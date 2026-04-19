A Microsoft játékrészlegénél új korszak körvonalazódik: az Xbox üzletág élére frissen kinevezett Asha Sharma belső körben már nyíltan beszél arról, hogy az Xbox Game Pass túl drágává vált a játékosok számára. Amennyiben Sharma állítása igaznak bizonyul, akkor az már egy olyan belülről érkező felismerés lesz, amely a teljes üzleti modell átalakítását vetítheti előre, és ezzel együtt komoly hatással lehet az előfizetők pénztárcájára, valamint a Microsoft bevételeire is.

Nehéz idők kopogtatnak az Xbox ajtaján: komoly változások előtt az aranytojást tojó Game Pass – már a vezetők szerint is átléptek egy határt

Sharma belső üzenete szerint a Game Pass jelenlegi formája „nem a végállapot”, és rövid távon javítani kell az ár-érték arányt. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a vállalat 2025-ben 50 százalékkal, havi 29,99 dollárra (kb. 10 800 forint) emelte az Ultimate csomag árát. A drágulást a tartalom bővítésével indokolták, de a jelek szerint a felhasználók ezt nem feltétlenül értékelték ugyanúgy, mint a cég.

A helyzet egyik kulcseleme a Call of Duty sorozat beemelése volt az előfizetésbe 2024 nyarán. A döntés már akkor is vitákat váltott ki a cégen belül: a hagyományosan teljes áron értékesített játékok bevétele ugyanis jókora ugrás, és kérdéses volt, hogy ezt mennyire kannibalizálja az előfizetéses modell. Most úgy tűnik, ezek az aggályok részben beigazolódhattak.

Iparági pletykák szerint még az sem kizárt, hogy a Call of Duty kikerül a szolgáltatásból, ami lényegében a Game Pass-stratégia újragondolását jelentené.

Az új vezető által felvázolt irány egy rugalmasabb rendszer felé mutat, ami több dolgot is jelenthet: differenciáltabb árképzést, moduláris előfizetéseket vagy akár tartalmi szintek újraszabását. Ez a gyakorlatban azt eredményezheti, hogy a játékosok jobban személyre szabhatják, miért fizetnek – viszont az is benne van a pakliban, hogy bizonyos kiemelt címek külön árazást kapnak, vagy eltűnnek az alapcsomagból.

Mi lesz az Xboxszal a Game Pass nélkül?

Piaci szempontból ez érzékeny egyensúly. A Game Pass az elmúlt években a Microsoft egyik legfontosabb növekedési motorja lett a játékiparban, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az Xbox-ökoszisztéma versenyképes maradjon. Ha azonban az árak túl magasak, az lassíthatja az előfizetői bázis bővülését, sőt, lemorzsolódást is okozhat.

Ha viszont csökkentik az árakat vagy a tartalom értékét, az közvetlen bevételkiesést jelenthet.

A Sharma-féle irányváltás ezért inkább egy finomhangolási kísérletnek tűnik, mint egyszerű árcsökkentésnek. A cél az lehet, hogy a szolgáltatás újra vonzóbb legyen a felhasználók számára, miközben hosszabb távon fenntarthatóbb üzleti modellt építenek ki. Az viszont már most látszik, hogy ehhez a Microsoftnak hozzá kell nyúlnia a jelenlegi struktúra alapjaihoz is.