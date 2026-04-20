Észak-koreai élelmiszergyártás: ide már kevés lesz a Potemkin-módszer, súlyos dolgokra derült fény

Baj van az észak-koreai élelmiszeriparban: a gyárakban készült édességekben hajszálakat és vékony fémdarabokat találtak a helyi lakosok, ami egyre nagyobb közegészségügyi botrányt vált ki, és aláássa az állami üzemekben gyártott termékek iránti bizalmat. A lakossági bizalom a gyári élelmiszerek higiéniai problémáival összefüggésben egy olyan időszakban gyengülhet meg a latorállamban, amelyben az ország már évek óta küzd élelmezési problémákkal.
2026.04.20, 14:16

Megrendülőben a lakosság bizalma az állami vállalatoknál készült termékekben, miután számos esetben élelmiszeripari szennyeződéseket találtak bennük – írja az Origo egy dél-koreai lapban megjelent értesülés alapján. Eszerint bár a tartományi, helyi piacok bőségesen el vannak látva Phenjanból és az ország más részeiből származó cukorkákkal és egyéb édességekkel, azokkal nagyon súlyos minőségi problémák akadnak. Bár az élelmiszeripari csomagolás sokat fejlődött – olyannyira, hogy a gyári termékek már szinte megkülönböztethetetlenek a kínai importtól –, a több termékben talált szennyeződés híre riadalmat keltett a lakosságban.

Az illusztrációs célú képen helyi lakosok vásárolnak egy phenjani élelmiszer-üzletben / Fotó: Ed Jones / AFP

Élelmiszer: mennyiségben igen, higiéniában nem állnak a helyzet magaslatán az észak-koreai gyárak

Az úgynevezett helyi kezdeményezések irányelv keretében – amelyet Kim Dzsongun indított el az ország városaiban és járásaiban működő üzemek építésére és korszerűsítésére, lényegében egy tízéves programként – új élelmiszergyárak létesültek, a meglévők pedig fokozott termelésbe kezdtek, így egyre szélesebb választék kerül a piacokra.

A házi készítésű termékeket általában egyszerű zacskókban, kimérve árulják, míg a gyári áruk szabványos, például 500 vagy 680 grammos kiszerelésben, igényes címkézéssel kerülnek forgalomba.

A termékcímkék a fejlett országokban megszokottak szerint feltüntetik

  • az élelmiszer-biztonsági tanúsítást, 
  • a kalóriatartalmat, 
  • az összetevőket, 
  • a tárolási feltételeket, 
  • a lejárati időt és
  • a gyártás helyét. 

Bár a legtöbb észak-koreai nem fordít különösebb figyelmet ezekre az információkra, jelenlétük önmagában növeli a fogyasztói bizalmat. Ez a bizalom azonban megingani látszik. 

Több információ szól ugyanis arról, hogy hajszálakat és fémdarabokat, vékony rézdrótokat találtak gyárban készült édességekben.

A hírek gyorsan terjednek a közösségekben: egyesek hajszálat találtak kekszben, mások pedig csak hajszál híján nem nyeltek le cukorkába került fémforgácsokat. A potenciálisan súlyos sérüléseket okozó szennyeződések tovább növelték az aggodalmakat. Sokan nyíltan bírálják a gyárakat az élelmiszer-biztonság, illetve a higiéniai szint miatt.

A rendelkezésre álló információk szerint a lakosság általánosságban kezdetben pozitívan fogadta a modernizált gyári termékeket, a nemzeti fejlődés jelének tekintve. Az idő múlásával azonban a lelkesedés csökkent: előbb az íz, most pedig a biztonság miatt váltak szkeptikussá az emberek, ami már a vásárlási hajlandóság csökkenésében is megmutatkozik.

A botrány hatására a lakosság egy része újraértékeli a házi készítésű élelmiszereket.

Egyesek szerint ezek – bár egyszerűbb csomagolásban kerülnek piacra – valójában biztonságosabbak, mivel az árusok személyesen felelősek a minőségért és a higiéniáért, ha szeretnék, hogy a vásárlók továbbra is bízzanak bennük és az árujukban.

Elemzők szerint a probléma gyökere abban rejlik, hogy a hatóságok a termelés növelésére helyezték a hangsúlyt az említett új irányelv keretében, miközben a higiéniai rendszerek nem fejlődtek ugyanilyen ütemben. Így éles eltérés keletkezett a csomagolás által sugallt fejlődés képe és a termékek valós minősége között, az előbbi lemaradásával.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
