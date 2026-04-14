Újraindítaná az AfD az Északi Áramlatot – geopolitikai lavinát indíthat Berlin döntése

Az Északi Áramlat újraindítása ismét a politikai napirend élére került, miután a német AfD nyíltan szorgalmazza a vezeték reaktiválását és az orosz gáz visszahozatalát. A kérdés azonban már messze túlmutat Németországon: a háttérben amerikai–orosz érdekek és egy új energiapolitikai erőtér körvonalai rajzolódnak ki. Miközben Európa az energiaárak csökkentésében lehet érdekelt, a döntés súlyos geopolitikai következményekkel járhat. A tét nem kisebb, mint hogy ki irányítja a kontinens jövőbeli energiaellátását.
Ballagó Dániel
2026.04.14, 05:21

Az Alternatíva Németországnak (AfD) parlamenti frakciója ismét napirendre tűzte az Északi Áramlat gázvezeték újraindítását, ami nemcsak Németország energiapolitikáját, hanem az európai geopolitikai erőviszonyokat is átrendezheti. A javaslat egy olyan időszakban érkezik, amikor egyre több jel utal arra, hogy a háttérben már nemzetközi – akár amerikai–orosz – egyeztetések is zajlanak a vezeték jövőjéről.

AfD: vissza az orosz gázhoz és az atomenergiához

Az AfD Bundestag-frakciója szerint Németországnak újra kell indítania a már meglévő energiaszállítási útvonalakat, köztük az Északi Áramlatot. A párt álláspontja szerint a német gazdaság versenyképességéhez elengedhetetlen az olcsó energia, ezért a gáz- és olajellátás diverzifikálása mellett a meglévő infrastruktúra kihasználását is szükségesnek tartják.

A javaslatcsomag része:

  • az atomenergia felhasználásának újraindítása,
  • a szén és a földgáz további használata,
  • valamint a fosszilis energiahordozók kivezetésének elutasítása.

Emellett az AfD megszüntetné a megújuló energiák támogatását, és több kulcsfontosságú klímatörvényt is hatályon kívül helyezne.

Felrobbant vezeték, befagyott projektek

Az Északi Áramlat – amely Oroszországot köti össze Németországgal a Balti-tenger alatt – 2022-ben gyakorlatilag kiesett az európai energiapiacról. A vezetékpárok egy részét robbanások rongálták meg, és azóta sem történt érdemi előrelépés a helyreállításban.

A háború kitörése után az Európai Unió szankciókkal igyekezett visszafogni Oroszország bevételeit, így a vezeték újranyitása politikailag rendkívül érzékeny kérdéssé vált.

Amerikai szál: új energiahatalmi játszma körvonalazódik

A háttérben egy egészen új forgatókönyv is körvonalazódik: az Egyesült Államok szerepet vállalhat az Északi Áramlat jövőjében.

Egyes elképzelések szerint amerikai befektetők akár tulajdont is szerezhetnek a projektben, és így amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába.

Ez a konstrukció jelentős geopolitikai előnyt biztosíthatna Washington számára, mivel:

  • közvetlen befolyást szerezne az európai energiaellátás felett,
  • miközben Európa továbbra is részben orosz forrásokra támaszkodna. 

Ugyanakkor a terv számos akadályba ütközik: az amerikai szankciók feloldása, Németország jóváhagyása és az EU egységének fenntartása mind komoly kérdéseket vet fel.

Gazdasági realitás kontra politikai kockázat

Az európai energiaválság és a magas árak miatt több ország gazdasági szempontból érdekeltté válhat az orosz gáz visszatérésében. Ugyanakkor a politikai és biztonságpolitikai kockázatok továbbra is erősek.

Szakértők szerint az Északi Áramlat újraindítása:

  • mérsékelhetné az energiaárakat,
  • de megnövelné Európa függőségét Oroszországtól,
  • és komoly feszültségeket okozhatna az EU-n belül.

Európa válaszút előtt

Az AfD javaslata így jóval túlmutat a német belpolitikán: az Északi Áramlat sorsa kulcskérdés lehet abban, hogy Európa milyen energiapolitikai és geopolitikai pályát választ a következő évtizedben. A kérdés már nem pusztán az, hogy újraindulhat-e a vezeték, hanem az is, hogy ki fogja ellenőrizni az Európába áramló energiát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
