Ukrajna nem csak más országok kritikus infrastruktúráját teszi tönkre, de a sajátját is; megszűnt a kedvezményes gáztarifa, sorra adják be a kulcsot az önkormányzati erőművek – érthetetlen, ami történik
Dominóhatást indíthat Ukrajnában a cserkaszi terület önkormányzati áram- és hőszolgáltatója azzal, hogy leállította az áramtermelést tizennyolc erőművében. Más szolgáltatók is hasonló döntésre kényszerülhetnek két, a földgáz vásárlását érintő jogszabály márciusi változása miatt.
Az egyik változás szerint az önkormányzati hőtermelő társaságok már nem kötelesek villamos energiát is előállítani az arra is alkalmas, úgynevezett kapcsolt erőműveikben. Ebből az következik, hogy áramtermeléshez nem is vásárolhatnak kedvezményes áron földgázt a Naftogaz Tradingtől. A másik jogszabály tovább szigorít: kedvezményes árú gázzal csak hő állítható elő.
Csak a távhő célú gáz olcsóbb
A hírről beszámoló Expro portál szerint azért nagyon valószínű, hogy további önkormányzati távfűtő cégek is követik a Cserkaszityeplokomunenergi példáját, mert a jogszabály-módosítás az összes hasonló profilú céget nehezen kezelhető helyzetbe hozza. Ráadásul nincs olyan szabályozási mechanizmus, amellyel e társaságok hozzájuthatnának a villamos energia előállításához szükséges földgázhoz. A piacról ugyan vásárolhatnának, de az olyan drága, hogy gazdaságtalanná válna az áramtermelésük. Sovány vigasz, hogy minden „élvonalbeli” megye önkormányzati hőszolgáltatójának megmaradt a kedvezményes gázvásárlási lehetősége.
Nem tudják mérni, hőre vagy áramra használják-e a gázt
A 28 kilométernyi hálózatot üzemeltető és összesen 20 megawattnyi teljesítménnyel működő cserkaszi szolgáltató egy további nehézségre is rámutat a közleményében. Eszerint, ha most – egyéb lehetőség híján – leállítja és konzerválja a kapcsolt energiatermelő erőműveit, akkor anyagi vesztesége lesz. Ha nem állítja le, akkor a város elveszíti a drága berendezéseit. A konzervált berendezések csak az ősszel, a fűtési idény kezdetekor indíthatók újra. A nyáron még akkor sem, ha az állam sürgős villamosenergia-igénnyel jelentkezne. Igaz, a Cserkaszityeplokumunenergi kész lenne a piacról gázt vásárolni, ehhez azonban külön kellene mérni az áram-, illetve a távhőtermeléshez felhasznált gáz mennyiségét. A legtöbb kazánnak azonban nincs erre alkalmas mérőórája. Ezenkívül a közműszolgáltatók Naftogazzal szembeni adósságai is megakadályozhatják az együttműködést más szállítókkal.
A Cserkaszityeplokomunenergi a Kritikus Infrastruktúra Üzemeltetők Szövetségével (AOCI)
- Ukrajna miniszterelnökéhez,
- Ukrajna elnökéhez,
- az Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárához,
- Ukrajna Közösségfejlesztési, Területfejlesztési és Infrastruktúra Minisztériumához,
- valamint az NPC Ukrenergo vezetőjéhez
fordult azzal a kéréssel, hogy azonnal avatkozzanak be.
Mire elég Ukrajna gáza?
A múlt évben Ukrajna az előző öt événél sokkal több, 6,5 milliárd köbméter földgázt importált. Magyarországon keresztüli importját azonban 2026 április 1-jén leállította, mert – piaci vélemények szerint – kockázatos olyan időszakban feltöltenie a föld alatti gáztárolóit, amikor azok orosz katonai támadások célpontjai. Fontos azonban, hogy keleti szomszédunknak jelentős, bár a területén folyó háború miatt csökkenő gáztermelése is van. Ezzel párhuzamosan csökken a saját gázfelhasználása is
- részben a takarékosság,
- részben a gáz kiváltása,
- részben azért, mert a háború sújtotta gazdasága működéséhez kevesebb energiára van szüksége,
- végül, mert a sérült gázinfrastruktúrája nem mindig tudja célba juttatni a gázt. Maguk az erőművek is orosz katonai célpontok.
A háború kezdetéig Ukrajna gázigényének ellátáshoz 30-35 százaléknyi importra volt szükség. Most – a felsoroltak miatt – az ország majdnem önellátó földgázból.
Váltás egy magas poszton
Andrij Csotcsikov lett Ukrajna az új energiaügyi miniszterhelyettese a minisztertanács 2026. április 3-i döntése értelmében. Ezzel egyidejűleg Olekszandr Vjazovcsenkót elbocsátották energiaügyi miniszterhelyettesi beosztásából. Andrij Csotcsikov korábban az Állami Különleges Kommunikációs Igazgatóságon a kritikus infrastruktúra védelmi osztályának igazgatójaként dolgozott. Emellett az Ukrzaliznyicja vállalati biztonsági területén az infrastruktúra-védelmi osztályt is vezette.