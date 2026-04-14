Újraindítaná az AfD az Északi Áramlatot – geopolitikai lavinát indíthat Berlin döntése
Az Alternatíva Németországnak (AfD) parlamenti frakciója ismét napirendre tűzte az Északi Áramlat gázvezeték újraindítását, ami nemcsak Németország energiapolitikáját, hanem az európai geopolitikai erőviszonyokat is átrendezheti. A javaslat egy olyan időszakban érkezik, amikor egyre több jel utal arra, hogy a háttérben már nemzetközi – akár amerikai–orosz – egyeztetések is zajlanak a vezeték jövőjéről.
AfD: vissza az orosz gázhoz és az atomenergiához
Az AfD Bundestag-frakciója szerint Németországnak újra kell indítania a már meglévő energiaszállítási útvonalakat, köztük az Északi Áramlatot. A párt álláspontja szerint a német gazdaság versenyképességéhez elengedhetetlen az olcsó energia, ezért a gáz- és olajellátás diverzifikálása mellett a meglévő infrastruktúra kihasználását is szükségesnek tartják.
A javaslatcsomag része:
- az atomenergia felhasználásának újraindítása,
- a szén és a földgáz további használata,
- valamint a fosszilis energiahordozók kivezetésének elutasítása.
Emellett az AfD megszüntetné a megújuló energiák támogatását, és több kulcsfontosságú klímatörvényt is hatályon kívül helyezne.
Felrobbant vezeték, befagyott projektek
Az Északi Áramlat – amely Oroszországot köti össze Németországgal a Balti-tenger alatt – 2022-ben gyakorlatilag kiesett az európai energiapiacról. A vezetékpárok egy részét robbanások rongálták meg, és azóta sem történt érdemi előrelépés a helyreállításban.
A háború kitörése után az Európai Unió szankciókkal igyekezett visszafogni Oroszország bevételeit, így a vezeték újranyitása politikailag rendkívül érzékeny kérdéssé vált.
Amerikai szál: új energiahatalmi játszma körvonalazódik
A háttérben egy egészen új forgatókönyv is körvonalazódik: az Egyesült Államok szerepet vállalhat az Északi Áramlat jövőjében.
Egyes elképzelések szerint amerikai befektetők akár tulajdont is szerezhetnek a projektben, és így amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába.
Ez a konstrukció jelentős geopolitikai előnyt biztosíthatna Washington számára, mivel:
- közvetlen befolyást szerezne az európai energiaellátás felett,
- miközben Európa továbbra is részben orosz forrásokra támaszkodna.
Ugyanakkor a terv számos akadályba ütközik: az amerikai szankciók feloldása, Németország jóváhagyása és az EU egységének fenntartása mind komoly kérdéseket vet fel.
Gazdasági realitás kontra politikai kockázat
Az európai energiaválság és a magas árak miatt több ország gazdasági szempontból érdekeltté válhat az orosz gáz visszatérésében. Ugyanakkor a politikai és biztonságpolitikai kockázatok továbbra is erősek.
Szakértők szerint az Északi Áramlat újraindítása:
- mérsékelhetné az energiaárakat,
- de megnövelné Európa függőségét Oroszországtól,
- és komoly feszültségeket okozhatna az EU-n belül.
Európa válaszút előtt
Az AfD javaslata így jóval túlmutat a német belpolitikán: az Északi Áramlat sorsa kulcskérdés lehet abban, hogy Európa milyen energiapolitikai és geopolitikai pályát választ a következő évtizedben. A kérdés már nem pusztán az, hogy újraindulhat-e a vezeték, hanem az is, hogy ki fogja ellenőrizni az Európába áramló energiát.