsan képesek átalakítani egy teljes iparágat – a nyugat-afrikai ültetvényektől egészen a boltok polcain lévő csokoládékig.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
