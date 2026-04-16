Nem ússzák meg: elindult a gigantikus per az Északi Áramlat felrobbantása miatt – 580 milliárd eurót fizethet valaki

A biztosítók és a tulajdonos teljesen eltérően értelmezik, mi történt a Balti-tenger mélyén. Londonban 580 millió eurós kártérítési per indult az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása miatt.
VG
2026.04.16, 19:00
Frissítve: 2026.04.16, 19:35

Londonban megkezdődött az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantása miatt indított 580 millió eurós biztosítási per, amelyben Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok neve is felmerült lehetséges felelősként. A bíróság arról dönt, hogy a biztosítók kötelesek-e fizetni a károkért, vagy a támadás a háborús kivételek miatt kizárja a kártérítést.

A londoni legfelsőbb bíróságon megkezdődött az Északi Áramlat-per, amely Európa egyik legsúlyosabb infrastruktúra-szabotázsát vizsgálja / Fotó: AFP

Az Északi Áramlat gázvezetékek tulajdonosa 580 millió eurós kártérítést követel a biztosítóktól a Balti-tenger alatt történt robbantások miatt, amelyek súlyosan megrongálták az Oroszországot és Európát összekötő infrastruktúrát.

A legfelsőbb bíróság előtt zajló eljárás középpontjában az a kérdés áll, hogy a Lloyd’s of London által vezetett biztosítói csoport köteles-e fedezni a károkat, vagy a szerződésben szereplő „háborús kizárás” miatt mentesül a fizetés alól. 

A biztosítók szerint a 2022-es robbantások egyértelműen az orosz–ukrán háború következményeihez kapcsolódnak, vagy olyan állami műveletnek minősülnek, amely kizárja a biztosítási felelősséget.

A biztosítók jogi képviselete arra hivatkozott, hogy a támadás „komplexitása, kifinomultsága és geopolitikai következményei” erősen állami részvételre utalnak. Érvelésük szerint a lehetséges forgatókönyvek mindegyike beleillik a háborús kivétel kategóriájába, függetlenül attól, melyik állam lehetett érintett.

A gázvezeték üzemeltetőjének jogi képviselői vitatják ezt az értelmezést. Közleményük szerint a robbantást nem feltétlenül állami szereplők hajtották végre, és a bizonyítékok nem zárják ki a kisebb, nem állami csoportok részvételét sem. Szakértői elemzések alapján mindkét fél elfogadja, hogy a robbanóanyagokat valószínűleg búvárok helyezték el a tenger alatt, erős mágnesek segítségével, akár néhány fős csapatban.

Kiderül végre, hogy ki robbantotta fel az Északi Áramlatot?

A vizsgálat során több lehetséges elkövetői kört is felvázoltak. Ezek között szerepel

  • Oroszország,
  • Ukrajna,
  • az Egyesült Államok,
  • illetve ukrán kötődésű nem állami szereplők is, akik önállóan vagy közvetett támogatással járhattak el.

A szakértői viták egyik kulcspontja, hogy a támadás célja katonai, gazdasági vagy stratégiai jellegű lehetett-e.

Az amerikai szerep lehetőségét a biztosítók jogi csapata is felvetette azzal az érveléssel, hogy a vezetékek korábban geopolitikai előnyt biztosítottak Oroszországnak Európa energiapiacán. Más elméletek szerint Moszkva maga is motivált lehetett a vezetékek megsemmisítésében, hogy csökkentse Európa gázellátását, míg egy másik értelmezés szerint Ukrajna érdeke lehetett az orosz bevételek gyengítése.

Újraindítaná az AfD az Északi Áramlatot – geopolitikai lavinát indíthat Berlin döntése

Az Északi Áramlat újraindítása ismét a politikai napirend élére került, miután a német AfD nyíltan szorgalmazza a vezeték reaktiválását és az orosz gáz visszahozatalát. A kérdés azonban messze túlmutat Németországon: a háttérben amerikai–orosz érdekek és egy új energiapolitikai erőtér körvonalai rajzolódnak ki. Miközben Európa az energiaárak csökkentésében lehet érdekelt, a döntés súlyos geopolitikai következményekkel járhat. A tét nem kisebb, mint hogy ki irányítja a kontinens jövőbeli energiaellátását.

A bíróságon elhangzott, hogy a nyomozások során két ukrán gyanúsítottat is őrizetbe vettek, miután egy jachton robbanóanyag nyomait találták. A német hatóságok szerint a hajó szolgált a művelet kiindulópontjaként. 

Az egyik gyanúsítottat Olaszországban tartóztatták le, majd pedig Németországba szállították, míg egy másik férfi kiadatását a lengyel hatóságok megtagadták.

Fontos jogi sajátosság, hogy a per kimenetelét nem feltétlenül befolyásolja, hogy a bíróság pontosan megnevezi-e az elkövetőket. A döntő kérdés az, hogy a biztosítási szerződés háborús kizárásai alkalmazhatók-e az esetre. A biztosítók szerint már több lehetséges forgatókönyv is elegendő ahhoz, hogy a kifizetést elutasítsák.

Az Északi Áramlat jogi képviselete ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a vezetékek nem katonai célpontok voltak, és a támadás nem szolgálta közvetlenül egyik fél hadászati céljait sem. Szerintük a szabotázs inkább egy elkülönült, a háborús zónán kívül eső akció volt.

A vitában az is szerepet kapott, hogy a károk helyreállításának költségei jelentősen eltérnek a felek szakértői szerint. A biztosítók szerint a 580 millió eurós igény túlzott, és a javítás akár ennél alacsonyabb összegből is megoldható lenne.

Bejelentkezett Amerika az Északi-Áramlatra – Washington mindent elsimít a robbantás után, de nem kis dolgot kér cserébe

Titkos egyeztetések folynak Európa egyik legfontosabb energetikai ütőerének a helyreállításáról. Meglepő fordulat körvonalazódik az Északi Áramlat ügyében: az Egyesült Államok döntő szerepet vállalhat a vezetékek újraindításában.

 

1455 cikk

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
