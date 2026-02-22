Bejelentkezett Amerika az Északi-Áramlatra – Washington mindent elsimít a robbantás után, de nem kis dolgot kér cserébe

Az Egyesült Államok kulcsszerepet kaphat az Északi Áramlat gázvezetékek esetleges újraindításában – legalábbis erről számolt be a német sajtó. A háttérben állítólag zárt ajtók mögött zajlanak az egyeztetések, amelyek teljesen új erőviszonyokat hozhatnak az európai energiapiacon.

A 2022-es ukrán terrortámadás után most új fejezet nyílhat az Északi Áramlat történetében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Berliner Zeitung értesülései szerint az Egyesült Államok meghatározó szerepet vállalhat az Északi Áramlat gázvezetékek esetleges újraindításában. A német napilap szerint Washington akár közvetlenül is részt vehetne abban, hogy az orosz földgáz ismét eljusson Európába, miközben ezzel párhuzamosan növelné befolyását a kontinens energetikai infrastruktúrája felett.

Titokban, de már sínen lehet az Északi Áramlat újraindítása

A beszámoló szerint a tárgyalások nem nyilvánosak, a sajtó és a szélesebb közvélemény kizárásával zajlanak. A lap úgy tudja, hogy a lehetséges újraindításról már folynak az egyeztetések, bár hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett.

Az elképzelés lényege, hogy az amerikai fél kulcsszerepet játszana a szállítás újraszervezésében, ami alapjaiban alakíthatná át a jelenlegi európai energiapiaci struktúrát.

Az Északi Áramlat lehetséges helyreállításáról már régóta folynak a tágyalások, amelyeket a lap „színfalak mögötti diplomáciának” nevezett, hangsúlyozva, hogy az egyeztetések nemzetközi intézmények bevonása nélkül, zárt körben zajlanak.

Az Északi Áramlat története 2022. szeptember 26-án vett drámai fordulatot. Ekkor példátlan károkat észleltek a tenger alatti létesítmény három ágán – ahol robbanások következtében a gázvezeték működésképtelenné vált, ami súlyos energiapiaci bizonytalanságot okozott Európában.

Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást az ügyben, azóta pedig kiderült, hogy egy ukrán akcióról volt szó.

Az esetleges újraindítás nem csupán technikai kérdés. Politikai, gazdasági és stratégiai dimenziói is vannak. Amennyiben Washington valóban szerepet vállalna a szállítások koordinálásában, az jelentős befolyást biztosíthatna az Egyesült Államoknak az európai energiaellátás felett. Ez különösen érzékeny kérdés annak fényében, hogy az elmúlt években Európa éppen az orosz energiafüggőség csökkentésére törekedett – amelynek helyét a brüsszeli Trump-ellenes hangnem ellenére most az USA vehetné át.