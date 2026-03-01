Olyan vezetőváltást jelentett be a Microsoft február 20-án, mely túlmutat egy személyi döntésen: Phil Spencer visszavonulása a Microsoft videójáték részlegének éléről, Sarah Bond távozása az Xbox éléről egyszerre zár le egy több mint egy évtizedes stratégiai korszakot az Xbox történetében. A vállalat játékrészlege az elmúlt években felvásárlásokkal, előfizetéses modellel és platformalapú terjeszkedéssel formálta át önmagát, most pedig egy technológiai háttérrel érkező új vezető, Asha Sharma veszi át az irányítást. A kérdés nem az, hogy változás jön-e, hanem az, milyen irányba mozdul el az Xbox a következő években.

Mi lesz az Xbox sorsa? Most dől el, hogy széthullik vagy megerősödik a konzolóriás – ez a teljes videójáték-iparra hatással lesz / Fotó: Andrew Boydston

Phil Spencer 2014-ben vette át az Xbox irányítását, amikor a márka komoly kihívásokkal nézett szemben a népszerűség és a piac szempontjából is. Az ő vezetése alatt vált az Xbox klasszikus konzolgyártóból olyan ökoszisztémává, mely PC-n, felhőn és mobilon is jelen van. Az ő nevéhez kötődik az Xbox Game Pass globális felépítése, valamint a ZeniMax Media és az Activision Blizzard felvásárlása is, utóbbi mintegy 69 milliárd dolláros ügylet volt. Ez a stratégia a hardvereladásoknál jóval szélesebb üzleti logikára épült: a hangsúly a szolgáltatáson, az előfizetésen és a tartalom feletti kontrollon volt.

Asha Sharma, az AI-felelős vette át a stafétát

A mostani vezetőváltás azonban új hangsúlyokat vetíthet előre. A Microsoft Gaming élére kinevezett Asha Sharma nem a hagyományos értelemben vett játékipari veterán. Pályafutása során elsősorban a Microsoft fogyasztói szolgáltatásain és mesterségesintelligencia-alapú termékein dolgozott, erőssége a platformépítés, a skálázható modellek kialakítása és az ökoszisztéma-integráció. Sharma kinevezése egyébként illeszkedik a Microsoft egészének technológiai fókuszához, ugyanakkor a játékiparban vegyes reakciókat váltott ki.

A kritikus hangok elsősorban azt vetették fel, hogy

Sharma nem rendelkezik mély, klasszikus játékipari múlttal.

A közösségi médiában vita bontakozott ki arról is, mennyire tekinthető gamer vezetőnek, amit ő maga nyilvánosan igyekezett cáfolni. Ennél fontosabb azonban a stratégiai dimenzió: a piac azt próbálja értelmezni, hogy technológiai racionalizálás, költséghatékonyság és platformintegráció erősödik-e, vagy éppen ellenkezőleg, identitáskorrekció és konzolközpontúbb gondolkodás következik.