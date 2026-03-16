Lassan luxus lesz az édességfogyasztás: aranyárban mérik a legnépszerűbb élelmiszert
A kakaó ára 2024-ben történelmi csúcsra emelkedett: a tőzsdei jegyzések egy ponton 12 ezer dollár fölé ugrottak tonnánként, ami példátlan szint a modern árupiaci történelemben.
A drágulást elsősorban kínálati problémák okozták – írta a The Guardian. A világ kakaótermelésének mintegy kétharmada Nyugat-Afrikából, főként Elefántcsontpartról és Ghánából származik, ahol az elmúlt években kedvezőtlen időjárás, növénybetegségek és elöregedett ültetvények rontották a terméshozamot.
A hiánytól tartó piac gyorsan reagált, és a kakaó ára néhány hónap alatt több mint megduplázódott. A feldolgozóipar – köztük a nagy csokoládégyártók – emiatt jelentős költségnyomás alá került. A rekordot azonban gyors korrekció követte. 2026 márciusában a kakaó ára nagyjából 3300 dollár körül mozog tonnánként, ami több mint 60 százalékos visszaesés a csúcshoz képest.
Egyes elemzések szerint a jegyzések még ennél is mélyebbre, 3000 dollár környékére estek, ami miatt több tervezett termelési beruházást le is állítottak.
Túlkínálat és keresletcsökkenés
A hirtelen áresés mögött több tényező áll. Az egyik a kínálat bővülése: a magas árak ösztönözték a termelőket, hogy növeljék a termést és új ültetvényeket telepítsenek. Emellett kedvezőbb időjárás is javította a hozamokat több nyugat-afrikai régióban. Eközben a kereslet is gyengült. A drága alapanyag miatt a csokoládétermékek ára sok piacon jelentősen emelkedett:
az Egyesült Államokban például 2026 elején 14 százalékkal voltak drágábbak a csokoládék, mint egy évvel korábban. A magas árak miatt egyes fogyasztók visszafogták a vásárlást, ami tovább csökkentette a keresletet, és hozzájárult az árak korrekciójához.
A gyártók még nem tudnak olcsóbb csokit adni
A kakaópiaci fordulat ellenére a fogyasztók nem feltétlenül érzik azonnal az árcsökkenést. Ennek egyik oka a fedezeti ügyletek rendszere: a nagy gyártók gyakran hónapokra vagy akár évekre előre lekötik a kakaóbeszerzést.
A Cadburyt és a Tobleronét is gyártó Mondelez például közölte, hogy 2026-ra már korábban, a magasabb árak idején biztosította a kakaóellátását, így a jelenlegi piaci esés ellenére sem tudja gyorsan csökkenteni a termékek árát. Hasonló helyzetről számolt be az amerikai Hershey is: a vállalat az elmúlt évben többször árat emelt, hogy ellensúlyozza a kakaó drágulását, ami a profitmarzsokat is erősen szűkítette.
A recept is változik
A magas alapanyagárak miatt a gyártók egy része nem csak áremeléssel reagált. Az iparágban egyre több példa van arra, hogy a termékek összetétele is módosul:
egyes édességeknél csökkentik a kakaótartalmat, vagy növényi zsiradékkal helyettesítik a drága kakaóvaj egy részét.
Egy friss vita például a Hershey egyik Reese’s termékéhez kapcsolódik: egy új édesség bevonata kevesebb mint 2 százalék kakaót tartalmaz, a többi része cukor és növényiolaj-alapú bevonat. Ez jól mutatja, hogy a kakaópiaci turbulencia a termékfejlesztésre is hatással van.
Nehéz helyzetben a termelők
A gyors árzuhanás a termelő országok számára is komoly problémát jelent. Elefántcsontpart – a világ legnagyobb kakaóexportőre – például már a marketingrendszer átalakítását fontolgatja, mert a globális árak esése miatt jelentős mennyiségű eladatlan kakaó halmozódott fel.
A kakaó különösen fontos exportcikk a régióban: Elefántcsontpart esetében a termék a nemzeti exportbevétel mintegy 40 százalékát adja.
Volatilis maradhat a kakaópiac
Elemzők szerint a kakaópiac a következő években is volatilis maradhat. Bár a jelenlegi árak jóval alacsonyabbak a rekordnál,
- a klímaváltozás,
- a termelési ciklusok
- és a kereslet változása
továbbra is erős kilengéseket okozhat. A Reuters által idézett piaci felmérések szerint ugyanakkor 2026 végére mérsékelt árnövekedés is elképzelhető, ha a kereslet stabilizálódik és a készletek csökkennek. A kakaópiac így továbbra is az egyik leglátványosabb példája annak, hogy az agrárnyersanyagok globális kínálati és keresleti sokkjai milyen gyorsan képesek átalakítani egy teljes iparágat – a nyugat-afrikai ültetvényektől egészen a boltok polcain lévő csokoládékig.