EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BUX138 451,24 -0,26% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 220 +3,13% OTP44 160 -1,56% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75%
Hét fő élelmiszercsoport van, de csak egyetlen ország önellátó mindegyikből

Csak egyetlen ország képes arra, hogy teljes mértékben önellátó legyen élelmiszerből. Ez pedig különösen súlyos problémákat vet fel az iráni háború árnyékában, amely felforgatja a műtrágyapiacokat is. Műtrágya nélkül pedig számos országban nem érhetők el a kívánt termésátlagok, ami élelmezési krízisekhez vezethet, hiányokhoz az egyes élelmiszercsoportokban.
2026.04.19, 10:29
Frissítve: 2026.04.19, 10:42

Az élelmiszer-biztonság nem csupán arról szól, hogy elegendő kalória álljon rendelkezésre – legalább ilyen fontos, hogy a kiegyensúlyozott étrendhez szükséges tápanyagok teljes skálája biztosított legyen. Egy tavaly a Nature folyóiratban megjelent tanulmány azt mutatja be, hogy az egyes országok hányat képesek a hét alapvető élelmiszercsoport közül saját termelésből fedezni. Az eredmény meglepő: mindössze egyetlen ország képes teljes egészében önellátó módon biztosítani élelmiszer-szükségletét a hét, alapvetőként meghatározott élelmiszercsoportban. Az élelmiszer-ellátási láncok sérülékenysége, összefüggésben a műtrágyaválsággal, különösen az iráni háború árnyékában aggasztó – áll az Origo cikkében.

Élelmiszer- és terményhiányt is okozhat az iráni háború a Közel-Keleten, az áru jelentős része maradhat az eddigi exportáló országokban vagy kereshetnek annak új piacokat
Csak egy ország fedi le az összes élelmiszercsoportot az önellátás szempontjából (az illusztrációs célú képen egy gabonasiló) / Fotó: Wikipedia Commons

Csak egy ország fedi le az összes élelmiszercsoportot

Az elemzés olyan kulcsfontosságú kategóriákat vizsgál, mint 

  • a keményítő-tartalmú alapélelmiszerek, 
  • a gyümölcsök, 
  • zöldségek, 
  • tejtermékek, 
  • húsok, 
  • halak 
  • hüvelyesek – így átfogóbb képet ad az országok élelmiszer-önállóságáról. 

Az eredmény pedig meglepő: még olyan mezőgazdasági nagyhatalmak is, mint Egyesült Államok és Kína, legalább egy élelmiszercsoport esetében importra szorulnak.

A tanulmány eredményei szerint az egész világon a dél-amerikai Guyana az egyetlen ország, amely mind a hét alapvető élelmiszercsoportból elegendőt képes előállítani a belföldi kereslet kielégítésére. 

Az adatok szerint Guyana nemcsak minden kategóriát lefed, hanem a keményítő-tartalmú alapélelmiszerek és a gyümölcsök esetében még túl is teljesíti a szükségleteket – ezzel egyértelmű kivétel globális szinten az élelmiszer-önellátás terén.

Kína és Vietnám közel jár ehhez a szinthez, mindkettő hatot fed le a hét csoportból. Ugyanakkor mindkét ország elmarad a tejtermelés terén, ami kulcsfontosságú ágazati korlátokra utal. Még a legjobban teljesítő országok is legalább egy alapvető kategóriában importra szorulnak.

A magas jövedelmű országok gyakran a vártnál rosszabbul szerepelnek. 

Például Kanada és az Egyesült Államok mindössze négyet fednek le a hét élelmiszercsoportból. Bár erősek a hús-, tej- és gabonatermelésben, jelentős mértékben függenek a gyümölcs- és zöldségimporttól. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu