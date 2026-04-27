Megdöbbent a világ: váratlanul beismerést tettek az ukránok az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásáról – „Megpróbálták eltussolni”

A történet új megvilágításba helyezi a 2022-es robbantásokat. Megszólaltak az állítólagos résztvevők az Északi Áramlat elleni támadásról egy új könyvben.
2026.04.27, 18:20
Frissítve: 2026.04.27, 19:10

Egy hamarosan megjelenő könyv szerint ukrán búvárok hajtották végre az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantását 2022-ben. A szerző azt állítja, hogy a művelet részleteit eddig szándékosan kezelték visszafogottan a geopolitikai következmények miatt.

Újabb forrás állítja azt, hogy az Északi Áramlatot az ukránok robbantották fel 2022-ben / Fotó: AFP

A The Nord Stream Conspiracy című könyv szerint ukrán búvárok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket 2022-ben a Balti-tengerben. 

A kötet írója szerint a műveletet több személy részvételével, előre megtervezett akcióként hajtották végre, időzített robbanószerkezetek elhelyezésével mintegy 80 méteres mélységben.

A szerző, Bojan Pancevski ráadásul azt állítja, hogy az ügyben érintett országok hatóságai tisztában lehettek bizonyos részletekkel, de a nyilvánosság előtt nem tárták fel őket teljes egészében. Szerinte ennek az lehetett az oka, hogy a nyomozás teljes feltárása súlyos diplomáciai feszültséget okozhatott volna, különösen Ukrajna és Németország között.

A könyvben megszólaló egykori ukrán hírszerzők és búvárok szerint a műveletet négyen hajtották végre: három férfi és egy nő. A résztvevők álneveket használnak, de azt állítják, hogy a cselekményt hazafias meggyőződésből követték el.

Már kétségtelen, hogy Ukrajna felelős az Északi Áramlat felrobbantásáért

A vezetékek közül az egyik a támadás idején karbantartás alatt állt, a másik pedig még nem működött teljes kapacitással. A robbantás azonban így is komoly hatást gyakorolt az európai energiapiacra, és tovább élezte az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos politikai feszültségeket.

A történtek után több ország – Dánia, Svédország és Németország – is nyomozást indított. Másfél év elteltével azonban Koppenhága és Stockholm lezárta az eljárást arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a folytatáshoz. Oroszország ezt élesen bírálta, és elfogadhatatlannak nevezte a vizsgálat megszüntetését. A könyv szerzője szerint 

a nyomozások részleges leállítása mögött politikai megfontolások állhattak, mivel a teljes feltárás súlyosan befolyásolhatta volna a nyugati szövetségi rendszeren belüli kapcsolatokat.

A robbantás után számos elmélet látott napvilágot:

  • egyes nyugati sajtóorgánumok Oroszországot nevezték meg lehetséges elkövetőként;
  • mások „hamis zászlós” műveletet feltételeztek.
  • Lengyelország azonnal Moszkvát vádolta,
  • Oroszország viszont Ukrajnát, az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát is megemlítette.

A nemzetközi vitákban felmerült más szereplők érintettsége is. Seymour Hersh korábban amerikai és norvég részvételt is emlegetett, de állításait nem erősítették meg hivatalosan, sőt több kormányzati szereplő is elutasította.

A szakértői álláspontok továbbra is megosztottak. Tor Ivar Strommen korábban inkább orosz érintettséget tartott valószínűnek, de az új információk fényében már az ukrán verziót sem zárja ki, ugyanakkor hangsúlyozza: 

a felelősség továbbra sincs tisztázva.

Jelenleg Németország az egyetlen ország, amely továbbra is aktívan vizsgálja az ügyet. A nyomozás várhatóan bírósági szakaszba lép, miután több ukrán állampolgár kiadatását is kezdeményezték. Lengyelország ezt elutasította, Olaszország viszont együttműködött, és kiadott egy Szerhij K. néven ismert gyanúsítottat.

Nem ússzák meg: elindult a gigantikus per az Északi Áramlat felrobbantása miatt – 580 milliárd eurót fizethet valaki

A biztosítók és a tulajdonos teljesen eltérően értelmezik, mi történt a Balti-tenger mélyén. Londonban 580 millió eurós kártérítési per indult az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása miatt.

 

