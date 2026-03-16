Lassan luxus lesz az édességfogyasztás: aranyárban mérik a legnépszerűbb élelmiszert

A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett: a tőzsdei jegyzések egy ponton 12 ezer dollár fölé ugrottak tonnánként, ami példátlan szint a modern árupiaci történelemben.

A drágulást elsősorban kínálati problémák okozták – írta a The Guardian. A világ kakaótermelésének mintegy kétharmada Nyugat-Afrikából, főként Elefántcsontpartról és Ghánából származik, ahol az elmúlt években kedvezőtlen időjárás, növénybetegségek és elöregedett ültetvények rontották a terméshozamot.

A hiánytól tartó piac gyorsan reagált, és a kakaó ára néhány hónap alatt több mint megduplázódott. A feldolgozóipar – köztük a nagy csokoládégyártók – emiatt jelentős költségnyomás alá került. A rekordot azonban gyors korrekció követte. 2026 márciusában a kakaó ára nagyjából 3300 dollár körül mozog tonnánként, ami több mint 60 százalékos visszaesés a csúcshoz képest.

Egyes elemzések szerint a jegyzések még ennél is mélyebbre, 3000 dollár környékére estek, ami miatt több tervezett termelési beruházást le is állítottak.

Túlkínálat és keresletcsökkenés

A hirtelen áresés mögött több tényező áll. Az egyik a kínálat bővülése: a magas árak ösztönözték a termelőket, hogy növeljék a termést és új ültetvényeket telepítsenek. Emellett kedvezőbb időjárás is javította a hozamokat több nyugat-afrikai régióban. Eközben a kereslet is gyengült. A drága alapanyag miatt a csokoládétermékek ára sok piacon jelentősen emelkedett:

az Egyesült Államokban például 2026 elején 14 százalékkal voltak drágábbak a csokoládék, mint egy évvel korábban. A magas árak miatt egyes fogyasztók visszafogták a vásárlást, ami tovább csökkentette a keresletet, és hozzájárult az árak korrekciójához.

A kakaó különösen fontos exportcikk Elefántcsontparton: a termék a nemzeti exportbevétel mintegy 40 százalékát adja

A gyártók még nem tudnak olcsóbb csokit adni

A kakaópiaci fordulat ellenére a fogyasztók nem feltétlenül érzik azonnal az árcsökkenést. Ennek egyik oka a fedezeti ügyletek rendszere: a nagy gyártók gyakran hónapokra vagy akár évekre előre lekötik a kakaóbeszerzést.

A Cadburyt és a Tobleronét is gyártó Mondelez például közölte, hogy 2026-ra már korábban, a magasabb árak idején biztosította a kakaóellátását, így a jelenlegi piaci esés ellenére sem tudja gyorsan csökkenteni a termékek árát. Hasonló helyzetről számolt be az amerikai Hershey is: a vállalat az elmúlt évben többször árat emelt, hogy ellensúlyozza a kakaó drágulását, ami a profitmarzsokat is erősen szűkítette.