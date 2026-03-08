Deviza
ünnep
szórakozás
hosszú hétvége
Észak-Korea

Észak-koreai fiatalok tanítják szórakozni a világot

Szokatlan vásárlási hullám söpört végig Észak-Koreában a február közepi, meghosszabbított ünnepi hétvégén. A február 16-i, Kim Dzsongil (a mostani vezető Kim Dzsongun édesapja) születésnapja és a február 17-ére eső holdújév egybeesése miatt az Észak-Phjongan tartomány lakói több szabadidőhöz jutottak, amit úgy tűnik, ki is használtak: fürdőházakat látogattak, több élelmiszert vásároltak, és szórakoztak, többek között karaoke programokat szerveztek az ott élő észak-koreai polgárok.
VG
2026.03.08, 16:49

Észak-Koreában fellendítette a fogyasztást a február közepi hosszú ünnepi hétvége. A fiatalabb észak-koreaiak már megosztják egymás között a karaokézás költségeit, ami újdonságot jelent a hagyományos költési szokásokhoz képet. Észak-Phjongan tartomány egyik, névtelenséget kérő forrása szerint a meghosszabbított ünnep alatti megnövekedett fogyasztás komoly lendületet adott a helyi vállalkozásoknak is – írja az Origo a Daily NK beszámolója alapján.

Egy Kínában működő észak-koreai étterem belső tere (illusztrációs célú kép)
Fotó: AFP/Ed Jones

Tumultus volt egy észak-koreai tartomány fürdőiben

A források szerint az ünnepek idején különösen zsúfoltak voltak a fürdőházak és szaunák. A vendégáradat közepette a Jomdzsu megyében és Észak-Phjongan tartomány más részein működő fürdők kénytelenek voltak szokatlan megoldásokhoz folyamodni: 

negyven percre korlátozták a fürdőben tartózkodást, vagy előjegyzési rendszert vezettek be a túlzsúfoltság elkerülése érdekében.

„Újévkor nálunk hagyomány, hogy az ember alaposan megtisztul, ezért a fürdőházak különösen sok vendéget fogadnak ilynekor. Mivel manapság az emberek otthon nem számíthatnak megbízható melegvíz-ellátásra, a hosszú hétvége jó alkalomnak tűnt a higiéniára, tisztálkodásra” – mondta a lapnak a névtelenséget kérő forrás.

Az üzletek és piacok szintén a szokásosnál jóval forgalmasabbak voltak. Bár Észak-Koreában általában jellemző, hogy a nagyobb ünnepek előtt az emberek feltöltik otthoni készleteiket, most a keresletet az is növelte, hogy sokan kisebb ajándékokat is vásároltak.

A lap ugyanakkor kitér rá, hogy egyelőre kérdéses, hogy ez az ünnepi költekezés mennyi időre tud új lendületet adni az amúgy is lassuló belföldi piacnak.

Észak-Korea belföldi kiskereskedelmi rendszere jelenleg egy sajátos, hibrid modellben működik, amelyben a szigorodó állami ellenőrzés és a rejtett piaci mechanizmusok, valamint feketepiacok (jangmadangok) együttesen töltenek be szerepet a lakosság ellátásban élelmiszerrel és más javakkal.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

