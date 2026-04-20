Deviza
EUR/HUF361,93 +0,07% USD/HUF307,41 +0,15% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF394,48 +0,08% PLN/HUF85,52 +0,03% RON/HUF70,98 +0,06% CZK/HUF14,9 +0,03% EUR/HUF361,93 +0,07% USD/HUF307,41 +0,15% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF394,48 +0,08% PLN/HUF85,52 +0,03% RON/HUF70,98 +0,06% CZK/HUF14,9 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 573,63 +0,14% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 076 +1,28% OTP43 760 -0,3% RICHTER12 980 -0,15% OPUS328 +1,68% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 207,15 +0,53% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 840,88 -0,1% BUX136 573,63 +0,14% MTELEKOM2 444 -0,25% MOL4 076 +1,28% OTP43 760 -0,3% RICHTER12 980 -0,15% OPUS328 +1,68% ANY7 530 +0,93% AUTOWALLIS151 +1,32% WABERERS4 880 +2,25% BUMIX9 207,15 +0,53% CETOP4 538,54 -1,3% CETOP NTR2 840,88 -0,1%
Ford
jármű
visszahívás

Újabb milliós nagyságrendű járművisszahívást jelentet be a Ford: a legnépszerűbb modelljük vérzett el

Idén sincs jó éve a világ egyik legnagyobb autógyártójának. A Ford közel 1,4 millió F-150-es pickupot hív vissza a sebességváltó problémája miatt. A vállalat 153 visszahívást hajtott végre 2025-ben, a legtöbbet az összes autógyártó közül.
VG
2026.04.20, 15:19

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) a 2015–2017-es modellévű Ford F-150-esek visszahívását rendelte el a hirtelen visszaváltás kockázata miatt, amely akár a 3 tonnás járművek feletti kontroll elvesztéséhez is vezethet – írta a CBSnews.

A Ford legnépszerűbb modelljéből majdnem másfél milliót érint a veszélyes hiba, amiért visszarendelik a szóban forgó járműveket / Fotó: Scott Olson / Getty Images North America

Ford: már balesetek is köthetők a hibás járművekhez

A visszahívási jelentésében az NHTSA azt írta, hogy a járműtulajdonosok a műszerfalon egy világító hibajelző lámpát is észlelhetnek, ha probléma lenne a sebességváltóval. 

Rengeteg panasz érkezett a 2015–2017-es, „6R80” sebességváltóval felszerelt F-150 pickupokkal kapcsolatban.

A Ford eddig két sérülésről és egy balesetről tud, amelyek potenciálisan a sebességváltási problémával hozhatók összefüggésbe.

– számolt be róla a Reuters

A michigani székhelyű autógyártó április 27-től kezdődően levélben is értesíti a járműtulajdonosokat, akiknek az autóját a kijelölt márkakereskedésekben javítják majd meg.

A Ford 153 visszahívást hajtott végre 2025-ben, a legtöbbet az összes autógyártó közül

A mostani nem az első eset, hogy a Ford jelentős mennyiségű járművet hív vissza biztonsági problémák miatt. Korábban is előfordultak visszahívások fékproblémák, illetve egyéb műszaki hibák miatt, az érintett járműveken ingyenesen végeztek javításokat vagy alkatrészcseréket – írta cikkében az Origo. A vállalat 2025-ben 153 visszahívást jelentett be, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tavaly nem telt el úgy hét, hogy ne rendelt volna vissza járműveket: összesen 12,93 millió autót érintett valamilyen minőségbeli probléma.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
